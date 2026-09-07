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Το διεθνές ράλι στις τιμές των καυσίμων βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο των αγορών, καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή, οι φόβοι για την προσφορά και η αβεβαιότητα για την πορεία του πληθωρισμού διατηρούν το κόστος της ενέργειας σε υψηλά επίπεδα, σύμφωνα με το Reuters.

Η παγκόσμια αγορά ενέργειας βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα κρίσιμο σενάριο: μια νέα περίοδος αυξημένων τιμών πετρελαίου και καυσίμων, η οποία, εφόσον διατηρηθούν οι σημερινές συνθήκες, μπορεί να εξελιχθεί σε έναν νέο πληθωριστικό πονοκέφαλο για κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Το πετρέλαιο Brent παραμένει σε υψηλά επίπεδα, κοντά στα 90 δολάρια το βαρέλι, ενώ οι αναλυτές προειδοποιούν ότι μια παρατεταμένη διαταραχή στις ροές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή μπορεί να οδηγήσει σε νέα άνοδο των τιμών, σύμφωνα πάντα με το Reuters.

Η αγορά βρίσκεται σήμερα σε ένα κρίσιμο σημείο, καθώς το ενεργειακό κόστος δεν επηρεάζεται μόνο από την τιμή του αργού. Η έλλειψη επαρκούς διυλιστικής δυναμικότητας, οι περιορισμοί στις μεταφορές και η πίεση στα αποθέματα καυσίμων έχουν δημιουργήσει ένα περιβάλλον όπου η βενζίνη και το ντίζελ παραμένουν ακριβά ακόμη και όταν οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν προσωρινά.

Η γεωπολιτική κρατά «αναμμένη» τη φωτιά στις αγορές

Ο βασικός παράγοντας πίσω από το νέο ράλι είναι η αβεβαιότητα γύρω από την παγκόσμια ενεργειακή εφοδιαστική αλυσίδα.

Η Μέση Ανατολή εξακολουθεί να αποτελεί το μεγαλύτερο ρίσκο για την αγορά, καθώς οποιαδήποτε νέα ένταση μπορεί να περιορίσει τις εξαγωγές από μια περιοχή που παραμένει κρίσιμη για την παγκόσμια τροφοδοσία.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η κατάσταση στα στρατηγικά περάσματα, όπως τα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται σημαντικό μέρος των παγκόσμιων ροών πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Παρά τις προσπάθειες για εναλλακτικές διαδρομές, η αγορά εξακολουθεί να τιμολογεί τον κίνδυνο μιας παρατεταμένης διαταραχής, όπως έγραψε το MarketWatch.

Γιατί το φαινόμενο βρίσκεται τώρα στο αποκορύφωμά του

Η σημερινή άνοδος των τιμών δεν οφείλεται σε έναν μόνο παράγοντα. Είναι αποτέλεσμα της σύγκλισης πολλών πιέσεων.

Πρώτον, η προσφορά παραμένει εύθραυστη. Οι περιορισμοί στις εξαγωγές από βασικές παραγωγούς χώρες έχουν μειώσει τα διαθέσιμα αποθέματα και έχουν αυξήσει το ασφάλιστρο κινδύνου στις τιμές.

Δεύτερον, η αγορά καυσίμων αντιμετωπίζει πρόβλημα στα διυλιστήρια. Το αργό πετρέλαιο μπορεί να έχει υποχωρήσει από τα υψηλά του, όμως η μετατροπή του σε βενζίνη και ντίζελ παραμένει περιορισμένη, διατηρώντας υψηλές τις τελικές τιμές.

Τρίτον, οι επενδυτές φοβούνται ότι μια νέα ενεργειακή αναταραχή θα μπορούσε να αναζωπυρώσει τον πληθωρισμό, τη στιγμή που οι κεντρικές τράπεζες επιχειρούν να επιστρέψουν σε πιο χαλαρή νομισματική πολιτική.

Τι προβλέπουν οι αναλυτές για τους επόμενους μήνες

Οι εκτιμήσεις των αναλυτών δεν δείχνουν άμεση επιστροφή σε χαμηλές τιμές.

Το βασικό σενάριο της αγοράς συνοδεύεται από μια μεγάλη προειδοποίηση: οποιαδήποτε νέα γεωπολιτική κρίση μπορεί να αλλάξει ξανά τα δεδομένα μέσα σε λίγες ημέρες.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι υψηλές τιμές ενέργειας μπορούν να καθυστερήσουν τη μείωση των επιτοκίων και να περιορίσουν την ανάπτυξη, ιδιαίτερα σε οικονομίες που εξαρτώνται από εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Ο μεγάλος φόβος: νέο πληθωριστικό κύμα

Η μεγαλύτερη ανησυχία δεν είναι μόνο η τιμή της βενζίνης στην αντλία. Είναι η αλυσιδωτή επίδραση σε ολόκληρη την οικονομία.

Τα καύσιμα αποτελούν βασικό κόστος για τις μεταφορές, τη βιομηχανία, τη γεωργία και την παραγωγή τροφίμων. Μια παρατεταμένη άνοδος μπορεί να αυξήσει ξανά τις τιμές σε αγαθά καθημερινής κατανάλωσης.

Για τις κεντρικές τράπεζες, αυτό δημιουργεί ένα δύσκολο δίλημμα. Αν ο πληθωρισμός επιστρέψει, η μείωση των επιτοκίων γίνεται δυσκολότερη, περιορίζοντας την οικονομική ανάπτυξη.

Η αγορά φοβάται έναν συνδυασμό χαμηλότερης ανάπτυξης και υψηλότερων τιμών, δηλαδή ένα περιβάλλον παρόμοιο με το στασιμοπληθωριστικό σοκ που έχει εμφανιστεί σε προηγούμενες ενεργειακές κρίσεις.

Τι σημαίνει πρακτικά για τους πολίτες

Για τα νοικοκυριά, μια νέα άνοδος στις τιμές των καυσίμων μεταφράζεται άμεσα σε υψηλότερο κόστος μετακίνησης και θέρμανσης.

Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν αυξημένα έξοδα λειτουργίας, τα οποία συχνά μετακυλίονται στις τελικές τιμές προϊόντων και υπηρεσιών.

Το αποτέλεσμα είναι μια νέα πίεση στο διαθέσιμο εισόδημα, ιδιαίτερα για τα νοικοκυριά που ήδη έχουν επιβαρυνθεί από το αυξημένο κόστος ζωής των τελευταίων ετών.

Η ενεργειακή αγορά παραμένει σήμερα σε μια εύθραυστη ισορροπία. Αν οι γεωπολιτικές εντάσεις αποκλιμακωθούν και οι ροές αποκατασταθούν, οι τιμές μπορούν να υποχωρήσουν. Αν όμως οι διαταραχές συνεχιστούν, το πετρέλαιο και τα καύσιμα μπορεί να γίνουν ξανά ο βασικός μοχλός πίεσης για την παγκόσμια οικονομία, σύμφωνα με το Reuters.

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