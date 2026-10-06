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Σήμερα, Τρίτη, συνεδριάζει η αρμόδια κυβερνητική επιτροπή για την αντιμετώπιση των εκτεταμένων καταστροφών που προκάλεσε η σφοδρή κακοκαιρία στην Κρήτη. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο επίκεντρο της σύσκεψης βρίσκονται τα μέτρα στήριξης των πληγέντων, μεταξύ των οποίων η αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων και πλειστηριασμών, αλλά και η επιτάχυνση των διαδικασιών για την αποκατάσταση των ζημιών.

Οι αυτοψίες σε σπίτια και επιχειρήσεις συνεχίζονται στις πληγείσες περιοχές, ενώ οι δήμοι συγκεντρώνουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την καταβολή της πρώτης αρωγής στους πληγέντες και την αποκατάσταση των οικοσκευών. Παράλληλα, η Αυτοδιοίκηση έχει προθεσμία 15 ημερών για να υποβάλει αιτήματα χρηματοδότησης για έργα αποκατάστασης και κατεστραμμένες υποδομές.

Στο επίκεντρο των κυβερνητικών κλιμακίων βρίσκονται το Οροπέδιο Λασιθίου, η Ιεράπετρα και ο Μυλοπόταμος, όπου καταγράφονται σημαντικές ζημιές σε δρόμους, σπίτια, δίκτυα ύδρευσης και αγροτικές εκτάσεις. Ιδιαίτερα σοβαρή παραμένει η κατάσταση στα Ζωνιανά, όπου το δίκτυο ύδρευσης δεν έχει ακόμη αποκατασταθεί, ενώ μεγάλες είναι οι ζημιές στο οδικό δίκτυο.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι ζητούν την εφαρμογή ενός μοντέλου στήριξης αντίστοιχου με εκείνο που εφαρμόστηκε μετά την κακοκαιρία Daniel στη Θεσσαλία, με ταχύτερες διαδικασίες για την αποκατάσταση των συνεπειών της καταστροφής. Η σημερινή κυβερνητική σύσκεψη αναμένεται να εξειδικεύσει τα μέτρα στήριξης και το πλαίσιο χρηματοδότησης για την αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών.

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