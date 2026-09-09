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Νέα περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας εισέρχεται η ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά, καθώς η ταυτόχρονη άνοδος στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου δημιουργεί ανησυχίες για το κόστος που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις τους επόμενους μήνες.

Η εικόνα των τελευταίων ημερών δείχνει ότι η αποκλιμάκωση των τιμών που πολλοί ανέμεναν μετά το τέλος του καλοκαιριού δεν επιβεβαιώνεται. Αντίθετα, οι χονδρεμπορικές αγορές ηλεκτρισμού σε ολόκληρη την Ευρώπη καταγράφουν έντονες ανοδικές τάσεις, ενώ το φυσικό αέριο επιστρέφει στο επίκεντρο ως βασικός παράγοντας πίεσης για το ενεργειακό κόστος.

Στη δυτική Ευρώπη οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας κινούνται πλέον στην περιοχή των 160-170 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ενώ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, όπου ανήκει και η Ελλάδα, πλησιάζουν τα 210 ευρώ/MWh. Ιδιαίτερα αυξημένη πίεση καταγράφεται στην Ιταλία, όπου η μεγάλη εξάρτηση από το φυσικό αέριο έχει οδηγήσει τη χονδρεμπορική τιμή σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Άνοδος τιμών και στην ελληνική αγορά

Η ελληνική αγορά ακολουθεί την ευρωπαϊκή τάση, με το ράλι να εντείνεται ήδη από τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου και να συνεχίζεται στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Η μέση χονδρεμπορική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας τον Αύγουστο διαμορφώθηκε στα 133,4 ευρώ/MWh, έναντι 109,95 ευρώ/MWh τον Ιούλιο. Ωστόσο, η εικόνα επιδεινώθηκε στις αρχές του Σεπτεμβρίου, με την τιμή να εκτοξεύεται στα 174,68 ευρώ/MWh και στη συνέχεια να αγγίζει τα 188 ευρώ/MWh.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τις ανησυχίες για τη χειμερινή περίοδο, όταν η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνεται λόγω των αναγκών θέρμανσης και οι αγορές γίνονται περισσότερο ευάλωτες σε εξωτερικές πιέσεις.

Παράλληλα, τα αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη παραμένουν ένας κρίσιμος παράγοντας αβεβαιότητας, ενώ οι τιμές στον ολλανδικό κόμβο TTF έχουν επιστρέψει πάνω από τα 70 ευρώ/MWh, αυξάνοντας το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Η ενεργειακή εξίσωση γίνεται δυσκολότερη

Η νέα άνοδος των τιμών έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ευρωπαϊκές αγορές αντιμετωπίζουν πολλαπλές προκλήσεις.

Οι αναταράξεις στις ροές LNG από τη Μέση Ανατολή, σε συνδυασμό με τη μειωμένη διαθεσιμότητα σημαντικών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, έχουν δημιουργήσει ένα πιο εύθραυστο περιβάλλον. Οι περιορισμένες δυνατότητες από υδροηλεκτρικές και πυρηνικές μονάδες, λόγω των επιπτώσεων της ξηρασίας σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, ενισχύουν τις πιέσεις.

Στην Ελλάδα, οι καταναλωτές που είχαν στραφεί στα κυμαινόμενα τιμολόγια, περιμένοντας υποχώρηση των τιμών από τον Σεπτέμβριο, βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με διαφορετικά δεδομένα. Οι προσδοκίες για φθηνότερη ενέργεια δεν επιβεβαιώνονται, ενώ η αγορά εισέρχεται σε μια περίοδο αυξημένης μεταβλητότητας.

Η κίνηση της ΔΕΗ με τα σταθερά τιμολόγια

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η ΔΕΗ επιχείρησε να δημιουργήσει ένα «δίχτυ προστασίας» απέναντι στις έντονες διακυμάνσεις της χονδρεμπορικής αγοράς, παρουσιάζοντας νέο σταθερό πρόγραμμα ηλεκτρικής ενέργειας διάρκειας 12 μηνών.

Το πρόγραμμα myHome Online προσφέρει από την 1η Σεπτεμβρίου τελική τιμή 11,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα, από 14,2 λεπτά προηγουμένως, με μηνιαίο πάγιο 3,5 ευρώ.

Για την ένταξη στο πρόγραμμα απαιτούνται ηλεκτρονικός λογαριασμός μέσω της πλατφόρμας MYΔΕΗ, πάγια εντολή εξόφλησης και δέσμευση διάρκειας ενός έτους.

Η κίνηση αυτή δίνει στους καταναλωτές τη δυνατότητα να περιορίσουν την έκθεσή τους στις διακυμάνσεις της αγοράς, ενώ παράλληλα ενισχύει τη στροφή της ΔΕΗ προς τα σταθερά προϊόντα.

Πίεση στα πράσινα τιμολόγια

Παράλληλα, η ΔΕΗ προχώρησε σε περιορισμένη αύξηση στο πράσινο τιμολόγιό της για τον Σεπτέμβριο, απορροφώντας σημαντικό μέρος της ανόδου του κόστους.

Η τιμή αυξήθηκε κατά 7,7% σε σχέση με τον Αύγουστο και διαμορφώθηκε στα 14,913 λεπτά/kWh για τις πρώτες 200 κιλοβατώρες, έναντι 13,84 λεπτών τον προηγούμενο μήνα.

Με τον τρόπο αυτό, η επιχείρηση επιχειρεί να ενισχύσει τη μετάβαση των πελατών της σε σταθερά προϊόντα, περιορίζοντας σταδιακά την εξάρτηση από τα κυμαινόμενα τιμολόγια, τα οποία εξακολουθούν να συγκεντρώνουν μεγάλο μέρος των καταναλωτών.

Νέα πίεση στον ανταγωνισμό

Η παρέμβαση της ΔΕΗ αναμένεται να επηρεάσει τον ανταγωνισμό στην αγορά ενέργειας, καθώς οι υπόλοιποι προμηθευτές καλούνται να προσαρμοστούν σε ένα περιβάλλον υψηλότερου κόστους.

Η διαφορά μεταξύ της ΔΕΗ και των ιδιωτών παρόχων ενδέχεται να γίνει πιο εμφανής με την ανακοίνωση των νέων τιμολογίων Σεπτεμβρίου, καθώς αρκετές εταιρείες αναμένεται να μετακυλίσουν μέρος της αύξησης του χονδρεμπορικού κόστους στους καταναλωτές.

Σε κάθε περίπτωση, η ενεργειακή αγορά εισέρχεται σε μια κρίσιμη περίοδο, με το βλέμμα στραμμένο στον χειμώνα και στις αντοχές νοικοκυριών, επιχειρήσεων αλλά και των ίδιων των ευρωπαϊκών μηχανισμών ενεργειακής ασφάλειας.

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