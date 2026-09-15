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Η πυρηνική ενέργεια εισέρχεται πλέον επίσημα στον στρατηγικό ενεργειακό διάλογο της Ελλάδας για την αντίστοιχη μετάβαση, όχι όμως ως ειλημμένη κυβερνητική απόφαση για κατασκευή πυρηνικής μονάδας, αλλά ως μια οργανωμένη διαδικασία αξιολόγησης όλων των παραμέτρων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια μελλοντική επιλογή.

Η συγκρότηση ειδικής ομάδας εργασίας, μετά το πολιτικό «πράσινο φως» που δόθηκε το προηγούμενο διάστημα, σηματοδοτεί την έναρξη μιας πολυεπίπεδης διερεύνησης για το εάν, με ποιο μοντέλο και κάτω από ποιες προϋποθέσεις η χώρα θα μπορούσε να εντάξει την πυρηνική τεχνολογία στο ενεργειακό της μείγμα.

Η διαδικασία αναμένεται να χρειαστεί περίπου 12 έως 18 μήνες, προκειμένου να συγκεντρωθούν τα τεχνικά, οικονομικά και θεσμικά δεδομένα που θα επιτρέψουν μια τεκμηριωμένη απόφαση.

Από τη θεωρητική συζήτηση στην οργανωμένη αξιολόγηση

Μέχρι σήμερα η πυρηνική ενέργεια αποτελούσε περισσότερο αντικείμενο δημόσιας συζήτησης παρά ενεργειακό σχεδιασμό για την Ελλάδα. Η νέα προσέγγιση αλλάζει το πλαίσιο, καθώς η χώρα επιχειρεί να εξετάσει τις σύγχρονες τεχνολογίες και τις δυνατότητες που υπάρχουν διεθνώς.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν οι μικροί αρθρωτοί αντιδραστήρες (SMRs), μια νέα γενιά πυρηνικών τεχνολογιών που αναπτύσσονται σε αρκετές χώρες και διαφοροποιούνται από τα μεγάλης κλίμακας πυρηνικά εργοστάσια του παρελθόντος.

Οι υποστηρικτές τους υποστηρίζουν ότι μπορούν να προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία, μικρότερες απαιτήσεις κατασκευής και διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης σε σχέση με τις παραδοσιακές μονάδες. Ωστόσο, η τεχνολογική ωριμότητα, το κόστος και η εμπορική εφαρμογή τους παραμένουν βασικά ζητήματα προς αξιολόγηση.

Το πρώτο στάδιο της ελληνικής προσπάθειας δεν αφορά την επιλογή συγκεκριμένης τεχνολογίας ή τοποθεσίας. Αφορά τη συγκέντρωση γνώσης και τη δημιουργία μιας πλήρους εικόνας για τις δυνατότητες και τους περιορισμούς.

Τα τρία μέτωπα της διερεύνησης

Η προετοιμασία κινείται σε τρεις βασικούς άξονες.

Ο πρώτος αφορά τη δημιουργία ενός πιο ενημερωμένου δημόσιου διαλόγου γύρω από την πυρηνική ενέργεια. Στόχος είναι η συζήτηση να βασιστεί περισσότερο σε επιστημονικά δεδομένα και λιγότερο σε παλαιότερες αντιλήψεις που συνδέουν αποκλειστικά την πυρηνική τεχνολογία με μεγάλες μονάδες και αυξημένους κινδύνους.

Ο δεύτερος άξονας αφορά τη διακυβερνητική συνεργασία. Ένα ενδεχόμενο πυρηνικό πρόγραμμα δεν αποτελεί ζήτημα μόνο ενεργειακής πολιτικής. Θα απαιτούσε συντονισμό πολλών υπουργείων και φορέων, καθώς συνδέεται με θέματα υγείας, εκπαίδευσης, ασφάλειας, έρευνας, βιομηχανικής ανάπτυξης και διεθνών σχέσεων.

