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Μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι πληρωμές ενοικίων τίθεται σε ισχύ από την 1η Οκτωβρίου 2026. Από τη συγκεκριμένη ημερομηνία, η καταβολή του μισθώματος, είτε αφορά κατοικία είτε επαγγελματική στέγη, θα πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του τραπεζικού συστήματος.

Αυτό σημαίνει ότι η πληρωμή του ενοικίου με μετρητά, απευθείας από τον ενοικιαστή στον ιδιοκτήτη, παύει πλέον να αναγνωρίζεται φορολογικά.

Τι αλλάζει με τη νέα ρύθμιση

Με βάση το νέο πλαίσιο, σε κάθε μίσθωση θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι το μίσθωμα εξοφλείται αποκλειστικά μέσω κατάθεσης ή τραπεζικής μεταφοράς σε λογαριασμό ο οποίος:

βρίσκεται στο όνομα του ιδιοκτήτη,

έχει δηλωθεί επισήμως στην ΑΑΔΕ, μέσω της προβλεπόμενης ηλεκτρονικής διαδικασίας.

Υπενθυμίζεται ότι η ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του μέτρου έχει αλλάξει δύο φορές. Αρχικά, η υποχρεωτική τραπεζική πληρωμή είχε προγραμματιστεί να ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2026, στη συνέχεια μετατέθηκε για την 1η Απριλίου και τελικά, με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή τον Μάρτιο, η εφαρμογή της μεταφέρθηκε για την 1η Οκτωβρίου 2026. Με αυτόν τον τρόπο δόθηκε επιπλέον χρονικό περιθώριο σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές προκειμένου να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα.

Τι αλλάζει για τους ιδιοκτήτες

Για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, η καταβολή του μισθώματος μέσω τραπεζικού συστήματος δεν αποτελεί απλώς μια νέα τυπική διαδικασία. Αντίθετα, συνδέεται άμεσα με τη δυνατότητά τους να διατηρήσουν συγκεκριμένες φορολογικές ελαφρύνσεις και δικαιώματα.

Όσοι εξακολουθήσουν να εισπράττουν το ενοίκιο σε μετρητά και δεν εφαρμόσουν την υποχρεωτική τραπεζική συναλλαγή ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με:

απώλεια της έκπτωσης 5% στο ακαθάριστο εισόδημα από ενοίκια,

αυξημένες πιθανότητες να βρεθούν στο επίκεντρο φορολογικού ελέγχου,

μη αναγνώριση της καταβολής του μισθώματος από την Εφορία, με τις ανάλογες συνέπειες εφόσον προκύψει διαφωνία ή διαφορά με τον ενοικιαστή.

Στην πράξη, επομένως, η τραπεζική συναλλαγή μετατρέπεται στο μοναδικό επίσημο αποδεικτικό καταβολής του ενοικίου. Το συγκεκριμένο στοιχείο λειτουργεί παράλληλα ως πρόσθετη προστασία για τον ιδιοκτήτη, καθώς περιορίζει τις πιθανότητες αμφισβήτησης σχετικά με το εάν και πότε πραγματοποιήθηκε μια πληρωμή.

Τι αλλάζει για τους ενοικιαστές

Σημαντικές είναι οι συνέπειες του νέου καθεστώτος και για τους ενοικιαστές, καθώς ο τρόπος πληρωμής του μισθώματος συνδέεται πλέον άμεσα με τη δυνατότητα πρόσβασης σε κρατικές ενισχύσεις και στεγαστικές παροχές.

Η ηλεκτρονική καταβολή του ενοικίου αποτελεί προϋπόθεση για:

το ετήσιο βοήθημα ενοικίου, ύψους έως 800 ευρώ,

οποιοδήποτε άλλο στεγαστικό επίδομα ή σχετική φορολογική διευκόλυνση.

Συνεπώς, οι ενοικιαστές που συνεχίζουν να καταβάλλουν το μίσθωμα σε μετρητά κινδυνεύουν να αποκλειστούν από τις συγκεκριμένες ενισχύσεις, ακόμη και στην περίπτωση που πληρούν όλα τα υπόλοιπα εισοδηματικά ή άλλα προβλεπόμενα κριτήρια.

Η ύπαρξη τραπεζικού αποδεικτικού αποκτά έτσι ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποτελεί το στοιχείο μέσω του οποίου μπορεί να πιστοποιηθεί επισήμως ότι το ενοίκιο καταβλήθηκε.

Τι πρέπει να γίνει έως την 1η Οκτωβρίου

Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να ελέγξουν εγκαίρως ότι ο τραπεζικός λογαριασμός στον οποίο θα κατατίθενται τα μισθώματα έχει δηλωθεί κανονικά στην ΑΑΔΕ και να γνωστοποιήσουν στους ενοικιαστές τους τα σωστά στοιχεία του λογαριασμού.

Οι ενοικιαστές, από την πλευρά τους, θα πρέπει να ζητήσουν από τον ιδιοκτήτη τα στοιχεία του επίσημα δηλωμένου τραπεζικού λογαριασμού. Μία πρακτική επιλογή είναι η ενεργοποίηση πάγιας εντολής, ώστε η πληρωμή να πραγματοποιείται εγκαίρως κάθε μήνα και να περιορίζεται ο κίνδυνος καθυστερήσεων.

Παράλληλα, ιδιοκτήτες και ενοικιαστές θα πρέπει να εξετάσουν εάν απαιτείται τροποποίηση του υφιστάμενου μισθωτηρίου, ώστε να προβλέπεται με σαφήνεια ότι η εξόφληση του ενοικίου πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω τραπεζικού συστήματος.

Με την έναρξη εφαρμογής του νέου πλαισίου, η τραπεζική πληρωμή παύει ουσιαστικά να αποτελεί επιλογή και μετατρέπεται σε βασική προϋπόθεση για τη φορολογική αναγνώριση του μισθώματος, τόσο για τους ιδιοκτήτες όσο και για τους ενοικιαστές.

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