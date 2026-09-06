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Ο πόλεμος στο Ιράν δεν έχει αλλάξει μόνο τις ισορροπίες ασφαλείας στη Μέση Ανατολή. Έξι μήνες μετά τις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις που προκάλεσαν σοβαρές διαταραχές στην παραγωγή ορυκτών καυσίμων και μετέτρεψαν τα Στενά του Ορμούζ σε μία από τις πιο επικίνδυνες θαλάσσιες ζώνες του πλανήτη, οι οικονομικές συνέπειες της σύγκρουσης γίνονται πλέον πολύ πιο καθαρές.

Η ενεργειακή κρίση που ακολούθησε δεν περιορίστηκε στην άνοδο των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Έχει αρχίσει να αλλάζει τις επιλογές κυβερνήσεων, επιχειρήσεων και καταναλωτών, δημιουργώντας μια νέα γεωγραφία κερδισμένων και χαμένων. Παράλληλα, το ακριβότερο πετρέλαιο και φυσικό αέριο λειτουργούν ως απροσδόκητος επιταχυντής για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την ηλεκτροκίνηση και τις καθαρές τεχνολογίες.

Το οικονομικό τίμημα είναι ήδη τεράστιο. Από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, οι χώρες που εξαρτώνται από εισαγωγές ορυκτών καυσίμων έχουν επιβαρυνθεί με περισσότερα από 330 δισ. δολάρια πρόσθετου κόστους. Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος, το ποσό αυτό αντιστοιχεί περίπου στο ΑΕΠ που παρήγαγε η Φινλανδία το 2025.

Την ίδια στιγμή, όμως, το κόστος δεν κατανέμεται ομοιόμορφα. Παραγωγοί πετρελαίου και φυσικού αερίου που βρίσκονται μακριά από τη ζώνη των συγκρούσεων απολαμβάνουν αυξημένες τιμές και μεγαλύτερη ζήτηση, ενώ οι οικονομίες που είχαν ήδη μειώσει την εξάρτησή τους από τα ορυκτά καύσιμα εμφανίζονται περισσότερο προστατευμένες.

Η Κίνα μεταξύ των μεγάλων κερδισμένων

Η Κίνα αποτελεί ίσως το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα οικονομίας που εισέρχεται στη νέα ενεργειακή πραγματικότητα από θέση ισχύος. Η τεράστια ανάπτυξη φωτοβολταϊκών, αιολικών και άλλων καθαρών μορφών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας τα προηγούμενα χρόνια έχει περιορίσει σημαντικά την έκθεσή της στις διεθνείς τιμές των καυσίμων.

Οι νέες εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών που προστέθηκαν στο κινεζικό ενεργειακό σύστημα από το 2020 επέτρεψαν στη χώρα να αποφύγει εισαγωγές ορυκτών καυσίμων αξίας σχεδόν 8 δισ. δολαρίων μόνο στο διάστημα Μαρτίου-Ιουλίου.

Το όφελος, ωστόσο, είναι διπλό. Η Κίνα δεν μειώνει απλώς τις δικές της ανάγκες για εισαγόμενο πετρέλαιο και φυσικό αέριο, αλλά αξιοποιεί την κυρίαρχη θέση που έχει αποκτήσει στην παγκόσμια βιομηχανία πράσινων τεχνολογιών. Όσο ακριβότερη γίνεται η συμβατική ενέργεια τόσο πιο ελκυστικές γίνονται διεθνώς οι μπαταρίες, τα φωτοβολταϊκά και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τομείς στους οποίους η κινεζική παραγωγή διαθέτει τεράστιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Από την έναρξη του πολέμου, οι κινεζικές εξαγωγές καθαρών τεχνολογιών κατέγραψαν πέντε διαδοχικούς μήνες ιστορικών ρεκόρ σε αξία. Μόνο τον Ιούλιο, περισσότερο από μισό εκατομμύριο ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά αυτοκίνητα κινεζικής κατασκευής κατευθύνθηκαν σε αγορές εκτός χώρας. Πρόκειται για άνοδο περίπου 150% σε ετήσια βάση, η οποία δείχνει πόσο γρήγορα μεταβάλλεται η διεθνής αγορά αυτοκινήτου.

