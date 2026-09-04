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Η πρεσβεία και το προξενικό τμήμα των ΗΠΑ στηv Αθήvα, το γενικό πρoξεvείο στη Θεσσαλονίκη και όλα τα αμερικανικά δημόσια γραφεία στην Ελλάδα θα είναι κλειστά τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2026, λόγω της αμερικανικής ομοσπονδιακής αργίας της labor day, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της πρεσβείας.

Η Labor Day είναι ομοσπονδιακή αργία στις ΗΠΑ που γιορτάζεται κάθε χρόνο την πρώτη Δευτέρα του Σεπτεμβρίου και είναι αφιερωμένη στην αναγνώριση του αμερικανικού εργατικού κινήματος, καθώς και στη συμβολή των εργαζομένων στην ανάπτυξη και την πρόοδο της χώρας.

Η καθιέρωση της γιορτής συνδέεται με την άνοδο των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των εργατικών κινημάτων στα τέλη του 19ου αιώνα. Την περίοδο εκείνη, συνδικαλιστές άρχισαν να ζητούν τη θέσπιση μιας ημέρας αφιερωμένης στους εργαζόμενους, με την πρώτη μεγάλη παρέλαση για την Labor Day να οργανώνεται στη Νέα Υόρκη από την Central Labor Union και τους Knights of Labor.

Το 1894 η Labor Day αναγνωρίστηκε επίσημα ως ομοσπονδιακή αργία στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ μέχρι τότε είχε ήδη υιοθετηθεί από 30 πολιτείες.

Η αμερικανική Labor Day διαφέρει από την Παγκόσμια Ημέρα Εργαζομένων (1η Μαΐου), η οποία γιορτάζεται σε περισσότερες από 150 χώρες και συνδέεται ιστορικά με τις κινητοποιήσεις των εργατών στο Σικάγο το 1886 και την υπόθεση του Χέιμαρκετ. Στις ΗΠΑ, η επιλογή του Σεπτεμβρίου αποτέλεσε μια ξεχωριστή παράδοση του αμερικανικού εργατικού κινήματος, χωρίς τη σύνδεση με τον εορτασμό της 1ης Μαΐου.

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