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Σε καθεστώς έντονης αβεβαιότητας εξακολουθεί να κινείται η διεθνής αγορά πετρελαίου, με το Brent να παραμένει πάνω από το όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι, καθώς η ανάκαμψη των εξαγωγών από τη Μέση Ανατολή δεν αρκεί για να περιορίσει τις ανησυχίες που προκαλεί η κλιμάκωση των επιθέσεων στα Στενά του Ορμούζ.

Η τιμή του Brent διαμορφώθηκε κοντά στα 101,18 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο περίπου 0,6%, ενώ το αμερικανικό αργό WTI υποχωρούσε κατά 0,3%, στα 89,19 δολάρια.

Παρά τις σχετικά μικρές ημερήσιες μεταβολές, οι συνθήκες στην αγορά παραμένουν ιδιαίτερα εύθραυστες, καθώς οι επενδυτές προσπαθούν να αξιολογήσουν κατά πόσο η αποκατάσταση των πετρελαϊκών μεταφορών μπορεί να διατηρηθεί εν μέσω συνεχιζόμενων στρατιωτικών επιθέσεων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι από τις αρχές Οκτωβρίου έχουν σημειωθεί τουλάχιστον εννέα επιθέσεις εναντίον πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, αριθμός που αντιστοιχεί ήδη στο ήμισυ των περιστατικών που είχαν καταγραφεί συνολικά στην περιοχή και στον Περσικό Κόλπο κατά τη διάρκεια ολόκληρου του Σεπτεμβρίου.

Ανάκαμψη στο 80% των εξαγωγών, αλλά χωρίς εγγυήσεις ασφάλειας

Παρά την ένταση των επιθέσεων, οι μεταφορές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή έχουν παρουσιάσει σημαντική βελτίωση σε σύγκριση με τις πρώτες περιόδους του πολέμου.

Στο προηγούμενο διάστημα, τα αυξημένα περιστατικά ασφαλείας είχαν προκαλέσει προσωρινές μειώσεις στη διακίνηση φορτίων, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις καλύφθηκαν από μεγαλύτερες αποστολές τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Shell, Wael Sawan, οι πετρελαϊκές ροές της περιοχής έχουν ανακάμψει περίπου στο 80% των επιπέδων που καταγράφονταν πριν από την έναρξη του πολέμου.

Ωστόσο, η μεγαλύτερη διαθεσιμότητα αργού δεν συνεπάγεται και αντίστοιχη αποκλιμάκωση του κινδύνου, σημειώνει το Bloomberg.

Οι traders βρίσκονται αντιμέτωποι με μια αντιφατική εικόνα: από τη μία πλευρά, περισσότερα φορτία καταφέρνουν να φτάσουν στις διεθνείς αγορές και, από την άλλη, οι απειλές κατά της ναυσιπλοΐας παραμένουν αυξημένες.

Ο Ole Sloth Hansen της Saxo Bank περιγράφει μια αγορά που δυσκολεύεται να διαμορφώσει σαφή κατεύθυνση, καθώς η ενίσχυση της προσφοράς συνυπάρχει με την πιθανότητα νέων διαταραχών.

Όπως επισημαίνει, η παραγωγή και οι εξαγωγές από τη Μέση Ανατολή έχουν ανακάμψει αισθητά, όμως το Ιράν δεν συμμετέχει στην αύξηση των ροών, γεγονός που διατηρεί υψηλό τον κίνδυνο περαιτέρω επιθέσεων.

Γιατί η αγορά diesel βρίσκεται υπό μεγαλύτερη πίεση

Το σημαντικότερο πρόβλημα για την παγκόσμια ενεργειακή αγορά δεν περιορίζεται πλέον στην επάρκεια του αργού πετρελαίου.

Αντίθετα, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η περιορισμένη προσφορά διυλισμένων καυσίμων, καθώς οι ποσότητες που εξάγονται από τη Μέση Ανατολή εξακολουθούν να υπολείπονται σημαντικά των προπολεμικών επιπέδων.

Η πίεση είναι ιδιαίτερα έντονη στο diesel, με τα ευρωπαϊκά συμβόλαια να καταγράφουν άνοδο έως 6,8% την Τετάρτη.

Στις επιπτώσεις του πολέμου με το Ιράν προστίθενται και οι ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια, οι οποίες περιορίζουν περαιτέρω τη δυνατότητα τροφοδοσίας των διεθνών αγορών με πετρελαϊκά προϊόντα.

Ο Haris Khurshid της Karobaar Capital εκτιμά ότι η πραγματική κατάσταση στην αγορά φυσικών φορτίων είναι πιο πιεσμένη από αυτήν που αποτυπώνουν τα συνολικά στοιχεία των εξαγωγών.

