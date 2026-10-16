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Περισσότεροι από 300.000 συνταξιούχοι εξακολουθούν να εργάζονται, σύμφωνα με τα στοιχεία του e-ΕΦΚΑ για τον Σεπτέμβριο του 2026, με τον αριθμό τους να έχει αυξηθεί εντυπωσιακά σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια.

Αρμόδια στελέχη του φορέα αποδίδουν σε μεγάλο βαθμό αυτή την εξέλιξη στο νέο καθεστώς απασχόλησης των συνταξιούχων, το οποίο ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2024 και άλλαξε ουσιαστικά τα δεδομένα για όσους επιθυμούν να παραμείνουν επαγγελματικά ενεργοί μετά τη συνταξιοδότησή τους.

Με το άρθρο 114 του ν. 5078/2023 καταργήθηκε η περικοπή κατά 30% της σύνταξης για τους εργαζόμενους συνταξιούχους και στη θέση της θεσπίστηκε πόρος υπέρ του e-ΕΦΚΑ, με τις εξαιρέσεις που προβλέπει η νομοθεσία.

Η κατάργηση του «πέναλτι» άλλαξε την εικόνα

Η νέα ρύθμιση δημιούργησε σαφώς ευνοϊκότερες συνθήκες για όσους επιλέγουν να συνεχίσουν να εργάζονται. Οι συνταξιούχοι έχουν πλέον τη δυνατότητα να εισπράττουν ολόκληρη τη σύνταξή τους και παράλληλα να αποκτούν εισόδημα από την εργασία, χωρίς την περικοπή που εφαρμοζόταν έως το τέλος του 2023.

Η αλλαγή αποτυπώνεται με ιδιαίτερα έντονο τρόπο στον αριθμό των συνταξιούχων που δηλώνουν επίσημα την απασχόλησή τους.

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, όταν η συνέχιση της εργασίας συνοδευόταν από περικοπή 30% στη σύνταξη, μόλις περίπου 36.000 συνταξιούχοι είχαν δηλώσει ότι εργάζονταν. Μετά την εφαρμογή του νέου συστήματος, ο αριθμός αυτός εκτινάχθηκε, με τους δηλωμένους εργαζόμενους συνταξιούχους να υπερβαίνουν πλέον τους 300.000.

Πολύτιμη εμπειρία επιστρέφει στην αγορά εργασίας

Σύμφωνα με στελέχη του e-ΕΦΚΑ, η παρουσία περισσότερων από 300.000 συνταξιούχων στην αγορά εργασίας σημαίνει ότι ένα σημαντικό απόθεμα επαγγελματικής εμπειρίας και τεχνογνωσίας παραμένει ενεργό.

Οι επιχειρήσεις μπορούν έτσι να αξιοποιούν εργαζόμενους με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση, οι οποίοι, παρά το γεγονός ότι έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, επιλέγουν να συνεχίσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Ταυτόχρονα, η αύξηση της δηλωμένης απασχόλησης δημιουργεί οφέλη και για το ασφαλιστικό σύστημα, καθώς ενισχύει τα έσοδα του e-ΕΦΚΑ και περιορίζει τα κίνητρα για αδήλωτη εργασία.

Ποιοι συνταξιούχοι συνεχίζουν να εργάζονται

Τα στοιχεία του e-ΕΦΚΑ για τον Σεπτέμβριο του 2026 δείχνουν ότι έχουν υποβληθεί συνολικά 354.131 δηλώσεις απασχόλησης συνταξιούχων. Ο αριθμός των δηλώσεων δεν ταυτίζεται με τον αριθμό των προσώπων, καθώς ένας συνταξιούχος μπορεί να έχει υποβάλει περισσότερες από μία δηλώσεις απασχόλησης.

Ανά κατηγορία, καταγράφονται 99.179 μισθωτοί, 76.130 ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενοι και 139.321 αγρότες, οι οποίοι αποτελούν και τη μεγαλύτερη επιμέρους κατηγορία.

Παράλληλα, καταγράφονται 1.146 μισθωτοί μηχανικοί και έμμισθοι δικηγόροι, 1.745 συνταξιούχοι που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (ΠΠΥ), 1.184 με εργόσημο του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και 247 με εργόσημο του πρώην ΟΓΑ.

Επιπλέον, 721 συνταξιούχοι ηλικίας κάτω των 62 ετών απασχολούνται σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

Άνδρες η πλειονότητα των εργαζόμενων συνταξιούχων

Ως προς το φύλο, τα στοιχεία δείχνουν ότι 191.919 είναι άνδρες και 120.800 γυναίκες, με τους άνδρες να αποτελούν σαφώς την πλειονότητα.

Σε σχέση με το είδος της σύνταξης, 287.360 είναι συνταξιούχοι γήρατος, ενώ 23.687 λαμβάνουν σύνταξη αναπηρίας λόγω κοινής νόσου, εργατικού ατυχήματος, ατυχήματος εκτός εργασίας ή επαγγελματικής νόσου.

Τέλος, 1.194 άτομα είναι συνταξιούχοι γήρατος λόγω αναπηρίας βάσει του ν. 612/1977 και των σχετικών νομοθετικών διατάξεων.

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