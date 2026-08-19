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Η τελευταία ευκαιρία για όσους σχεδιάζουν αγορές με μειωμένες τιμές μέσα στο καλοκαίρι πλησιάζει, καθώς η αγορά εισέρχεται στην τελική ευθεία της φετινής εκπτωτικής περιόδου. Τα καταστήματα έχουν ακόμη λίγες ημέρες στη διάθεσή τους για να διαθέσουν προϊόντα στο πλαίσιο των θερινών εκπτώσεων, πριν ολοκληρωθεί επίσημα η περίοδος και επιστρέψει η αγορά στους συνήθεις ρυθμούς.

Για τους καταναλωτές, οι τελευταίες ημέρες μπορεί να συνοδεύονται από ευκαιρίες, καθώς αρκετές επιχειρήσεις επιχειρούν να μειώσουν τα εποχικά τους αποθέματα. Ωστόσο, η ένδειξη μιας μεγάλης ποσοστιαίας έκπτωσης δεν σημαίνει αυτομάτως ότι πρόκειται και για την καλύτερη διαθέσιμη τιμή. Η σύγκριση τιμών, ο έλεγχος της τιμής αναφοράς και η προσεκτική εξέταση των όρων της αγοράς παραμένουν απαραίτητα πριν από κάθε συναλλαγή.

Η φετινή θερινή εκπτωτική περίοδος άρχισε στις 13 Ιουλίου 2026 και ολοκληρώνεται στις 31 Αυγούστου 2026, συμπληρώνοντας περίπου επτά εβδομάδες προσφορών στην αγορά.

Η 31η Αυγούστου και οι κανόνες των εκπτώσεων

Οι τακτικές θερινές εκπτώσεις αρχίζουν κάθε χρόνο τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου, με το ημερολόγιο του 2026 να τοποθετεί την έναρξή τους στις 13 Ιουλίου.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπτωτικής περιόδου, οι επιχειρήσεις οφείλουν να παρέχουν στους πελάτες σαφή και ακριβή πληροφόρηση για τις τιμές των προϊόντων. Ιδιαίτερη σημασία έχει η αναγραφή της προγενέστερης τιμής, ώστε ο καταναλωτής να μπορεί να διαπιστώσει εάν η εμφανιζόμενη έκπτωση ανταποκρίνεται σε πραγματική μείωση.

Ως προγενέστερη τιμή θεωρείται κατά κανόνα η χαμηλότερη τιμή στην οποία είχε προσφερθεί το προϊόν κατά τις 30 ημέρες πριν από την εφαρμογή της μείωσης. Με τον τρόπο αυτό περιορίζεται η δυνατότητα τεχνητής αύξησης μιας τιμής λίγο πριν από τις εκπτώσεις, προκειμένου στη συνέχεια να εμφανιστεί μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης.

Η επιχείρηση μπορεί να παρουσιάζει τη μείωση με διαφορετικούς τρόπους. Μπορεί, για παράδειγμα, να εμφανίζει ποσοστό έκπτωσης, συγκεκριμένο χρηματικό όφελος ή την παλαιά και τη νέα τιμή. Σε κάθε περίπτωση, όμως, πρέπει να καθίσταται σαφής η τιμή αναφοράς από την οποία προκύπτει η μείωση.

Διαφορετική αντιμετώπιση προβλέπεται για προϊόντα που βρίσκονται στην αγορά για διάστημα μικρότερο των 30 ημερών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, λαμβάνεται υπόψη η χαμηλότερη τιμή από την έναρξη της διάθεσής τους. Ειδικοί κανόνες εφαρμόζονται επίσης όταν πραγματοποιούνται διαδοχικές μειώσεις της τιμής ενός προϊόντος.

Η σωστή εφαρμογή των διατάξεων δεν αποτελεί απλώς ζήτημα εμπορικής πρακτικής. Οι επιχειρήσεις που παραβιάζουν το πλαίσιο σχετικά με την ανακοίνωση μειωμένων τιμών μπορεί να βρεθούν αντιμέτωπες με διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα.

