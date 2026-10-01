Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Στην τελική ευθεία μπαίνει, έπειτα από πολύμηνες καθυστερήσεις και δικαστικές εμπλοκές, ο μεγάλος διαγωνισμός του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το νέο δίκτυο καμερών καταγραφής τροχαίων παραβάσεων, προϋπολογισμού περίπου 44 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τέσσερα επιχειρηματικά σχήματα κατέθεσαν προσφορές: η ένωση ΟΤΕ–ΤΕΡΝΑ–Neurosoft και οι κοινοπραξίες AKTOR–Nova ICT, QnR–Globiled και Amco–Indigital.

Το έργο αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση 1.000 σταθερών συστημάτων καταγραφής παραβάσεων του ΚΟΚ, τα οποία θα τοποθετηθούν σε επιλεγμένα σημεία υψηλής επικινδυνότητας του εθνικού και αστικού οδικού δικτύου.

Οι κάμερες θα μπορούν να εντοπίζουν παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, υπέρβαση ορίου ταχύτητας και παράνομη χρήση λεωφορειολωρίδας, αλλά και παραβάσεις όπως χρήση κινητού τηλεφώνου και μη χρήση ζώνης ασφαλείας ή κράνους. Το σύστημα θα υποστηρίζει παράλληλα την καταγραφή σημάτων κυκλοφορίας και τη μετάδοση των δεδομένων των παραβάσεων σε πραγματικό χρόνο.

Με τις προσφορές πλέον κατατεθειμένες, ξεκινά η διαδικασία αξιολόγησης για ένα έργο που συνδυάζει οδική ασφάλεια, ψηφιακές υποδομές και αυτοματοποιημένη επιτήρηση του ΚΟΚ, προσελκύοντας μερικούς από τους μεγαλύτερους ομίλους τηλεπικοινωνιών, τεχνολογίας και υποδομών της χώρας.

Διαβάστε ακόμη

Ενεργειακή κρίση: Οι Βρυξέλλες βάζουν «φρένο» σε Ελλάδα και Ιταλία – «Εχουμε ήδη δώσει μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη-μέλη»

Ομόλογα: Συνεχίζεται το ξεπούλημα – Σε υψηλά 24ετίας το αμερικανικό 10ετές, «τσιμπάει» το ελληνικό, ισχυρές πιέσεις στην Ευρώπη

10 φανταστικά ξενοδοχεία μέσα σε αμπελώνες

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