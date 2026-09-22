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Η νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή επαναφέρει με ένταση στο προσκήνιο τον κίνδυνο ενός νέου κύματος ενεργειακής ακρίβειας, με τις επιπτώσεις να φτάνουν πολύ πέρα από τις τιμές των καυσίμων. Η άνοδος του πετρελαίου και του φυσικού αερίου δημιουργεί ένα σύνθετο οικονομικό πρόβλημα, καθώς έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο πληθωρισμός παραμένει αυξημένος και το κόστος χρήματος εξακολουθεί να πιέζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Για την Ελλάδα, η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Η οικονομία μπορεί να έχει ενισχύσει την ανθεκτικότητά της τα τελευταία χρόνια, ωστόσο η ενεργειακή εξάρτηση σημαίνει ότι μια παρατεταμένη άνοδος των διεθνών τιμών μεταφέρεται σχετικά γρήγορα στην καθημερινότητα των καταναλωτών, στο κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων και τελικά στις τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών.

Από το πετρέλαιο στην καθημερινότητα

Η νέα ένταση στη Μέση Ανατολή, σε συνδυασμό με τις εξελίξεις γύρω από τους Χούθι και τη στρατηγικής σημασίας περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας, έχει προκαλέσει αναστάτωση στις ενεργειακές αγορές. Το Brent κινήθηκε κοντά στα 107 δολάρια το βαρέλι, δημιουργώντας νέα δεδομένα για το κόστος ενέργειας.

Η επίπτωση δεν περιορίζεται στην αντλία. Η διεθνής αύξηση της τιμής του πετρελαίου περνά στις διυλιστηριακές τιμές και στη συνέχεια στη λιανική, αυξάνοντας το κόστος για τους οδηγούς, τις μεταφορές και τις επιχειρήσεις που εξαρτώνται από καύσιμα.

Παράλληλα, ανοδικά κινείται και το φυσικό αέριο, με την ευρωπαϊκή τιμή να ξεπερνά τα 80 ευρώ ανά MWh. Η εξέλιξη αποκτά μεγαλύτερο βάρος καθώς η Ευρώπη βρίσκεται ήδη στη διαδικασία αναπλήρωσης των αποθεμάτων της ενόψει του χειμώνα. Οι αποθήκες βρίσκονται περίπου στο 67,6%, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα κρίσιμη την πορεία των τιμών τους επόμενους μήνες.

Για την Ελλάδα, η πίεση μεταφέρεται και στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, αυξάνοντας τον κίνδυνο νέων επιβαρύνσεων για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Ο πληθωρισμός βρίσκει νέο καύσιμο

Η συγκυρία γίνεται ακόμη πιο δύσκολη επειδή οι ενεργειακές ανατιμήσεις έρχονται σε μια στιγμή που ο πληθωρισμός έχει ήδη επιταχυνθεί. Τον Αύγουστο ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 3,8%, από 3,4% τον Ιούλιο και 2,9% τον Αύγουστο του 2025.

Οι ενεργειακές τιμές βρίσκονται για ακόμη μία φορά στο επίκεντρο, ενώ ανατιμήσεις καταγράφονται και σε άλλες βασικές κατηγορίες δαπανών, όπως τα ενοίκια, η εστίαση, τα ξενοδοχεία, οι ασφαλίσεις υγείας και η ένδυση.

Το πρόβλημα είναι ότι η ενέργεια αποτελεί βασική εισροή σχεδόν για κάθε οικονομική δραστηριότητα. Από τη βιομηχανία και τις μεταφορές έως το εμπόριο, την εστίαση και τις υπηρεσίες, η αύξηση του κόστους ενέργειας περιορίζει τα περιθώρια των επιχειρήσεων. Ένα μέρος της επιβάρυνσης αναπόφευκτα μεταφέρεται στις τελικές τιμές.

Έτσι δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος: ακριβότερη ενέργεια, υψηλότερο κόστος παραγωγής, ακριβότερα προϊόντα και υπηρεσίες και μικρότερο διαθέσιμο εισόδημα για τα νοικοκυριά.

