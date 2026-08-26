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Μείωση του μηνιαίου κόστους των αγορών από 40 έως 50 ευρώ για τα νοικοκυριά υπόσχεται η νέα εθνική πρωτοβουλία μείωσης τιμών στα σούπερ μάρκετ, η οποία τίθεται σε εφαρμογή στις 31 Αυγούστου. Ωστόσο, τα πραγματικά στοιχεία της αγοράς δείχνουν ότι η τελική εξοικονόμηση στην απόδειξη ενδέχεται να κινηθεί σε χαμηλότερα επίπεδα, καθώς η μεσοσταθμική έκπτωση εκτιμάται κοντά στο 6,5% με 7%.

Πώς διαμορφώνονται οι εκπτώσεις

Η πρωτοβουλία βασίζεται σε εθελοντική συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης, των προμηθευτών και των αλυσίδων λιανεμπορίου, χωρίς να πρόκειται για νομοθετική ρύθμιση. Οι προμηθευτές προσφέρουν μειώσεις της τάξεως του 5%, ενώ οι αλυσίδες προσθέτουν επιπλέον 1,5% έως 2%.

Το πραγματικό όφελος : Μια μείωση 7% σε ένα μηνιαίο καλάθι 400-450 ευρώ αντιστοιχεί σε εξοικονόμηση 28 έως 31,5 ευρώ. Για να επιτευχθεί το όφελος των 50 ευρώ, θα απαιτούνταν εκπτώσεις άνω του 10% στο σύνολο των αγορών.

: Μια μείωση 7% σε ένα μηνιαίο καλάθι 400-450 ευρώ αντιστοιχεί σε εξοικονόμηση 28 έως 31,5 ευρώ. Για να επιτευχθεί το όφελος των 50 ευρώ, θα απαιτούνταν εκπτώσεις άνω του 10% στο σύνολο των αγορών. Η κάλυψη: Το πρόγραμμα δεν αφορά το σύνολο των προϊόντων, αλλά συγκεκριμένους κωδικούς (barcodes). Συνεπώς, η τελική ελάφρυνση εξαρτάται από τις καταναλωτικές συνήθειες κάθε νοικοκυριού.

Πάνω από 1.100 κωδικοί στη μάχη κατά της ακρίβειας

Μέχρι στιγμής έχουν ενταχθεί στη λίστα περίπου 1.100 προϊόντα από 60 προμηθευτές, με στόχο ο αριθμός τους να φτάσει έως και τους 1.500 κωδικούς. Βασική προϋπόθεση που έθεσε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς είναι να περιλαμβάνονται προϊόντα υψηλής κυκλοφορίας και όχι κωδικοί χαμηλής ζήτησης.

Στις βασικές κατηγορίες που καλύπτονται περιλαμβάνονται:

Τρόφιμα Πρώτης Ανάγκης : Νωπό κρέας (μοσχάρι, χοιρινό, πουλερικά), γαλακτοκομικά, αυγά, ψωμί, άλευρα, ζυμαρικά, ρύζι και όσπρια.

: Νωπό κρέας (μοσχάρι, χοιρινό, πουλερικά), γαλακτοκομικά, αυγά, ψωμί, άλευρα, ζυμαρικά, ρύζι και όσπρια. Είδη Παντοπωλείου : Ελαιόλαδο, σπορέλαια, καφές, δημητριακά, σοκολατοειδή και αναψυκτικά.

: Ελαιόλαδο, σπορέλαια, καφές, δημητριακά, σοκολατοειδή και αναψυκτικά. Βρεφικά & Προσωπική Φροντίδα : Βρεφικό γάλα, πάνες, σαμπουάν, αφρόλουτρα, οδοντόκρεμες και προϊόντα γυναικείας υγιεινής.

: Βρεφικό γάλα, πάνες, σαμπουάν, αφρόλουτρα, οδοντόκρεμες και προϊόντα γυναικείας υγιεινής. Οικιακή Χρήση & Σχολικά: Απορρυπαντικά, καθαριστικά και σχολικά είδη.

Οι μειώσεις στις περισσότερες κατηγορίες κινούνται κοντά στο κατώτατο όριο του 5%, παρά τους αρχικούς στόχους για εκπτώσεις έως και 15%-20%.

Ο μηχανισμός τιμολόγησης και η διάρκεια

Οι τελικές τιμές δεν έχουν δημοσιοποιηθεί ακόμη, καθώς ως βάση σύγκρισης θα χρησιμοποιηθεί η κανονική τιμή ραφιού της 27ης Αυγούστου (χωρίς προσφορές). Η συμφωνημένη μείωση θα εφαρμόζεται πάνω σε αυτή την τιμή, ενώ τυχόν επιπλέον προσφορές θα υπολογίζονται στη νέα, μειωμένη τιμή.

Κάθε προϊόν που εντάσσεται στη δράση θα παραμένει φθηνότερο για τουλάχιστον δύο μήνες, με τη συνολική διάρκεια της πρωτοβουλίας να εκτείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου. Τα προϊόντα θα φέρουν ειδική σήμανση στο ράφι και θα αποτυπώνονται στην πλατφόρμα PosoKanei.

Η εικόνα της αγοράς μετά το πλαφόν

Η εθελοντική αυτή δράση διαδέχεται το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους που έληξε στις 30 Ιουνίου. Η παρέμβαση έρχεται σε μια περίοδο ανάμεικτων τάσεων, καθώς παρά τη μικρή αποκλιμάκωση του γενικού δείκτη, βασικά είδη διατροφής συνεχίζουν να πιέζουν τους προϋπολογισμούς:

Αυξήσεις (στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ) : Μοσχάρι (+14,3%), αρνί/κατσίκι (+12,4%), γαλακτοκομικά/αυγά (+2,9%) και ψωμί (+1,2%).

: Μοσχάρι (+14,3%), αρνί/κατσίκι (+12,4%), γαλακτοκομικά/αυγά (+2,9%) και ψωμί (+1,2%). Μειώσεις: Ελαιόλαδο (-21,7%) και φρούτα (-9,4%).

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