Τα έκτακτα κέρδη για Αμερική και Λατινική Αμερική

Η άλλη πλευρά των υψηλών ενεργειακών τιμών βρίσκεται στην αμερικανική ήπειρο. Καθώς οι διεθνείς αγοραστές αναζητούσαν εναλλακτικές απέναντι στις αβέβαιες προμήθειες του Περσικού Κόλπου, παραγωγοί στις ΗΠΑ, τον Καναδά και τη Λατινική Αμερική αύξησαν την παραγωγή και απέκτησαν μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά.

Η τάση αυτή μπορεί να αποδειχθεί πιο μόνιμη από την ίδια τη σύγκρουση. Ακόμη και εάν μια εκεχειρία μειώσει τα ασφάλιστρα κινδύνου και το πρόσθετο κόστος που σήμερα ενσωματώνεται στις τιμές, οι επενδύσεις που έχουν ήδη δρομολογηθεί είναι πιθανό να αφήσουν μακροπρόθεσμο αποτύπωμα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η Λατινική Αμερική, καθώς η ενεργειακή μετάβαση δεν δημιουργεί ευκαιρίες μόνο για τους παραγωγούς πετρελαίου. Η ταχύτερη διείσδυση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων αυξάνει τη ζήτηση για κρίσιμες πρώτες ύλες, κυρίως χαλκό και λίθιο. Χώρες όπως η Χιλή και το Περού μπορούν έτσι να βρεθούν ανάμεσα στους μακροπρόθεσμους ωφελημένους μιας κρίσης που ξεκίνησε από τα ορυκτά καύσιμα αλλά επιταχύνει τη μετάβαση προς την ηλεκτρική οικονομία.

Ο βαρύς λογαριασμός για τον Περσικό Κόλπο

Στην αντίπερα όχθη βρίσκονται οι ίδιοι οι μεγάλοι παραγωγοί του Κόλπου. Οι επιθέσεις με drones, οι εκρήξεις και οι στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν πλήξει κρίσιμες ενεργειακές εγκαταστάσεις, από το μεγαλύτερο διυλιστήριο της Σαουδικής Αραβίας έως σημαντικές υποδομές εξαγωγής LNG στο Κατάρ.

Σε συνδυασμό με τα προβλήματα στη ναυσιπλοΐα μέσω του Ορμούζ, οι απώλειες στις εξαγωγές του Κόλπου έφτασαν αρχικά σχεδόν τα 2 δισ. δολάρια ημερησίως κατά μέσο όρο τον Μάρτιο.

Και αυτό αποτελεί μόνο ένα μέρος του συνολικού κόστους. Οι ζημιές στις ενεργειακές υποδομές έχουν αποτιμηθεί έως και στα 58 δισ. δολάρια, δημιουργώντας ανάγκη για εκτεταμένες και ακριβές επισκευές.

Η σύγκρουση δημιουργεί παράλληλα ένα δεύτερο, λιγότερο εμφανές πρόβλημα για τις χώρες της περιοχής. Η αύξηση του γεωπολιτικού κινδύνου ανεβάζει το κόστος δανεισμού, καθιστώντας ακριβότερη τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων. Αυτό μπορεί να καθυστερήσει ακόμη και τα φιλόδοξα σχέδια καθαρής ενέργειας που είχαν αρχίσει να υλοποιούν αρκετά κράτη του Κόλπου στο πλαίσιο της προσπάθειας διαφοροποίησης των οικονομιών τους.