Οι τελευταίες αγορές και οι παγίδες για τους καταναλωτές

Η ολοκλήρωση των εκπτώσεων συχνά δημιουργεί την αίσθηση ότι οι τελευταίες ημέρες αποτελούν ευκαιρία για αγορές σε ακόμη χαμηλότερες τιμές. Σε αρκετές περιπτώσεις πράγματι οι επιχειρήσεις προχωρούν σε μεγαλύτερες μειώσεις προκειμένου να διαθέσουν τα αποθέματά τους, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε προσφορά είναι κατ’ ανάγκη συμφέρουσα.

Το πρώτο στοιχείο που αξίζει να εξετάζει ο καταναλωτής είναι η τιμή αναφοράς. Ένα εντυπωσιακό ποσοστό, όπως έκπτωση 50% ή 60%, έχει ουσιαστική αξία μόνο όταν υπολογίζεται πάνω σε πραγματική προηγούμενη τιμή. Γι’ αυτό είναι χρήσιμο να εξετάζεται τόσο η παλαιά όσο και η τελική τιμή του προϊόντος.

Εξίσου σημαντική είναι η σύγκριση μεταξύ διαφορετικών καταστημάτων, ιδιαίτερα για προϊόντα μεγαλύτερης αξίας. Η ίδια συσκευή, ένα ζευγάρι παπούτσια ή ένα είδος ένδυσης μπορεί να διατίθεται με διαφορετικό ποσοστό έκπτωσης αλλά τελικά να έχει χαμηλότερη τιμή σε κατάστημα που διαφημίζει μικρότερη ποσοστιαία μείωση.

Οι καταναλωτές θα πρέπει επίσης να θυμούνται ότι η επιχείρηση έχει υποχρέωση να εμφανίζει την προηγούμενη τιμή, προκειμένου να είναι δυνατό να εξακριβωθεί το πραγματικό οικονομικό όφελος της προσφοράς. Η προγενέστερη τιμή δεν είναι οποιαδήποτε τιμή επιλέγει ο πωλητής, αλλά συνδέεται με τη χαμηλότερη τιμή στην οποία είχε προσφερθεί το προϊόν κατά το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στις αγορές μέσω διαδικτύου, όπου η ταχύτητα της συναλλαγής και οι έντονες ενδείξεις για περιορισμένη διαθεσιμότητα ή λήξη μιας προσφοράς μπορούν να οδηγήσουν σε βιαστικές αποφάσεις. Η έρευνα αγοράς πριν από την ολοκλήρωση της παραγγελίας παραμένει ένας από τους αποτελεσματικότερους τρόπους προστασίας του καταναλωτή.

Αποδείξεις, αλλαγές και επιστροφές

Ένα ακόμη βασικό σημείο είναι η φύλαξη της απόδειξης αγοράς. Το γεγονός ότι ένα προϊόν αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων δεν σημαίνει ότι ο καταναλωτής πρέπει να αδιαφορεί για το παραστατικό της συναλλαγής.

Η απόδειξη μπορεί να αποδειχθεί απαραίτητη σε περίπτωση που προκύψει πρόβλημα με το προϊόν ή χρειαστεί να αποδειχθεί πότε και σε ποια τιμή πραγματοποιήθηκε η αγορά. Για τον λόγο αυτό, καλό είναι να φυλάσσεται τουλάχιστον για όσο διάστημα ενδέχεται να χρειαστεί για αλλαγή, επιστροφή ή άσκηση των δικαιωμάτων του καταναλωτή.

Οι τελευταίες ημέρες των θερινών εκπτώσεων μπορούν επομένως να προσφέρουν ενδιαφέρουσες αγοραστικές ευκαιρίες, ειδικά σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν να περιορίσουν τα αποθέματα της καλοκαιρινής περιόδου. Η 31η Αυγούστου, όμως, σηματοδοτεί το επίσημο τέλος του φετινού κύκλου, αφήνοντας στους καταναλωτές ένα περιορισμένο πλέον χρονικό περιθώριο για να αξιοποιήσουν τις μειωμένες τιμές.

Το ζητούμενο δεν είναι απλώς η μεγαλύτερη έκπτωση που εμφανίζεται στην ετικέτα, αλλά η πραγματικά χαμηλότερη τελική τιμή. Έλεγχος, σύγκριση και προσοχή στην τιμή αναφοράς μπορούν να κάνουν τη διαφορά ανάμεσα σε μια πραγματική ευκαιρία και σε μια προσφορά που απλώς φαίνεται εντυπωσιακή.

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