Ακόμη και αν οι επενδυτές αρχίζουν να θεωρούν ότι η διέλευση φορτίων από τα Στενά του Ορμούζ μπορεί να συνεχιστεί, τα διαθέσιμα περιθώρια ασφαλείας παραμένουν ιδιαίτερα περιορισμένα.

Παράγοντες του πετρελαϊκού κλάδου προειδοποιούν ότι τα εργαλεία αντιμετώπισης μιας νέας διαταραχής εξαντλούνται σταδιακά, καθώς τα παγκόσμια αποθέματα υποχωρούν και οι τιμές βασικών καυσίμων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.

Από 60.000 σε 1,35 εκατ. δολάρια το ημερήσιο κόστος μεταφοράς

Η αυξημένη επικινδυνότητα των θαλάσσιων μεταφορών έχει προκαλέσει πρωτοφανή άνοδο στους ναύλους των δεξαμενόπλοιων.

Το ημερήσιο κόστος μεταφοράς πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο προς την Κίνα έφτασε την Τρίτη στο ιστορικό υψηλό των περίπου 1,35 εκατ. δολαρίων.

Η διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά είναι εντυπωσιακή, καθώς το 2025 ο αντίστοιχος μέσος ημερήσιος ναύλος ανερχόταν σε περίπου 60.000 δολάρια.

Πρόκειται για αύξηση που αντανακλά την εξαιρετικά περιορισμένη διαθεσιμότητα πλοίων και την απροθυμία πολλών πλοιοκτητών να αναλάβουν το ρίσκο διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ.

Η εκτίναξη του μεταφορικού κόστους επιβαρύνει συνολικά την αλυσίδα εφοδιασμού, προσθέτοντας νέες πιέσεις στις τελικές τιμές των πετρελαϊκών προϊόντων.

Σχέδιο για διάθεση έως 100 εκατ. βαρελιών από τα αποθέματα

Με τις τιμές των καυσίμων να παραμένουν υψηλές, στο επίκεντρο των διεθνών συζητήσεων βρίσκεται η αξιοποίηση των στρατηγικών ενεργειακών αποθεμάτων.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) εξετάζει σχέδιο έκτακτης διάθεσης έως 100 εκατ. βαρελιών αργού πετρελαίου και diesel, στο πλαίσιο των δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει οι χώρες της G7.

Ωστόσο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση επικρατεί η εκτίμηση ότι η συμφωνία που ανακοινώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα ενδέχεται να αφορά κυρίως την ενεργοποίηση ήδη υφιστάμενων δεσμεύσεων.

Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι βέβαιο πως η παρέμβαση θα οδηγήσει σε πρόσθετες ποσότητες πετρελαίου στην αγορά, πέραν όσων είχαν ήδη προγραμματιστεί.

Η αβεβαιότητα σχετικά με το πραγματικό μέγεθος της ενίσχυσης της προσφοράς διατηρεί επιφυλακτικούς τους συμμετέχοντες στην αγορά, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την επάρκεια των διυλισμένων προϊόντων.

Μειώθηκαν τα αμερικανικά αποθέματα – Αυξήθηκαν οι εξαγωγές

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα τελευταία στοιχεία έδειξαν μείωση των αποθεμάτων αργού κατά 3,2 εκατ. βαρέλια την προηγούμενη εβδομάδα.

Αντίθετα, στον σημαντικό ενεργειακό κόμβο του Κούσινγκ, τα αποθέματα αυξήθηκαν για τρίτη διαδοχική εβδομάδα.

Παράλληλα, οι συνολικές εξαγωγές αργού πετρελαίου και διυλισμένων προϊόντων από τις ΗΠΑ ανήλθαν στο υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη Μαΐου.

Η εξέλιξη αυτή προσφέρει πρόσθετες ποσότητες στη διεθνή αγορά, αν και η επίδρασή της περιορίζεται από την παράλληλη αύξηση των αμερικανικών εισαγωγών.

Η συνολική εικόνα παραμένει, επομένως, αντιφατική. Περισσότερο πετρέλαιο διακινείται διεθνώς, αλλά η ανθεκτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας απέναντι σε νέες διαταραχές μειώνεται.

Όσο συνεχίζονται οι επιθέσεις στα Στενά του Ορμούζ και η προσφορά diesel παραμένει περιορισμένη, η αγορά θα εξακολουθήσει να κινείται υπό την απειλή νέων ανατιμήσεων.

Το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι πλέον μόνο πόσα βαρέλια μπορούν να φτάσουν σήμερα στους καταναλωτές, αλλά πόσο γρήγορα θα μπορούσε να διαταραχθεί εκ νέου ο εφοδιασμός, εάν η γεωπολιτική ένταση κλιμακωθεί.

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