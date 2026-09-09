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Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς να πλησιάζει, χιλιάδες οικογένειες έχουν ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία για την επιστροφή των μαθητών στα θρανία. Ο αγιασμός έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της εκπαιδευτικής περιόδου, ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις αγορές των απαραίτητων σχολικών ειδών.

Από τα βιβλιοπωλεία μέχρι τις μεγάλες αλυσίδες λιανικής, οι γονείς αναζητούν τις πιο οικονομικές λύσεις για να καλύψουν τις ανάγκες παιδιών σε Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο. Παρότι οι τιμές εμφανίζονται σε γενικές γραμμές σταθερές σε σχέση με πέρυσι, οι επιλογές με επώνυμα προϊόντα, ειδικά χαρακτηριστικά ή μεγαλύτερη αντοχή μπορούν να αυξήσουν σημαντικά το τελικό κόστος.

Η σχολική προετοιμασία αποτελεί κάθε χρόνο ένα σημαντικό έξοδο για τα νοικοκυριά, καθώς εκτός από τα βασικά είδη προστίθενται συχνά συμπληρωματικές αγορές, όπως αξεσουάρ, είδη ζωγραφικής και εξοπλισμός που ζητούνται ανάλογα με την τάξη και τις ανάγκες κάθε μαθητή.

Από τις τσάντες μέχρι τις κασετίνες – Οι βασικές τιμές

Στην κορυφή της λίστας των αγορών βρίσκονται οι σχολικές τσάντες, με τις τιμές να παρουσιάζουν μεγάλη απόκλιση ανάλογα με το σχέδιο, την ποιότητα και το εμπορικό σήμα.

Οι πιο απλές επιλογές ξεκινούν περίπου από τα 15 ευρώ, ενώ οι επώνυμες τσάντες μπορούν να φτάσουν ακόμη και τα 100 ευρώ. Ωστόσο, η πλειονότητα των γονέων φαίνεται να επιλέγει μοντέλα με κόστος μεταξύ 30 και 45 ευρώ, αναζητώντας μια ισορροπία ανάμεσα στην τιμή και την αντοχή.

Για τους μαθητές του Γυμνασίου, μεγαλύτερη ζήτηση έχουν τα κλασικά σακίδια πλάτης (backpacks), με τις βασικές εκδόσεις να ξεκινούν από περίπου 20 έως 30 ευρώ. Τα πιο ενισχυμένα μοντέλα, με ειδικές θήκες για laptop ή ηλεκτρονικές συσκευές, μπορεί να κοστίζουν έως και 75 ευρώ.

Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζει και η αγορά της κασετίνας. Οι απλές επιλογές κοστίζουν περίπου 8 ευρώ, ενώ οι μεγαλύτερες σκληρές κασετίνες με πλήρη εξοπλισμό, όπως χρώματα, μολύβια και μαρκαδόρους, μπορούν να αγγίξουν ακόμη και τα 40 ευρώ.

Το κόστος για τετράδια και γραφική ύλη

Σημαντικό μέρος του οικογενειακού προϋπολογισμού αφορά τα αναλώσιμα που χρειάζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Ένα απλό μπλε τετράδιο 50 φύλλων με μαλακό εξώφυλλο κοστίζει κατά μέσο όρο περίπου 1,30 ευρώ, ενώ τα τετράδια με σκληρό εξώφυλλο ξεκινούν από 1,80 ευρώ και μπορούν να φτάσουν έως και τα 16 ευρώ στις πιο ειδικές εκδόσεις.

Στο Γυμνάσιο, όπου χρησιμοποιούνται συχνότερα τετράδια σπιράλ δύο θεμάτων, οι τιμές κυμαίνονται από περίπου 1 ευρώ έως 8-10 ευρώ ανά τεμάχιο, ανάλογα με την ποιότητα και τα χαρακτηριστικά τους.

Στα υπόλοιπα απαραίτητα είδη, τα πακέτα με μολύβια κοστίζουν περίπου 4 ευρώ, τα απλά στυλό διαρκείας από 2 έως 3 ευρώ, ενώ τα μηχανικά μολύβια μπορεί να φτάσουν έως και τα 15 ευρώ.

Γόμες, ξύστρες και διορθωτικά κινούνται σε χαμηλότερες τιμές, από λίγα λεπτά έως περίπου 5 ευρώ, ενώ τα σετ ζωγραφικής και τα γεωμετρικά όργανα για Δημοτικό και Γυμνάσιο μπορούν να προσθέσουν επιπλέον 15 έως 30 ευρώ στον συνολικό λογαριασμό.

Μειώσεις τιμών σε εκατοντάδες σχολικά είδη

Για τον περιορισμό της επιβάρυνσης των οικογενειών, έχει ενεργοποιηθεί η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, στην οποία συμμετέχουν επιχειρήσεις με προϊόντα σχολικής χρήσης.

Στο πλαίσιο της δράσης, εκατοντάδες κωδικοί σχολικών ειδών καταγράφουν μέση μείωση τιμών περίπου 12%, προσφέροντας μια μικρή οικονομική ανάσα στους γονείς ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς.

Στις μειώσεις συμμετέχουν τρεις αλυσίδες παιχνιδιών και τρεις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, με συνολικά 405 προϊόντα να περιλαμβάνονται στη σχετική πρωτοβουλία.

Παρά τις παρεμβάσεις στην αγορά, οι οικογένειες καλούνται να κάνουν προσεκτικό προγραμματισμό, καθώς το τελικό κόστος διαμορφώνεται ανάλογα με την ηλικία του μαθητή, τις απαιτήσεις της τάξης και τις προσωπικές επιλογές σε ποιότητα και επωνυμία προϊόντων.

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