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Θετικές προοπτικές για την πιστοληπτική εικόνα της Εθνικής Τράπεζας βλέπει η Moody’s Ratings, η οποία επιβεβαίωσε τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση καταθέσεων και ανώτερου μη εξασφαλισμένου χρέους στο Baa1, αλλά αναβάθμισε τις προοπτικές των μακροπρόθεσμων καταθέσεων σε θετικές από σταθερές. Παράλληλα, μετέβαλε τις προοπτικές του ανώτερου μη εξασφαλισμένου χρέους σε σταθερές από αρνητικές, σε μια κίνηση που ακολουθεί τη βελτίωση των προοπτικών της ελληνικής κρατικής αξιολόγησης.

Η Moody’s επιβεβαίωσε επίσης το Baseline Credit Assessment και το Adjusted Baseline Credit Assessment της Εθνικής στο baa3, τις βραχυπρόθεσμες καταθέσεις στο P-2, τις αξιολογήσεις αντισυμβαλλομένου στο Baa1/P-2 και το Tier 2 χρέος στο Baa3. Η αλλαγή των προοπτικών στις καταθέσεις συνδέεται άμεσα με την πρόσφατη αναβάθμιση των προοπτικών της Ελλάδας σε θετικές από σταθερές, με την κρατική αξιολόγηση να παραμένει στο Baa3.

Η αξιολόγηση της τράπεζας στηρίζεται, σύμφωνα με τον οίκο, στην ισχυρή επαναλαμβανόμενη κερδοφορία, την υψηλή κεφαλαιοποίηση, την καλή ποιότητα ενεργητικού και την ιδιαίτερα ισχυρή θέση ρευστότητας. Την ίδια στιγμή, το αυτόνομο πιστωτικό προφίλ της Εθνικής εξακολουθεί να περιορίζεται από την κρατική αξιολόγηση της Ελλάδας, λόγω της υψηλής έκθεσης της τράπεζας στον εγχώριο κυρίαρχο κίνδυνο.

Ισχυρή κερδοφορία και αποδοτικότητα

Στο πρώτο εξάμηνο του 2026, η Εθνική Τράπεζα εμφάνισε ετησιοποιημένη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 15,5%, ενώ τα βασικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 3% σε ετήσια βάση, με στήριξη από την άνοδο των καθαρών εσόδων από προμήθειες.

Τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 8%, εξέλιξη που η Moody’s αποδίδει εν μέρει στις συνεχιζόμενες επενδύσεις της τράπεζας σε ανθρώπινο δυναμικό, τεχνολογία και ψηφιακές υποδομές. Παρά την αύξηση του κόστους, η λειτουργική αποδοτικότητα παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, με τον κανονικοποιημένο δείκτη κόστους προς έσοδα να διαμορφώνεται περίπου στο 35% τον Ιούνιο.

Η κεφαλαιακή θέση αποτελεί έναν ακόμη βασικό στοιχείο της αξιολόγησης. Ο δείκτης CET1 ανήλθε στο 17,3% τον Ιούνιο του 2026, αισθητά υψηλότερα από τον εσωτερικό στόχο της τράπεζας περίπου στο 13%, δημιουργώντας σημαντικό απόθεμα για την απορρόφηση πιθανών ζημιών, την περαιτέρω ανάπτυξη του ισολογισμού αλλά και πιθανές στρατηγικές εξαγορές.

Η Moody’s επισημαίνει πάντως ότι η ποιότητα του κεφαλαίου εξακολουθεί να επηρεάζεται από τις αναβαλλόμενες φορολογικές πιστώσεις, οι οποίες αντιστοιχούσαν περίπου στο 38% του CET1 τον Ιούνιο, έναντι 46% έναν χρόνο νωρίτερα. Η αναλογία, ωστόσο, ακολουθεί πλέον ταχύτερη πτωτική πορεία λόγω του αναθεωρημένου πλαισίου απόσβεσης των αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων.

NPE στο 2,4% και κάλυψη 105%

Ιδιαίτερα θετική παραμένει και η εικόνα της ποιότητας ενεργητικού. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων διατηρήθηκε στο χαμηλό επίπεδο του 2,4%, ενώ η κάλυψη των NPE ανήλθε στο 105%, παρέχοντας, κατά τη Moody’s, σημαντική προστασία έναντι ενδεχόμενης επιδείνωσης της πιστωτικής ποιότητας.

Παράλληλα, το κόστος κινδύνου υποχώρησε στις 38 μονάδες βάσης στο πρώτο εξάμηνο, από 43 μονάδες βάσης την αντίστοιχη περίοδο του 2025, επιβεβαιώνοντας τη διατήρηση των ευνοϊκών τάσεων στο χαρτοφυλάκιο δανείων.

Η ισχυρή ρευστότητα αποτελεί επίσης σημαντικό πλεονέκτημα. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε στο 67%, ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας στο 227% και ο δείκτης καθαρής σταθερής χρηματοδότησης στο 143%. Οι καταθέσεις πελατών αντιπροσώπευαν περίπου το 91% της συνολικής καθαρής χρηματοδότησης, συμβάλλοντας στη διατήρηση χαμηλού και σταθερού κόστους χρηματοδότησης.

Τι θα μπορούσε να οδηγήσει σε αναβάθμιση

Οι θετικές προοπτικές στις μακροπρόθεσμες καταθέσεις αντανακλούν το γεγονός ότι η βελτίωση των προοπτικών της ελληνικής κρατικής αξιολόγησης δημιουργεί πλέον ανοδική πίεση στο αυτόνομο πιστωτικό προφίλ της Εθνικής.

Η Moody’s αναφέρει ότι οι αξιολογήσεις καταθέσεων θα μπορούσαν να αναβαθμιστούν εφόσον υπάρξει αναβάθμιση της Ελλάδας και ταυτόχρονα η τράπεζα διατηρήσει για τους επόμενους 12 έως 18 μήνες την ισχυρή κερδοφορία, την υψηλή κεφαλαιοποίηση και την καλή ποιότητα ενεργητικού. Αντίθετα, θεωρεί λιγότερο πιθανή μια αναβάθμιση του ανώτερου μη εξασφαλισμένου χρέους εντός της περιόδου των προοπτικών, ακόμη και στην περίπτωση αναβάθμισης του Baseline Credit Assessment.

Στους καθοδικούς κινδύνους, ο οίκος περιλαμβάνει μια ουσιαστική επιδείνωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ή της επαναλαμβανόμενης κερδοφορίας, καθώς και σημαντική εξασθένηση της κεφαλαιακής θέσης, των συνθηκών χρηματοδότησης ή του λειτουργικού περιβάλλοντος. Σε αυτό το πλαίσιο, η σημερινή εικόνα της Εθνικής παραμένει ισχυρή, με τις θετικές προοπτικές να δημιουργούν πλέον σαφέστερες προϋποθέσεις για περαιτέρω βελτίωση της πιστοληπτικής της αξιολόγησης εφόσον συνεχιστεί η θετική πορεία τόσο της τράπεζας όσο και της ελληνικής οικονομίας.

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