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Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε την Πέμπτη στον Λευκό Οίκο τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ με μεγάλες τιμές και… φανφάρες, με στόχο να διατηρηθεί σε σταθερή τροχιά η σχέση μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου, παρά τις βαθιές διαφωνίες που παραμένουν σε ζητήματα όπως το εμπόριο, η τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη, η Ταϊβάν και ο πόλεμος με το Ιράν.

Η συνάντηση, η οποία χαρακτηρίζεται από υψηλούς συμβολισμούς αλλά περιορισμένες προσδοκίες για μεγάλες συμφωνίες, πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία Ουάσιγκτον και Πεκίνο επιδιώκουν να αποφύγουν μια νέα κλιμάκωση, χωρίς ωστόσο να υποχωρούν από τις βασικές στρατηγικές τους θέσεις.

Το ζήτημα της Ταϊβάν, ένα από τα πιο δύσκολα θέματα στις σχέσεις των δύο χωρών, τέθηκε κατά τη διάρκεια της διμερούς συνάντησης, με τον Σι να καλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες να αντιταχθούν στην «ανεξαρτησία της Ταϊβάν», σύμφωνα με ρεπορτάζ του κινεζικού κρατικού πρακτορείου Xinhua.

Παράλληλα, ο Κινέζος Πρόεδρος κάλεσε τις ΗΠΑ και το Ιράν να επιλύσουν τις διαφορές τους «το συντομότερο δυνατό» μέσω διαπραγματεύσεων, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των στρατηγικής σημασίας Στενών του Ορμούζ.

Η παρέμβαση του Σι για την κρίση στη Μέση Ανατολή έρχεται καθώς τα Στενά του Ορμούζ έχουν εξελιχθεί σε βασικό παράγοντα για την παγκόσμια ενεργειακή αγορά, με την Ουάσιγκτον να επιδιώκει την αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και την Τεχεράνη να ζητά την άρση των πιέσεων που έχουν επιβληθεί στην οικονομία της.

Η τεχνητή νοημοσύνη στο επίκεντρο του ανταγωνισμού ΗΠΑ–Κίνας

Ένα από τα βασικά ζητήματα της συνάντησης ήταν και ο αυξανόμενος ανταγωνισμός των δύο χωρών στην τεχνητή νοημοσύνη, έναν τομέα που εξελίσσεται σε νέο πεδίο στρατηγικής αντιπαράθεσης.

Ο τρόπος με τον οποίο οι δύο ηγέτες προσεγγίζουν την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ερωτήματα της συνόδου, καθώς ο Τραμπ υποστηρίζει την ταχεία και χωρίς σημαντικούς περιορισμούς ανάπτυξη της τεχνολογίας, προκειμένου οι ΗΠΑ να διατηρήσουν το προβάδισμά τους.

Από την πλευρά του, το Πεκίνο έχει επικρίνει τους αμερικανικούς περιορισμούς στις εξαγωγές προηγμένων ημιαγωγών και άλλων κρίσιμων τεχνολογικών εξαρτημάτων, υποστηρίζοντας ότι περιορίζουν την ανάπτυξη των κινεζικών επιχειρήσεων.

«Αν επικεντρωθούμε στα κοινά μας συμφέροντα, είμαι βέβαιος ότι υπάρχουν πολλά που μπορούμε να επιτύχουμε σε όλη την ιστορία», δήλωσε ο Τραμπ από το Λευκό Οίκο, αναφερόμενος στη συνεργασία των δύο χωρών σε ζητήματα ασφάλειας, τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης.

Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε δηλώσει μέσω ανάρτησής του ότι επιθυμεί να αφήσει την τεχνητή νοημοσύνη «ακριβώς εκεί που βρίσκεται», επαναλαμβάνοντας την αντίθεσή του στην επιβολή αυστηρών ρυθμιστικών πλαισίων που θα μπορούσαν να περιορίσουν την ανάπτυξή της.

Αντίθετα, ο Σι Τζινπίνγκ εμφανίστηκε πιο ανοικτός στην ανάγκη θέσπισης ορίων, υπογραμμίζοντας ότι οι δύο χώρες έχουν «την ικανότητα και την ευθύνη να αναπτύξουν και να διαχειριστούν την τεχνητή νοημοσύνη προς όφελος της ανθρωπότητας και να διασφαλίσουν ότι η ανάπτυξή της θα βρίσκεται πάντοτε υπό ανθρώπινο έλεγχο».

Οι δηλώσεις των δύο ηγετών αποτελούν την πρώτη κοινή τοποθέτησή τους απέναντι στις προειδοποιήσεις στελεχών της Silicon Valley και ορισμένων Αμερικανών πολιτικών, οι οποίοι έχουν εκφράσει ανησυχίες ότι η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να δημιουργήσει σοβαρούς κινδύνους για την ανθρωπότητα.

«Υγιής ανταγωνισμός» αλλά χωρίς υποχώρηση

Από την πλευρά του, ο Σι δήλωσε ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας θα πρέπει να είναι «υγιής», τονίζοντας ότι οι δύο πλευρές μπορούν να συνεργαστούν παρά τις διαφορές τους.

