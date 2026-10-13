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Η οικονομική ευημερία, η ελευθερία και η ισχύς της αρχαίας Αθήνας δεν στηρίχθηκαν μόνο στις πολιτικές και πολιτιστικές κατακτήσεις της, αλλά σε μεγάλο βαθμό και στην ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου, το οποίο αποτέλεσε θεμέλιο της αθηναϊκής οικονομίας.

Αυτό επισημαίνεται σε παρέμβαση στη Wall Street Journal, με αφορμή το άρθρο γνώμης του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, με τίτλο «Η γέννηση και η αναγέννηση του δυτικού πολιτισμού», που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα και βασίστηκε σε αποσπάσματα της ομιλίας του στην Αθήνα.

Σύμφωνα με την άρθρο γνώμης του Φιλ Γκραμ από το American Enterprise Institute και τον Ντόναλντ Τζ. Μπουρντό από το George Mason University, ο Ρούμπιο απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι, τόσο στον τρόπο σκέψης όσο και στις πολιτικές του πεποιθήσεις, βρίσκεται πιο κοντά στον Ρόναλντ Ρίγκαν από οποιοδήποτε άλλο κορυφαίο στέλεχος της κυβέρνησης Τραμπ.

Ωστόσο, από την προσέγγισή του απουσίαζε ένας καθοριστικός παράγοντας της αθηναϊκής ακμής, τον οποίο, σύμφωνα με τους συντάκτες, ο Ρίγκαν πιθανότατα θα είχε αναδείξει ως κεντρικό στοιχείο: το διεθνές εμπόριο ως κινητήρια δύναμη της ελευθερίας, της ευημερίας και της ισχύος της Αθήνας.

Πώς το εμπόριο μεταμόρφωσε την οικονομία της Αθήνας

Για να τεκμηριώσει τη σημασία του εμπορίου, ο συντάκτης επικαλείται τον ιστορικό Γουίλ Ντιράν και το βιβλίο του «Η ζωή της Ελλάδας» (The Life of Greece), που εκδόθηκε το 1939.

Ο Ντιράν περιγράφει πώς η ανάπτυξη των εμπορικών συναλλαγών, ιδιαίτερα με άλλες πόλεις και περιοχές, επέτρεψε στην αρχαία Αθήνα να εξελιχθεί σε ισχυρό οικονομικό κέντρο.

Όπως εξηγεί, το εξωτερικό εμπόριο αναπτυσσόταν ακόμη ταχύτερα από το εσωτερικό, καθώς οι ελληνικές πόλεις-κράτη είχαν αρχίσει να αντιλαμβάνονται τα πλεονεκτήματα του διεθνούς καταμερισμού της εργασίας.

Κάθε πόλη εξειδικευόταν στην παραγωγή συγκεκριμένων προϊόντων, δημιουργώντας ένα σύστημα εμπορικών ανταλλαγών που ξεπερνούσε τα τοπικά όρια.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του κατασκευαστή ασπίδων, ο οποίος δεν χρειαζόταν πλέον να μετακινείται από πόλη σε πόλη αναζητώντας πελάτες. Αντίθετα, μπορούσε να κατασκευάζει τις ασπίδες στο εργαστήριό του και να τις διοχετεύει στις αγορές του αρχαίου κόσμου.

Από την αυτάρκεια στη διεθνή οικονομία

Σύμφωνα με τον Ντιράν, μέσα σε έναν μόλις αιώνα η Αθήνα πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή οικονομική μετάβαση.

Αρχικά κυριαρχούσε η οικιακή οικονομία, στην οποία κάθε νοικοκυριό παρήγαγε σχεδόν όλα όσα χρειαζόταν για την επιβίωσή του.

Στη συνέχεια αναπτύχθηκε η αστική οικονομία, με κάθε πόλη να καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών της μέσω της δικής της παραγωγής.

Το επόμενο στάδιο ήταν η διεθνής οικονομία, στην οποία οι πόλεις-κράτη εξαρτώνταν πλέον από τις εισαγωγές προϊόντων και χρειάζονταν εξαγωγές για να τις χρηματοδοτούν.

Αυτή η εξέλιξη δημιούργησε νέες δυνατότητες παραγωγής, εξειδίκευσης και εμπορικών συναλλαγών, συμβάλλοντας καθοριστικά στη συγκέντρωση πλούτου στην Αθήνα.

Το συμπέρασμα του ιστορικού, όπως παρατίθεται στην παρέμβαση, είναι χαρακτηριστικό: «Αυτό το εμπόριο είναι που κάνει την Αθήνα πλούσια».

Η αναφορά στη Wall Street Journal αναδεικνύει έτσι μια οικονομική διάσταση της αρχαίας ελληνικής ιστορίας που, σύμφωνα με τον συντάκτη, δεν έλαβε την προσοχή που της άξιζε στην ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο: ότι η ακμή της Αθήνας ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με το άνοιγμά της στις διεθνείς αγορές και τις εμπορικές ανταλλαγές.

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