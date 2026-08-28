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Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι θερινές εκπτώσεις του 2026, αφήνοντας στους καταναλωτές λίγες ακόμη ημέρες για αγορές σε μειωμένες τιμές πριν ολοκληρωθεί επίσημα η καλοκαιρινή εκπτωτική περίοδος. Όσο πλησιάζει το τέλος, το ενδιαφέρον στρέφεται στις τελευταίες προσφορές των καταστημάτων, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις συνοδεύονται από μεγαλύτερα ποσοστά έκπτωσης.

Η αγορά ετοιμάζεται σταδιακά να επιστρέψει στους κανονικούς της ρυθμούς, με τους καταναλωτές που σχεδιάζουν αγορές της τελευταίας στιγμής να έχουν περιορισμένο χρονικό περιθώριο. Παράλληλα, απαιτείται προσοχή τόσο στην πραγματική έκπτωση όσο και στην προηγούμενη τιμή κάθε προϊόντος, ώστε η χαμηλότερη αναγραφόμενη τιμή να αντιστοιχεί πράγματι σε συμφέρουσα αγορά.

Πότε τελειώνουν οι θερινές εκπτώσεις

Οι τακτικές θερινές εκπτώσεις αρχίζουν, βάσει του ισχύοντος πλαισίου, τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου κάθε έτους. Το 2026 η έναρξη έγινε στις 13 Ιουλίου, ενώ η εκπτωτική περίοδος ολοκληρώνεται στις 31 Αυγούστου 2026.

Συνολικά, οι καταναλωτές έχουν στη διάθεσή τους περίπου επτά εβδομάδες για να αξιοποιήσουν τις μειωμένες τιμές σε ένδυση, υπόδηση, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, είδη σπιτιού και πολλές ακόμη κατηγορίες προϊόντων.

Οι τελευταίες ημέρες των εκπτώσεων παρουσιάζουν παραδοσιακά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς αρκετές επιχειρήσεις προχωρούν σε μεγαλύτερες μειώσεις τιμών προκειμένου να διαθέσουν τα εποχικά αποθέματά τους. Οι υψηλότερες εκπτώσεις, ωστόσο, συνοδεύονται συχνά από μικρότερη διαθεσιμότητα.

Ειδικά σε ρούχα και παπούτσια, όσο πλησιάζει η λήξη της περιόδου μπορεί να είναι δυσκολότερο να βρεθούν συγκεκριμένα μεγέθη, χρώματα ή σχέδια, καθώς τα δημοφιλέστερα προϊόντα έχουν ήδη εξαντληθεί.

Τι προβλέπεται για τις τιμές

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) έχει υπενθυμίσει στις εμπορικές επιχειρήσεις τις υποχρεώσεις που ισχύουν κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο παρουσίασης της προηγούμενης και της μειωμένης τιμής.

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να εφαρμόζουν το προβλεπόμενο πλαίσιο για την αναγραφή των τιμών, ενώ μπορούν παράλληλα να εμφανίζουν το ποσοστό της παρεχόμενης έκπτωσης. Βασικός στόχος των κανόνων είναι ο καταναλωτής να μπορεί να γνωρίζει με σαφήνεια ποια ήταν η πραγματική προηγούμενη τιμή του προϊόντος και πόσο μεγάλη είναι η μείωση που του προσφέρεται.

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Σταύρος Καφούνης, έχει επισημάνει τη σημασία των θερινών εκπτώσεων τόσο για την εμπορική αγορά όσο και για τα νοικοκυριά. Για τις επιχειρήσεις αποτελούν μια σημαντική ευκαιρία ενίσχυσης του τζίρου και διάθεσης των αποθεμάτων τους, ενώ για τους καταναλωτές δημιουργούν τη δυνατότητα πραγματοποίησης αγορών σε χαμηλότερες τιμές.

Παράλληλα, η ΕΣΕΕ έχει καλέσει τις επιχειρήσεις να εφαρμόζουν με προσοχή τις σχετικές διατάξεις, ώστε να προστατεύονται η διαφάνεια των συναλλαγών και η αξιοπιστία της αγοράς.

Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

Οι τελευταίες ημέρες της εκπτωτικής περιόδου μπορεί να κρύβουν σημαντικές ευκαιρίες, ωστόσο το μεγάλο ποσοστό έκπτωσης που εμφανίζεται στη βιτρίνα ή σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα δεν σημαίνει αυτομάτως ότι πρόκειται για την καλύτερη διαθέσιμη τιμή.

Οι καταναλωτές είναι χρήσιμο να ελέγχουν την τιμή αναφοράς και να συγκρίνουν, όπου είναι δυνατόν, την τελική τιμή του ίδιου ή αντίστοιχου προϊόντος σε περισσότερα καταστήματα. Με τον τρόπο αυτό μπορούν να διαπιστώσουν αν η προσφορά είναι πραγματικά συμφέρουσα και όχι απλώς ελκυστική ως προς το αναγραφόμενο ποσοστό έκπτωσης.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η προηγούμενη τιμή του προϊόντος. Κατά κανόνα, ως προηγούμενη τιμή θεωρείται η χαμηλότερη τιμή στην οποία είχε διατεθεί το συγκεκριμένο προϊόν κατά τις 30 ημέρες πριν από την εφαρμογή της μείωσης. Η συγκεκριμένη πληροφορία επιτρέπει στον καταναλωτή να αξιολογήσει το πραγματικό ύψος της έκπτωσης.

Εξίσου σημαντική είναι η φύλαξη της απόδειξης αγοράς. Η απόδειξη αποτελεί βασικό αποδεικτικό της συναλλαγής και μπορεί να χρειαστεί σε περίπτωση προβλήματος με το προϊόν ή όταν προβλέπεται επιστροφή ή αλλαγή σύμφωνα με τους όρους της επιχείρησης και τα δικαιώματα του καταναλωτή.

Με την 31η Αυγούστου να σηματοδοτεί το τέλος των θερινών εκπτώσεων του 2026, οι τελευταίες ημέρες αποτελούν την τελική ευκαιρία για όσους έχουν αφήσει τις αγορές τους για το τέλος. Οι μεγαλύτερες μειώσεις μπορεί να δημιουργούν ευκαιρίες, όμως η σύγκριση τιμών και ο προσεκτικός έλεγχος της πραγματικής έκπτωσης παραμένουν οι βασικότεροι σύμμαχοι του καταναλωτή.

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