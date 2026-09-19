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Τη συνέχιση της λειτουργίας του ιστορικού Ελληνικού Προγράμματος της Deutsche Welle αποφάσισε χθες Παρασκευή το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο του γερμανικού φορέα, ακυρώνοντας την απόφαση του περασμένου Φεβρουαρίου, που προέβλεπε το κλείσιμο της ελληνικής υπηρεσίας στις αρχές του 2027, μετά από 62 χρόνια ζωής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση ελήφθη ομόφωνα από τα μέλη του Συμβουλίου, ενώ είχε προηγηθεί σειρά παρεμβάσεων υπέρ της διατήρησης του Ελληνικού Προγράμματος από την πλευρά της Αθήνας, ακόμα και στο επίπεδο του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος είχε θέσει το ζήτημα στον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

Η DW είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη νεότερη ιστορία της Ελλάδας και ειδικά τον αντιδικτατορικό αγώνα. Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, η Ελληνική Εκπομπή, που εξέπεμπε από την Κολωνία, αποτελούσε μία από τις λιγοστές ανεξάρτητες πηγές ελεύθερης ενημέρωσης για εκατομμύρια Έλληνες, μεταδίδοντας ειδήσεις, πολιτικά σχόλια, συνεντεύξεις αλλά και μουσικά έργα καλλιτεχνών που είχαν απαγορευτεί από τη χούντα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αφότου ο πρωθυπουργός έθεσε το ζήτημα της συνέχισης του Ελληνικού Προγράμματος στον καγκελάριο, υπήρξε σειρά επαφών μεταξύ στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και των Χριστιανοδημοκρατών (CDU), ιδιαίτερα στο συνέδριο του γερμανικού κόμματος τον Φεβρουάριο, όπου οι βουλευτές Τάσος Χατζηβασιλείου και Φίλιππος Φόρτωμας μετέβησαν στη Γερμανία και έθεσαν το ζήτημα σε όλους τους συνομιλητές τους.

Η ελληνική προσπάθεια συνεχίστηκε μέσω του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, όπου δραστηριοποιήθηκε πρωτίστως ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τ. Χατζηβασιλείου, ώστε να γίνονται τακτικά κρούσεις προς το CDU.

Στο πλαίσιο αυτό, η ελληνική πλευρά οικοδόμησε και συμμαχίες με πρόσωπα-κλειδιά, που συνέβαλαν ιδιαίτερα στο να διαχυθεί το μήνυμα υπέρ της συνέχισης του Ελληνικού Προγράμματος, όπως ο επικεφαλής της ελληνογερμανικής ομάδας φιλίας στη Βουλή της Γερμανίας, Τόμας Ράχελ, ο πρώην Διευθυντής του Ιδρύματος Αντενάουερ στην Αθήνα, Μάριαν Βεντ και ο Μητροπολίτης Γερμανίας κ.κ. Αυγουστίνος, όπως και ο Πρόεδρος του Γερμανοελληνικού Επιχειρηματικού Συνδέσμου Φαίδων Κοτσαμπόπουλος.

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