Για τον λόγο αυτό εξετάζεται η δημιουργία μιας ευρύτερης δομής στην οποία θα συμμετέχουν διαφορετικοί κρατικοί φορείς, με τεχνική ομάδα που θα αναλάβει την επεξεργασία των ειδικών θεμάτων.

Ο τρίτος και πιο κρίσιμος άξονας αφορά την τεχνική και οικονομική αξιολόγηση. Εκεί θα κριθεί εάν ένα τέτοιο εγχείρημα μπορεί πραγματικά να είναι εφαρμόσιμο στην Ελλάδα.

Ασφάλεια, σεισμικότητα και πυρηνικά απόβλητα

Τα ζητήματα ασφάλειας αποτελούν τον πυρήνα της διερεύνησης. Η Ελλάδα, λόγω της ιδιαίτερης γεωλογικής της κατάστασης και της υψηλής σεισμικότητας σε αρκετές περιοχές, θα πρέπει να εξετάσει με ιδιαίτερη προσοχή τις διεθνείς προδιαγραφές και τα μοντέλα προστασίας.

Στο επίκεντρο βρίσκονται επίσης η διαχείριση των πυρηνικών αποβλήτων, η πρόληψη ατυχημάτων και η συνολική λειτουργία ενός συστήματος ελέγχου που θα πρέπει να ανταποκρίνεται στα υψηλότερα διεθνή πρότυπα.

Η πρώτη φάση δεν προβλέπει σχεδιασμό συγκεκριμένου έργου, αλλά αξιοποίηση της διεθνούς εμπειρίας και καταγραφή των τεχνολογικών επιλογών που υπάρχουν στην αγορά.

Παράλληλα, θα εξεταστούν οι διαθέσιμοι κατασκευαστές και προμηθευτές τεχνολογίας από χώρες με ενεργά πυρηνικά προγράμματα, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς, η Γαλλία και η Βρετανία.

Η Ελλάδα δεν ξεκινά από μηδενική βάση

Παρά το γεγονός ότι η χώρα δεν διαθέτει πυρηνικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, διαθέτει επιστημονικό υπόβαθρο που μπορεί να αξιοποιηθεί.

Ερευνητικά κέντρα και πανεπιστημιακές ομάδες διαθέτουν σημαντική τεχνογνωσία στον τομέα της πυρηνικής επιστήμης, η οποία μπορεί να αποτελέσει μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης.

Η ενεργοποίηση αυτής της γνώσης θεωρείται κρίσιμη, ώστε η δημόσια συζήτηση να πραγματοποιηθεί με τεχνικά δεδομένα και όχι μόνο με πολιτικούς όρους.

Το μεγάλο ερώτημα της χρηματοδότησης

Ένα από τα δυσκολότερα ζητήματα αφορά το οικονομικό μοντέλο. Η διεθνής εμπειρία δείχνει διαφορετικές προσεγγίσεις: από κρατική συμμετοχή και μεγάλους ενεργειακούς ομίλους μέχρι κοινοπραξίες και μακροχρόνιες συμφωνίες αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Η Ελλάδα θα πρέπει να εξετάσει ποιο μοντέλο θα μπορούσε να ανταποκριθεί στις δικές της ανάγκες και δυνατότητες.

Σε αυτή τη φάση δεν υπάρχει απόφαση για επενδυτή ή εταιρικό σχήμα. Το ζητούμενο είναι να αξιολογηθούν οι εναλλακτικές επιλογές και να προσδιοριστούν οι προϋποθέσεις ενός πιθανού έργου.

Παράλληλα, θα απαιτηθεί ενίσχυση των θεσμικών μηχανισμών, όπως η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, αλλά και προσαρμογή του ρυθμιστικού πλαισίου.

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η Ελλάδα δεν έχει αποφασίσει να κατασκευάσει πυρηνικό σταθμό. Έχει όμως αποφασίσει να εξετάσει πλέον σοβαρά μια επιλογή που μέχρι πρόσφατα βρισκόταν εκτός του ενεργειακού σχεδιασμού.

Η τελική απόφαση θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα της τεχνικής, οικονομικής και θεσμικής αξιολόγησης που ξεκινά τώρα.

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