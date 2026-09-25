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Αυξημένο μεταφορικό έργο, μεγαλύτερη χρήση του δικτύου, ενίσχυση των εισπράξεων και αύξηση των ελέγχων κομίστρου καταγράφουν τα στοιχεία της ΣΤΑ.ΣΥ για το πρώτο οκτάμηνο του 2026, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η εικόνα που διαμορφώνεται αποτυπώνει την προσπάθεια των Σταθερών Συγκοινωνιών να ενισχύσουν τη λειτουργική διαθεσιμότητα του δικτύου και να ανταποκριθούν στην αυξημένη ζήτηση του επιβατικού κοινού, παράλληλα με την εντατικοποίηση των ελέγχων για την αντιμετώπιση της εισιτηριοδιαφυγής.

Τα στοιχεία έχουν ως εξής:

* Αύξηση +4.139 δρομολόγια στις τρεις Γραμμές του μετρό.

Το εκτελούμενο μεταφορικό έργο αυξήθηκε και στις τρεις Γραμμές του μετρό.

Στο 8μηνο του 2026 εκτελέστηκαν συνολικά 4.139 περισσότερα δρομολόγια σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025:

Γραμμή 1, +843 δρομολόγια.

Γραμμή 2, +461 δρομολόγια.

Γραμμή 3, +2.835 δρομολόγια.

Στα 149,4 εκατ. επικυρώσεις σε μετρό και τραμ

Ανοδικά κινήθηκαν και οι επικυρώσεις κομίστρου. Από 140.626.200 το πρώτο οκτάμηνο του 2025, ανήλθαν σε 149.444.837 το αντίστοιχο διάστημα του 2026, σημειώνοντας αύξηση 6,27%.

Γραμμή 1: 40.814.757 επικυρώσεις, +8,01%

Γραμμές 2 & 3: 104.174.036 επικυρώσεις, +4,82%

Τραμ: 4.456.044 επικυρώσεις, +29,01%

* Αύξηση +6,9% οι εισπράξεις κομίστρου

Ανοδικά κινήθηκαν και οι εισπράξεις κομίστρου, αυξημένες κατά 6,9% σε σχέση με το πρώτο οκτάμηνο του 2025.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε ένα περιβάλλον αυξημένης χρήσης των Μέσων Σταθερής Τροχιάς της Αττικής και παράλληλης ενίσχυσης των ελέγχων κομίστρου.

* Σχεδόν 5 εκατομμύρια έλεγχοι – αύξηση 57,5%

Αισθητή είναι και η ενίσχυση κατά 57,5% των ελέγχων κομίστρου. Στο 8μηνο του 2025 πραγματοποιήθηκαν 2.953.156 έλεγχοι, ενώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2026 οι έλεγχοι ανήλθαν σε 4.650.547.

Ο μέσος μηνιαίος αριθμός ελέγχων αυξήθηκε από 369.144 το 2025 σε 581.318 το 2026.

* Αύξηση +4,74% τα πρόστιμα

Τα πρόστιμα που βεβαιώθηκαν ανήλθαν σε 52.852 στο 8μηνο του 2025 και 55.359 στο 8μηνο του 2026

Η εντατικοποίηση της ελεγκτικής παρουσίας στο δίκτυο και η συστηματική προσπάθεια της ΣΤΑ.ΣΥ για τον περιορισμό της εισιτηριοδιαφυγής αποτυπώνονται στη μικρότερη αύξηση των προστίμων, σε σχέση με τη σημαντική αύξηση των ελέγχων.

Ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας, σε δήλωσή του, τονίζει: «Η σημαντική βελτίωση των επιδόσεων της ΣΤΑ.ΣΥ κατά το πρώτο οκτάμηνο του 2026 αποτυπώνει τη συστηματική δουλειά που γίνεται για την αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών και ιδιαίτερα των μέσων σταθερής τροχιάς, τα οποία εξυπηρετούν καθημερινά μεγάλο αριθμό κατοίκων και επισκεπτών της Αθήνας.

Ο εκσυγχρονισμός των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς αποτελεί σταθερή μας προτεραιότητα. Με έργα υποδομών, αναβάθμιση συρμών και εγκαταστάσεων, ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και διαρκή επένδυση στην ασφάλεια και την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, εργαζόμαστε συστηματικά για τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την καλύτερη ανταπόκριση στις αυξημένες ανάγκες των πολιτών. Σταθερός μας στόχος είναι οι σύγχρονες, αξιόπιστες και προσβάσιμες αστικές συγκοινωνίες, η παροχή περισσότερων και καλύτερων επιλογών μετακίνησης για όλους τους πολίτες».

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της ΣΤΑ.ΣΥ, Αθανάσιος Κοτταράς, σε δήλωσή του, αναφέρει: «Τα στοιχεία του πρώτου οκταμήνου του 2026 αποτυπώνουν μια σαφή βελτίωση της λειτουργικής εικόνας της ΣΤΑ.ΣΥ, με περισσότερα δρομολόγια, αυξημένες επικυρώσεις και ενίσχυση των ελέγχων και των εισπράξεων κομίστρου. Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει ότι η ΣΤΑ.ΣΥ βρίσκεται σε σταθερή πορεία βελτίωσης, σε μια ιδιαίτερα απαιτητική συγκυρία. Η αυξημένη ζήτηση από το επιβατικό κοινό αποτελεί για εμάς ψήφο εμπιστοσύνης και ταυτόχρονα μεγάλη ευθύνη. Στόχος μας τους επόμενους μήνες είναι να αυξήσουμε περισσότερο τα δρομολόγια των μέσων σταθερής τροχιάς και να μειώσουμε τις χρονοαποστάσεις. Συνεχίζουμε με σχέδιο και συνέπεια, επενδύοντας στη βελτίωση της καθημερινής εμπειρίας των επιβατών και στη διαρκή αναβάθμιση της λειτουργίας του δικτύου, ώστε το μετρό και το τραμ να ανταποκρίνονται ακόμη καλύτερα στις ανάγκες των πολιτών».

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