Ιαπωνία και Νότια Κορέα πληρώνουν την εξάρτηση από το Ορμούζ

Μεγάλο μέρος του λογαριασμού μεταφέρεται στις οικονομίες που δεν διαθέτουν επαρκείς εγχώριους ενεργειακούς πόρους. Ιαπωνία και Νότια Κορέα συγκαταλέγονται στις περισσότερο εκτεθειμένες, καθώς πριν από τον πόλεμο σημαντικό τμήμα των εισαγωγών πετρελαίου τους περνούσε από τα Στενά του Ορμούζ.

Οι δύο χώρες βρέθηκαν έτσι αντιμέτωπες τόσο με τον κίνδυνο διακοπής της τροφοδοσίας όσο και με τις πολύ υψηλότερες διεθνείς τιμές. Η δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης των ποσοτήτων αυτών είναι περιορισμένη, γεγονός που σημαίνει ότι μεγάλο μέρος της επιβάρυνσης μεταφέρεται στην οικονομία μέσω του ενεργειακού κόστους.

Ακόμη δυσκολότερη είναι η κατάσταση σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες. Στην Αφρική, όπου αρκετές οικονομίες εισάγουν περισσότερα προϊόντα διύλισης από όσα εξάγουν, το πετρελαϊκό σοκ έχει μετατραπεί σε ευρύτερο πρόβλημα για τα δημόσια οικονομικά, τον πληθωρισμό και τα νομίσματα.

Η Αιθιοπία αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση. Οι πιέσεις στο νόμισμά της ανάγκασαν τη χώρα να χρησιμοποιήσει δισεκατομμύρια δολάρια από τα συναλλαγματικά της αποθέματα προκειμένου να στηρίξει το μπιρ.

Η ανισότητα του ενεργειακού σοκ αποτυπώνεται και στους αριθμούς. Οι φτωχότερες οικονομίες χρειάστηκε να διαθέσουν πρόσθετους πόρους ίσους περίπου με 1% του ΑΕΠ τους για να αντιμετωπίσουν την αύξηση των τιμών, υπερδιπλάσια επιβάρυνση σε σχέση με εκείνη που αντιμετώπισαν οι πλουσιότερες χώρες.

Η ενεργειακή κρίση επιταχύνει τα φωτοβολταϊκά στην Αφρική

Αυτή ακριβώς η πίεση μετατρέπεται τώρα σε κίνητρο για ταχύτερη ενεργειακή αλλαγή. Οι αφρικανικές οικονομίες αυξάνουν τις επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές, αναζητώντας μεγαλύτερη προστασία από τις διεθνείς διακυμάνσεις των καυσίμων.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, η Αφρική εισήγαγε από την Κίνα 37% περισσότερο ηλιακό εξοπλισμό σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα. Η ανάπτυξη δεν περιορίζεται σε μία ή δύο μεγάλες αγορές, αλλά εκτείνεται από τη Νότια Αφρική και τη Νιγηρία έως τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και την Αίγυπτο.

Το οικονομικό κίνητρο είναι ισχυρό. Σε χώρες όπου τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις δεν προστατεύονται από κρατικές επιδοτήσεις ή άλλους μηχανισμούς απέναντι στις αυξήσεις των καυσίμων, η αλλαγή της ενεργειακής συμπεριφοράς γίνεται πολύ ταχύτερα. Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών μετατρέπεται από περιβαλλοντική επιλογή σε εργαλείο οικονομικής άμυνας απέναντι στις υψηλές τιμές.

Έκρηξη 262% στις Φιλιππίνες

Παρόμοια εικόνα καταγράφεται στη Νοτιοανατολική Ασία. Στις Φιλιππίνες, όπου οι πρώτες ελλείψεις καυσίμων οδήγησαν ακόμη και στην εφαρμογή τετραήμερης εβδομάδας εργασίας για εξοικονόμηση ενέργειας, η ζήτηση για φωτοβολταϊκά αυξήθηκε απότομα.

