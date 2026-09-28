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Η ενεργειακή κρίση που πιέζει την Ευρώπη απειλεί πλέον να περάσει από το πετρέλαιο κίνησης και στα αεροπορικά καύσιμα, δημιουργώντας ένα ακόμη πρόβλημα στην εφοδιαστική αλυσίδα της Γηραιάς Ηπείρου.

Η Energy Aspects εκτιμά ότι κατά το τέταρτο τρίμηνο του έτους η ευρωπαϊκή αγορά θα εμφανίσει έλλειμμα jet fuel περίπου 510.000 βαρελιών ημερησίως. Την ίδια περίοδο, οι ΗΠΑ αναμένεται να παρουσιάσουν πλεόνασμα 18.000 βαρελιών την ημέρα, ενώ στην Ασία το πλεόνασμα προβλέπεται πολύ μεγαλύτερο, στα 419.000 βαρέλια ημερησίως.

Ο κίνδυνος στενότητας παραμένει παρά τις προσπάθειες της Ευρώπης να εξασφαλίσει πρόσθετες ποσότητες καυσίμων από μακρινές αγορές, όπως η Νότια Κορέα, ο Καναδάς και οι ΗΠΑ. Η αναζήτηση εναλλακτικών προμηθευτών έγινε ακόμη πιο επιτακτική μετά το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν, καθώς η Ευρώπη κάλυπτε σημαντικό μέρος των αναγκών της με εισαγωγές από τη Μέση Ανατολή. Οι συγκεκριμένες ροές έχουν πλέον περιοριστεί περίπου στο μισό εξαιτίας της αναταραχής στην περιοχή, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το Reuters.

Η Νότια Κορέα στο επίκεντρο των προμηθειών

Μέσα στον Σεπτέμβριο η Νότια Κορέα έχει εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες εναλλακτικές πηγές αεροπορικών καυσίμων για την ευρωπαϊκή αγορά. Οι εισαγωγές jet fuel στην Ευρώπη από τη χώρα της Ασίας ανέρχονται μέχρι στιγμής σε περίπου 129.000 βαρέλια ημερησίως, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ανάλυσης αγορών εμπορευμάτων Kpler που επικαλείται το Reuters. Αντίστοιχη εικόνα προκύπτει και από τα δεδομένα της LSEG. Πρόκειται για τον υψηλότερο όγκο εισαγωγών από τη Νότια Κορέα που έχει καταγραφεί από τον Οκτώβριο του 2022.

Για τη Σεούλ, η ευρωπαϊκή αγορά έχει αποκτήσει ιδιαίτερο εμπορικό ενδιαφέρον, κυρίως λόγω των σημαντικών διαφορών στις τιμές μεταξύ των δύο περιοχών. Η παραγωγή αεροπορικών καυσίμων στη Νότια Κορέα ανήλθε τον Ιούλιο στα 13,8 εκατ. βαρέλια, αγγίζοντας το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων επτά ετών. Παράλληλα, οι εξαγωγές jet fuel της χώρας αυξήθηκαν στο υψηλότερο σημείο των τελευταίων τρεισήμισι ετών, σύμφωνα με τα επίσημα κυβερνητικά στοιχεία.

Η αύξηση των εισαγωγών από τη Νότια Κορέα συμπίπτει με ιδιαίτερα χαμηλά ευρωπαϊκά αποθέματα αεροπορικών καυσίμων. Τα αποθέματα που διατηρούν ανεξάρτητοι φορείς στον κομβικό χώρο διύλισης και αποθήκευσης του Άμστερνταμ – Ρότερνταμ – Αμβέρσας (ARA) υποχώρησαν την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων επτά ετών.

Ειδικότερα, τα αποθέματα jet fuel στον συγκεκριμένο ευρωπαϊκό κόμβο περιορίστηκαν στους 454.000 τόνους, επίπεδο που αποτελεί χαμηλό επταετίας, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται το Reuters. Η εξέλιξη ενισχύει τις ανησυχίες για την επάρκεια της αγοράς, ιδιαίτερα εάν οι εισαγωγές από παραδοσιακούς προμηθευτές εξακολουθήσουν να κινούνται σε περιορισμένα επίπεδα.

Οι συγκεκριμένες τάσεις αναδεικνύουν για ακόμη μία φορά τη μεγάλη εξάρτηση σημαντικού τμήματος της Ευρώπης από τις εισαγωγές ενεργειακών προϊόντων. Το τελευταίο πλήγμα ήρθε από τη Σαουδική Αραβία, η οποία ακύρωσε φορτία αργού πετρελαίου που επρόκειτο να παραδοθούν τον Οκτώβριο σε ευρωπαϊκά διυλιστήρια. Η απόφαση συνδέεται με το πρόσφατο κύμα επιθέσεων των Χούθι εναντίον ενεργειακών υποδομών, το οποίο έχει δημιουργήσει νέα προβλήματα στις διαθέσιμες ποσότητες και στις εμπορικές ροές.

Οι πιέσεις, πάντως, δεν περιορίζονται στα αεροπορικά καύσιμα. Σύμφωνα με το Euronews, οι τιμές της βενζίνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ενισχυθεί σχεδόν κατά 30% από τις αρχές του έτους, ενώ ακόμη μεγαλύτερη, περίπου 40%, είναι η αύξηση που καταγράφεται στις τιμές του πετρελαίου κίνησης.

Αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας εκτιμούν ότι τα περιθώρια κέρδους στη διύλιση του ντίζελ αναμένεται να κορυφωθούν τον επόμενο μήνα, ενώ τα αντίστοιχα περιθώρια για τη βενζίνη είχαν ήδη φθάσει στο υψηλότερο σημείο τους τον Αύγουστο, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο Oilprice.

Την ίδια στιγμή, η Goldman Sachs επισημαίνει έναν ακόμη κίνδυνο για την αγορά καυσίμων. Η αύξηση της παραγωγής ντίζελ από τα ευρωπαϊκά διυλιστήρια περιορίζει την παραγωγή αμόλυβδης βενζίνης. Εάν η τάση αυτή συνεχιστεί, θα μπορούσε σε επόμενη φάση να προκαλέσει στενότητα και στην προσφορά βενζίνης, προσθέτοντας ένα ακόμη μέτωπο στις πιέσεις που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας.

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