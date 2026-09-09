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Η ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου εισέρχεται σε μια κρίσιμη περίοδο, καθώς η αυξημένη ζήτηση από την Ασία για φορτία υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) ενδέχεται να περιορίσει τις διαθέσιμες ποσότητες για την Ευρώπη τους επόμενους μήνες. Ο ανταγωνισμός για τις διεθνείς προμήθειες αναμένεται να ενταθεί όσο πλησιάζει ο χειμώνας, δημιουργώντας νέες πιέσεις στις τιμές και αυξάνοντας τις ανησυχίες για την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής.

Η Ευρώπη έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να μειώσει την εξάρτησή της από το ρωσικό φυσικό αέριο, στρέφοντας το ενδιαφέρον της στις εισαγωγές LNG από τις διεθνείς αγορές. Ωστόσο, η μεγαλύτερη έκθεση στις παγκόσμιες αγορές σημαίνει ότι η ήπειρος επηρεάζεται άμεσα από τις μεταβολές στη ζήτηση και τον ανταγωνισμό με μεγάλους αγοραστές της Ασίας.

Οι χαμηλές αποθήκες αυξάνουν την πίεση στην Ευρώπη

Ένας από τους βασικούς παράγοντες προβληματισμού είναι το επίπεδο των αποθεμάτων φυσικού αερίου. Σε αρκετές περιοχές της Δυτικής Ευρώπης, οι αποθήκες παραμένουν σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, περιορίζοντας τα περιθώρια ασφαλείας ενόψει της περιόδου αυξημένης κατανάλωσης.

Στη Γερμανία, τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης βρίσκονται λίγο πάνω από το 50% της χωρητικότητάς τους. Παρότι τις τελευταίες ημέρες καταγράφεται επιτάχυνση στις εισαγωγές ποσοτήτων αερίου προς αποθήκευση, το επίπεδο παραμένει χαμηλό και αφήνει μικρότερο περιθώριο για απρόβλεπτες εξελίξεις.

Το ζήτημα δεν αφορά μόνο τις μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες. Οι μικρότερες αγορές της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, οι οποίες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από περιφερειακές υποδομές και διασυνδέσεις, μπορεί να βρεθούν αντιμέτωπες με αυξημένο κόστος προμήθειας.

Η ευάλωτη θέση της Βόρειας Μακεδονίας

Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί η Βόρεια Μακεδονία, καθώς η χώρα δεν διαθέτει δικές της υπόγειες εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου. Η ενεργειακή της ασφάλεια εξαρτάται επομένως από τις εισαγωγές, αλλά και από τη δυνατότητα πρόσβασης σε αποθέματα που βρίσκονται σε γειτονικές χώρες.

Η χώρα συνδέεται με το βουλγαρικό δίκτυο μέσω του σημείου διασύνδεσης Κιουστεντίλ–Ζιντίλοβο, μια υποδομή που αποτελεί βασική πύλη εισόδου φυσικού αερίου. Η υφιστάμενη δυναμικότητα του συστήματος ανέρχεται περίπου στα 800 εκατ. κυβικά μέτρα ετησίως, ενώ υπάρχει δυνατότητα αύξησης έως τα 1,2 δισ. κυβικά μέτρα.

Η απουσία αποθηκευτικών υποδομών σημαίνει ότι η χώρα πρέπει να εξασφαλίζει πρόσβαση σε αποθέματα εκτός συνόρων. Με βάση τον ενεργειακό σχεδιασμό της, απαιτείται η δυνατότητα χρήσης αποθηκευμένων ποσοτήτων που αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 15% της μέσης ετήσιας κατανάλωσης της προηγούμενης πενταετίας.

Οι κίνδυνοι από μια νέα άνοδο στις τιμές του αερίου

Τα μειωμένα ευρωπαϊκά αποθέματα δεν σημαίνουν αυτόματα ότι η Βόρεια Μακεδονία ή άλλες μικρότερες αγορές θα αντιμετωπίσουν άμεσες ελλείψεις. Ωστόσο, μια νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές του φυσικού αερίου ή μια διαταραχή στις περιφερειακές ροές θα μπορούσε να μετακυλιστεί γρήγορα στους καταναλωτές και στις επιχειρήσεις.

Η πιθανότητα αυξημένου ανταγωνισμού με την Ασία για τα φορτία LNG αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες αβεβαιότητας. Σε περίπτωση που οι ασιατικές οικονομίες αυξήσουν σημαντικά τις αγορές τους, η Ευρώπη θα χρειαστεί να προσφέρει υψηλότερες τιμές για να εξασφαλίσει διαθέσιμα φορτία.

Το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι μια νέα περίοδος μεταβλητότητας στις αγορές ενέργειας, με άμεσες επιπτώσεις στο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, στη βιομηχανική παραγωγή και στα νοικοκυριά.

Ο αγωγός Ελλάδας – Βόρειας Μακεδονίας στο επίκεντρο

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η κατασκευή του νέου αγωγού διασύνδεσης φυσικού αερίου Ελλάδας – Βόρειας Μακεδονίας αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2027 και να προσφέρει στη βαλκανική χώρα μια επιπλέον πηγή προμήθειας, ενισχύοντας τη διαφοροποίηση των ενεργειακών της διαδρομών.

Η σύνδεση με την Ελλάδα μπορεί να ανοίξει πρόσβαση σε νέες πηγές LNG μέσω των ελληνικών υποδομών, μειώνοντας την εξάρτηση από περιορισμένες περιφερειακές οδούς και ενισχύοντας τη συνολική ανθεκτικότητα της αγοράς.

Ο επόμενος χειμώνας, πάντως, δεν θα κριθεί μόνο από το ύψος των αποθεμάτων που θα έχουν συγκεντρωθεί στις ευρωπαϊκές αποθήκες. Το κρίσιμο ζήτημα θα είναι ο συνδυασμός διαθεσιμότητας, τιμών και λειτουργίας των ενεργειακών διασυνδέσεων, καθώς οποιαδήποτε αναστάτωση στην παγκόσμια αγορά LNG μπορεί να επηρεάσει ολόκληρη την ευρωπαϊκή αλυσίδα εφοδιασμού.

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