Τον Μάρτιο, οι εισαγωγές κινεζικού εξοπλισμού για ηλιακά πάρκα αυξήθηκαν κατά 262% σε ετήσια βάση. Η αντίδραση δείχνει πόσο γρήγορα ένα γεωπολιτικό σοκ μπορεί να μεταβάλει τις επενδυτικές αποφάσεις όταν το κόστος της συμβατικής ενέργειας ξεπερνά συγκεκριμένα επίπεδα.

Η ίδια δυναμική περνά και στις μεταφορές. Οι μηνιαίες πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων σχεδόν διπλασιάστηκαν στις Φιλιππίνες και την Ινδονησία τον Ιούνιο και τον Ιούλιο σε σύγκριση με τους αντίστοιχους μήνες του 2025.

Στην Ινδία, οι μηνιαίες πωλήσεις ηλεκτρικών επιβατικών αυτοκινήτων έφτασαν περίπου τις 30.000 μονάδες, έναντι λιγότερων από 20.000 έναν χρόνο νωρίτερα. Το πετρελαϊκό σοκ, επομένως, αρχίζει να επηρεάζει όχι μόνο το ενεργειακό μείγμα αλλά και τις επιλογές των καταναλωτών.

Η ανατροπή στις παγκόσμιες εκπομπές

Παρά την ένταση της ενεργειακής κρίσης, μέχρι στιγμής δεν επιβεβαιώθηκε ένα από τα δυσμενέστερα σενάρια: η μαζική επιστροφή στον άνθρακα για την κάλυψη των ελλείψεων.

Οι παγκόσμιες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου αυξήθηκαν μόλις κατά 0,2% στο πρώτο εξάμηνο του 2026 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Η μικρή υποχώρηση που καταγράφηκε σε Κίνα και ΗΠΑ αντισταθμίστηκε από αυξήσεις στην Ινδία και τη Βραζιλία, διατηρώντας το συνολικό ισοζύγιο σχεδόν αμετάβλητο.

Ακόμη σημαντικότερο είναι ότι η αναστάτωση στην αγορά πετρελαίου και φυσικού αερίου δεν οδήγησε, τουλάχιστον μέχρι τώρα, σε μεγάλη αύξηση της ηλεκτροπαραγωγής από άνθρακα. Αντίθετα, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συνέχισαν να αναπτύσσονται με υψηλότερο ρυθμό.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει την εκτίμηση ότι η κρίση του Ορμούζ μπορεί να έχει διαφορετική κατάληξη από προηγούμενα ενεργειακά σοκ. Στο παρελθόν, η έλλειψη πετρελαίου ή φυσικού αερίου οδηγούσε συχνά σε αναζήτηση άλλων ορυκτών καυσίμων. Σήμερα, η ύπαρξη ώριμων και ολοένα φθηνότερων τεχνολογιών καθαρής ενέργειας προσφέρει μια διαφορετική διέξοδο.

Η εικόνα, πάντως, παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη. Η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, οι ζημιές στις ενεργειακές υποδομές και η διάρκεια της πολεμικής σύγκρουσης μπορούν να ανατρέψουν γρήγορα τις σημερινές τάσεις. Εκείνο που ήδη διαφαίνεται είναι ότι ο πόλεμος λειτουργεί ως καταλύτης μιας αλλαγής που είχε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα: όσο αυξάνεται το κόστος και η γεωπολιτική αβεβαιότητα των ορυκτών καυσίμων, τόσο ενισχύεται η οικονομική αξία της ενεργειακής ανεξαρτησίας, των ΑΠΕ, της αποθήκευσης και της ηλεκτροκίνησης.

Έτσι, η μεγαλύτερη ενεργειακή ανατροπή του πολέμου ενδέχεται να μην είναι μόνο το ποιος εξάγει περισσότερο πετρέλαιο ή ποιος πληρώνει ακριβότερα για αυτό. Μπορεί να είναι η επιτάχυνση μιας μόνιμης αναδιάταξης της παγκόσμιας ενεργειακής οικονομίας, με τις καθαρές τεχνολογίες να αποκτούν ακόμη μεγαλύτερο στρατηγικό και οικονομικό βάρος.

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