Ο Κινέζος Πρόεδρος ανέφερε ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις είναι ευπρόσδεκτες στην Κίνα και εξέφρασε την ελπίδα ότι οι κινεζικές εταιρείες θα αντιμετωπίζονται δίκαια στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παράλληλα, ζήτησε τη διατήρηση τακτικού διαλόγου μεταξύ των δύο στρατών, ώστε να βελτιωθούν οι μηχανισμοί πρόληψης κρίσεων.

«Η παγίδα του Θουκυδίδη μπορεί να ξεπεραστεί», δήλωσε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στη θεωρία σύμφωνα με την οποία η αντιπαλότητα μεταξύ μιας ανερχόμενης και μιας κυρίαρχης δύναμης μπορεί να οδηγήσει σε ανοικτή σύγκρουση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του χαρακτήρισε τον Σι «μεγάλο ηγέτη» και δήλωσε ότι είχε μια «εξαιρετική συνάντηση» μαζί του, μιλώντας σε δημοσιογράφους πριν οι δύο ηγέτες αναχωρήσουν από τον Λευκό Οίκο με το ελικόπτερο Marine One.

Περιορισμένες προσδοκίες για εμπορική συμφωνία

Παρά τη θεαματική υποδοχή και την προσπάθεια των δύο πλευρών να εμφανίσουν σταθερότητα, αναλυτές εκτιμούν ότι οι πιθανότητες για σημαντικές συμφωνίες παραμένουν περιορισμένες.

Τα πιθανά αποτελέσματα της συνόδου ενδέχεται να περιοριστούν στην παράταση της εμπορικής εκεχειρίας, στη μείωση ορισμένων δασμών, στην αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών και στην ενίσχυση του στρατιωτικού διαλόγου.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ είχε δηλώσει ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να παρατείνουν έως τον Ιανουάριο μια συμφωνία που είχε «παγώσει» τον εμπορικό πόλεμο, ο οποίος είχε οδηγήσει σε αμοιβαίους δασμούς άνω του 100%. Η τωρινή εμπορική εκεχειρία λήγει τον ερχόμενο Νοέμβριο.

Ο Σι εμφανίζεται να προσέρχεται στη συνάντηση από ισχυρότερη θέση, έχοντας ενισχύσει την εμπορική ισχύ της Κίνας και διατηρώντας σημαντικό έλεγχο στις αλυσίδες εφοδιασμού σπάνιων γαιών, που αποτελούν κρίσιμο διαπραγματευτικό πλεονέκτημα.

Ωστόσο, κάτω από την εικόνα της συνεργασίας παραμένουν οι βασικές διαφωνίες: η Ταϊβάν, οι περιορισμοί στις εξαγωγές τεχνολογίας, η τεχνητή νοημοσύνη και η στάση απέναντι στις διεθνείς κρίσεις.

Το δείπνο με τους CEOs και οι επόμενες επαφές

Μετά την ολοκλήρωση των επίσημων επαφών στον Λευκό Οίκο, το πρόγραμμα της επίσκεψης περιλαμβάνει σε λίγες ώρες το επίσημο δείπνο προς τιμήν του Κινέζου Προέδρου, στο οποίο αναμένεται να παραστούν κορυφαίες προσωπικότητες της αμερικανικής τεχνολογίας και επιχειρηματικότητας.

Στη λίστα των προσκεκλημένων περιλαμβάνονται στελέχη όπως ο Τιμ Κουκ της Apple, ο Τζεφ Μπέζος της Amazon, ο Σουντάρ Πιτσάι της Alphabet, ο Σαμ Άλτμαν της OpenAI, ο Έλον Μασκ της Tesla και ο Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia, σε μια κίνηση που αναδεικνύει τον κεντρικό ρόλο της τεχνολογίας στις σχέσεις ΗΠΑ–Κίνας.

Η επίσκεψη του Σι Τζινπίνγκ θα συνεχιστεί και την Παρασκευή με σειρά συμβολικών και διπλωματικών εκδηλώσεων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στο πρόγραμμα των δύο πρώτων κυριών.

Η Μελάνια Τραμπ και η σύζυγος του Κινέζου Προέδρου Πενγκ Λιγιουάν πραγματοποίησαν κοινή πολιτιστική επίσκεψη στο Εθνικό Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Smithsonian στην Ουάσιγκτον, σε μια παράλληλη διπλωματική πρωτοβουλία που εντάσσεται στη λεγόμενη «ήπια ισχύ» των κρατικών επισκέψεων. Οι δύο πρώτες κυρίες επισκέφθηκαν εκθέματα ασιατικής τέχνης και παρακολούθησαν πολιτιστική παρουσίαση από μαθητές κινεζικού σχολείου.

Το πρόγραμμα του Κινέζου Προέδρου περιλαμβάνει επίσης περαιτέρω επαφές με την αμερικανική πλευρά, ενώ η επίσκεψη έχει σχεδιαστεί ώστε να συνδυάζει τις επίσημες συνομιλίες υψηλού επιπέδου με τελετουργικά στοιχεία που υπογραμμίζουν τη σημασία της σχέσης μεταξύ των δύο χωρών. Στο επίκεντρο των συζητήσεων παραμένουν η τεχνητή νοημοσύνη, το εμπόριο, οι σπάνιες γαίες, οι τεχνολογικές εξαγωγές και οι διεθνείς κρίσεις.

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