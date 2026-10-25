Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ενεργές παραμένουν οι συμβάσεις των εργαζομένων της Pizza Fan, καθώς δεν έχει εκδοθεί διοικητική απόφαση για την αναστολή λειτουργίας της εταιρείας, ούτε έχει υπάρξει απόφαση της διοίκησής της για οριστικό κλείσιμο ή καταγγελία συμβάσεων εργασίας.

Όπως επισημαίνουν πηγές από την κυβέρνηση η αναστολή της δραστηριότητας συνδέεται με την κατάσχεση ηλεκτρονικών υπολογιστών στο πλαίσιο των ερευνών, ενώ εκτιμούν ότι η επιχείρηση μπορεί να επαναλειτουργήσει με την εγκατάσταση νέου μηχανογραφικού συστήματος.

Επιπλέον, το σημαντικό μερίδιο αγοράς που διαθέτει η αλυσίδα δημιουργεί προϋποθέσεις προσέλκυσης επενδυτικού ενδιαφέροντος, ακόμη και στην περίπτωση που η σημερινή ιδιοκτησία αποφασίσει να διακόψει οριστικά τη λειτουργία της.

Νωρίτερα, κύκλοι του Yπουργείου Eργασίας, ανέφεραν ότι προτεραιότητα έχει η συνέχιση λειτουργίας της επιχείρησης και η διασφάλιση των θέσεων εργασίας ώστε να μη χρειαστεί να τεθούν σε εφαρμογή μέτρα προστασίας των εργαζόμενων.

Σημειώνεται ότι η λειτουργία της αλυσίδας δεν έχει ανασταλεί, ωστόσο πρακτικά είναι αδύνατη λόγω της κατάσχεσης του τηλεφωνικού κέντρου. Το τηλεφωνικό κέντρο και το λογισμικό έχει κατασχεθεί από την οικονομική αστυνομία ως το βασικό πειστήριο για την υπόθεση της φοροδιαφυγής των 35 εκατομμυρίων ευρώ από την αλυσίδα Pizza Fan, καθιστώντας έτσι αδύνατη τη λήψη παραγγελιών από το δίκτυο των καταστημάτων.

Παράλληλα υπάρχουν ήδη πληροφορίες ότι παρότι δεν υπάρχει διάδοχο management στην επιχείρηση μετά την προφυλάκιση των επικεφαλής, γίνονται ανεπίσημες διαβουλεύσεις για την εξαγορά της αλυσίδας.