Διπλή πίεση για την ελληνική οικονομία

Η ενεργειακή κρίση δεν πλήττει μόνο την κατανάλωση. Επηρεάζει και τις επενδύσεις, καθώς οι επιχειρήσεις καλούνται να λειτουργήσουν με υψηλότερα κόστη την ίδια στιγμή που το κόστος χρηματοδότησης παραμένει αυξημένο.

Τα υψηλότερα επιτόκια σημαίνουν ακριβότερο δανεισμό, μεγαλύτερες επιβαρύνσεις για υφιστάμενες υποχρεώσεις και υψηλότερο κόστος για νέες επενδύσεις. Για μια επιχείρηση που ήδη αντιμετωπίζει αυξημένο ενεργειακό κόστος, η πίεση γίνεται ακόμη μεγαλύτερη.

Αντίστοιχη είναι η πρόκληση για τα δημόσια οικονομικά. Η άνοδος των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων αυξάνει το κόστος δανεισμού για τις κυβερνήσεις και περιορίζει τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο για μέτρα στήριξης.

Η Ελλάδα βρίσκεται σε καλύτερη θέση σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες, χάρη στη μεγάλη διάρκεια και την ευνοϊκή δομή του δημόσιου χρέους της. Αυτό λειτουργεί ως σημαντικό ανάχωμα στις διακυμάνσεις των αγορών. Δεν σημαίνει, όμως, ότι η ελληνική οικονομία παραμένει ανεπηρέαστη από ένα περιβάλλον υψηλότερου κόστους χρήματος και ενέργειας.

Το δύσκολο δίλημμα της Ευρώπης

Η νέα ενεργειακή αναταραχή περιπλέκει ταυτόχρονα την άσκηση νομισματικής πολιτικής στην Ευρωζώνη. Η άνοδος των τιμών ενέργειας ενισχύει τις πληθωριστικές πιέσεις, ενώ από την άλλη πλευρά περιορίζει την κατανάλωση και την οικονομική δραστηριότητα.

Είναι ένα περιβάλλον που παραπέμπει σε στασιμοπληθωριστική πίεση: η οικονομία δέχεται πλήγμα στην ανάπτυξη, την ώρα που οι τιμές εξακολουθούν να κινούνται ανοδικά.

Για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το δίλημμα γίνεται επομένως δυσκολότερο. Η ενεργειακή κρίση μπορεί να απαιτεί προσοχή απέναντι στον πληθωρισμό, την ώρα που η επιβάρυνση της οικονομίας δημιουργεί ανάγκη για πιο υποστηρικτικές συνθήκες χρηματοδότησης.

Στο τραπέζι νέα μέτρα στήριξης

Στην Ελλάδα, η κυβέρνηση παρακολουθεί την εξέλιξη των τιμών και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων, εφόσον η ενεργειακή πίεση συνεχιστεί.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς η τιμή του βρίσκεται ήδη σε υψηλότερα επίπεδα από πέρυσι, ενώ πλησιάζει η χειμερινή περίοδος. Παράλληλα, εξετάζεται η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων στο πετρέλαιο κίνησης.

Στο τραπέζι βρίσκονται διαφορετικές επιλογές, από την επέκταση επιδοτήσεων στην αντλία έως παρεμβάσεις στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης του πετρελαίου θέρμανσης και συμφωνίες με τα διυλιστήρια για την απορρόφηση μέρους των επιβαρύνσεων.

Το μεγάλο ζητούμενο είναι η ισορροπία ανάμεσα στην προστασία των καταναλωτών και τη δημοσιονομική αντοχή. Μια σύντομη άνοδος των τιμών μπορεί να απορροφηθεί ευκολότερα. Αν όμως η κρίση παραταθεί, η πίεση μετατρέπεται σε πρόβλημα για ολόκληρη την οικονομία.

Για την Ελλάδα, επομένως, το κρίσιμο μέγεθος δεν είναι μόνο η τιμή του πετρελαίου σήμερα. Είναι η διάρκεια της ενεργειακής κρίσης και ο βαθμός στον οποίο θα μετατραπεί σε μόνιμη επιβάρυνση για την κατανάλωση, τις επιχειρήσεις, τον πληθωρισμό και τελικά την ανάπτυξη.

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