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Μια νέα ψηφιακή πύλη για τις διορθώσεις στοιχείων ακινήτων ενεργοποιεί το Κτηματολόγιο, αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο ιδιοκτήτες και μηχανικοί θα μπορούν να διορθώνουν λάθη ή αποκλίσεις που αφορούν στη γεωμετρική απεικόνιση των ιδιοκτησιών.

Σύμφωνα με το ertnews.gr, η νέα πλατφόρμα metavoles αποτελεί το βασικό εργαλείο της νέας διαδικασίας, καθώς όλες οι αιτήσεις για μεταβολές γεωμετρικών στοιχείων θα υποβάλλονται πλέον ηλεκτρονικά, χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας στις υπηρεσίες του Κτηματολογίου.

Στόχος της νέας ψηφιακής διαδικασίας είναι να επιταχυνθούν οι διορθώσεις που μέχρι σήμερα μπορούσαν να προκαλέσουν σημαντικές καθυστερήσεις σε αγοραπωλησίες, γονικές παροχές, δωρεές και άλλες μεταβιβάσεις ακινήτων.

Πώς λειτουργεί η νέα πλατφόρμα metavoles

Η πρόσβαση στην πλατφόρμα πραγματοποιείται με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet του ιδιοκτήτη. Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα ολόκληρη η διαδικασία να διεκπεραιώνεται από εξουσιοδοτημένο μηχανικό, ο οποίος θα υποβάλλει τα απαιτούμενα τεχνικά στοιχεία.

Μέσω της πλατφόρμας θα μπορούν να κατατίθενται αιτήματα που αφορούν τη διόρθωση της χωρικής εικόνας ενός ακινήτου, όπως:

– τα ακριβή όρια της ιδιοκτησίας,

– το συνολικό εμβαδό,

– το σχήμα του οικοπέδου,

– η ακριβής θέση του ακινήτου.

Η ψηφιακή υποβολή αναμένεται να μειώσει τον χρόνο επεξεργασίας των αιτημάτων και να περιορίσει τις καθυστερήσεις που δημιουργούνταν όταν υπήρχαν ασυμφωνίες ανάμεσα στα στοιχεία του Κτηματολογίου και την πραγματική κατάσταση ενός ακινήτου.

Ψηφιακή ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της νέας πλατφόρμας είναι η δυνατότητα ηλεκτρονικής παρακολούθησης της πορείας κάθε αίτησης.

Οι ιδιοκτήτες θα μπορούν να ενημερώνονται για την εξέλιξη της διαδικασίας, ενώ σε περιπτώσεις όπου μια ζητούμενη χωρική μεταβολή επηρεάζει γειτονικές ιδιοκτησίες, το σύστημα προβλέπει την ενημέρωση των υπόλοιπων εμπλεκόμενων ιδιοκτητών.

Με αυτόν τον τρόπο το Κτηματολόγιο επιχειρεί να δημιουργήσει ένα πιο διαφανές πλαίσιο, όπου όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν εικόνα για τις αλλαγές που αφορούν τα ακίνητά τους.

Δυνατότητα αντιρρήσεων μέσω της νέας διαδικασίας

Η πλατφόρμα metavoles ενσωματώνει επίσης διαδικασία προστασίας των δικαιωμάτων των ιδιοκτητών, μέσω της δυνατότητας υποβολής αντιρρήσεων.

Όταν μια προτεινόμενη διόρθωση επηρεάζει όμορες ιδιοκτησίες, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να εκφράσουν ηλεκτρονικά τις αντιθέσεις τους, ώστε να εξετάζονται πριν από την οριστικοποίηση της μεταβολής.

Το νέο μοντέλο φιλοδοξεί να συνδυάσει την ταχύτητα της ψηφιακής διαδικασίας με την ασφάλεια δικαίου, μειώνοντας τον κίνδυνο νέων διαφορών γύρω από τα όρια των ακινήτων.

Νέα εποχή στη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας

Η ενεργοποίηση της πλατφόρμας metavoles αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην ψηφιοποίηση του Κτηματολογίου, με στόχο οι διαδικασίες που σχετίζονται με την ακίνητη περιουσία να γίνουν πιο γρήγορες και λειτουργικές.

Η ακριβέστερη αποτύπωση των ακινήτων θεωρείται κρίσιμη για την ομαλή λειτουργία της αγοράς, καθώς οι εκκρεμότητες στα γεωμετρικά στοιχεία αποτελούν συχνά εμπόδιο στην ολοκλήρωση συναλλαγών.

Με τη νέα πλατφόρμα, οι διορθώσεις περνούν πλέον σε ένα πλήρως ηλεκτρονικό περιβάλλον, όπου οι αιτήσεις, οι ενημερώσεις και οι παρεμβάσεις πραγματοποιούνται ψηφιακά.

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