Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Με τον νόμο 5303/2026 να βρίσκεται σε ισχύ από τις 16 Σεπτεμβρίου, το πλαίσιο που διέπει τις κληρονομιές έχει πλέον αλλάξει. Συγκεκριμένα, ο νόμος φέρνει σημαντικές τροποποιήσεις σε ζητήματα όπως η ευθύνη των κληρονόμων για χρέη, τα δικαιώματα συζύγων και παιδιών, οι διαθήκες, αλλά και οι συμφωνίες μεταξύ μελλοντικών κληρονόμων.

Κομβικό σημείο για την εφαρμογή των νέων διατάξεων αποτελεί η ημερομηνία θανάτου. Για όσους θανάτους επέρχονται από τις 16 Σεπτεμβρίου 2026 και μετά, εφαρμόζεται κατά κανόνα το νέο καθεστώς, ενώ για παλαιότερες κληρονομικές υποθέσεις συνεχίζει να ισχύει το προηγούμενο πλαίσιο.

Μεταξύ των σημαντικότερων αλλαγών είναι η περιορισμένη ευθύνη των κληρονόμων για τα χρέη του αποβιώσαντος, καθώς πλέον, κατά κανόνα, οι οφειλές δεν θα επεκτείνονται στην προσωπική τους περιουσία.

Παράλληλα, αλλάζουν οι ισορροπίες στην κληρονομική διαδοχή, καθώς τροποποιείται το μερίδιο του επιζώντος συζύγου στην περίπτωση που υπάρχει ένα παιδί, ενώ αναδιαμορφώνεται και η προστασία της νόμιμης μοίρας των παιδιών που αποκλείονται από διαθήκη.

Νέα δεδομένα για χρέη και δικαιώματα κληρονόμων

Μία από τις βασικές παρεμβάσεις αφορά την προστασία των κληρονόμων από υπερβολικές επιβαρύνσεις. Η ευθύνη για τις οφειλές του αποβιώσαντος περιορίζεται, ώστε να μην κινδυνεύει, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, η προσωπική περιουσία του κληρονόμου.

Επιπλέον, εισάγεται η δυνατότητα σύναψης κληρονομικών συμβάσεων, μέσω των οποίων μπορούν να γίνονται εκ των προτέρων συμφωνίες σχετικά με την κληρονομική διαδοχή, όπως η παραίτηση από το σύνολο ή μέρος της κληρονομιάς ή από τη νόμιμη μοίρα.

Αλλαγές σε σύζυγο, παιδιά και άτυπες σχέσεις

Οι νέες ρυθμίσεις επηρεάζουν και τη θέση των μελών της οικογένειας. Μεταβάλλεται το κληρονομικό μερίδιο του επιζώντος συζύγου όταν υπάρχει ένας απόγονος, ενώ αλλάζει ο τρόπος προστασίας των παιδιών που δεν λαμβάνουν το μερίδιο που δικαιούνται από τη νόμιμη μοίρα.

Η προστασία αυτή μετατοπίζεται περισσότερο προς τη μορφή χρηματικής απαίτησης, αντί της αυτόματης δημιουργίας συγκυριότητας σε περιουσιακά στοιχεία.

Παράλληλα, προβλέπεται ειδική ρύθμιση για τον άγαμο σύντροφο, χωρίς όμως να εξισώνεται πλήρως με τον σύζυγο όσον αφορά τα κληρονομικά δικαιώματα.

Αποζημίωση για όσους παρείχαν φροντίδα

Σημαντική καινοτομία αποτελεί η πρόβλεψη για χρηματική παροχή σε πρόσωπα που παρείχαν άμισθη φροντίδα στον αποβιώσαντα, χωρίς να είχαν σχετική νομική υποχρέωση.

Η ρύθμιση αφορά περιπτώσεις όπου συγγενείς ή άλλα πρόσωπα συνέβαλαν ουσιαστικά στη φροντίδα του κληρονομούμενου κατά τη διάρκεια της ζωής του.

Δεύτερη ευκαιρία για παλιές κληρονομιές με χρέη

Ο νέος νόμος προβλέπει επίσης, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, δυνατότητα επανεξέτασης παλαιότερων κληρονομιών που συνοδεύονται από χρέη, μέσω της διαδικασίας της απογραφής.

Με τις νέες διατάξεις επιχειρείται συνολικός εκσυγχρονισμός του κληρονομικού δικαίου, με στόχο να αντιμετωπιστούν ζητήματα που είχαν δημιουργήσει σημαντικές πρακτικές δυσκολίες, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις κληρονομιών με οφειλές ή σύνθετες οικογενειακές σχέσεις.

Διαβάστε ακόμη

Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Έως 50% έκπτωση για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σε όλα τα μεγάλα δίκτυα

Monte dei Paschi: Το σχέδιο του Λοβάλιο για έναν νέο τραπεζικό πρωταθλητή στην Ιταλία

Χρέος 52 δισ. δολαρίων – Ο μεγάλος πονοκέφαλος της Paramount μετά το deal με τη Warner

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