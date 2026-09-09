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Η ενεργειακή αγορά της Ευρώπης βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο των διεθνών ανησυχιών, καθώς η τιμή του φυσικού αερίου έχει απομακρυνθεί σημαντικά από την πορεία του πετρελαίου και πλέον διαμορφώνεται σε επίπεδα που αναδεικνύουν τις ιδιαίτερες πιέσεις στην προσφορά ενέργειας.

Η τιμή αναφοράς TTF, ο βασικός δείκτης για το φυσικό αέριο στην Ευρώπη, έχει καταγράψει έντονη άνοδο και κινείται σε επίπεδα που θυμίζουν την περίοδο της μεγάλης ενεργειακής αναταραχής μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Την ίδια στιγμή, το πετρέλαιο Brent παραμένει σε χαμηλότερη σχετική αποτίμηση, δημιουργώντας ένα ασυνήθιστο χάσμα μεταξύ των δύο αγορών.

Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι η Ευρώπη δεν αντιμετωπίζει μόνο το γενικότερο γεωπολιτικό ρίσκο, αλλά και ένα ξεχωριστό πρόβλημα που αφορά την ασφάλεια εφοδιασμού με φυσικό αέριο.

Το νέο ενεργειακό χάσμα ανάμεσα σε αέριο και πετρέλαιο

Παραδοσιακά, οι τιμές του TTF και του Brent κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση, καθώς και οι δύο αγορές επηρεάζονται από τις διεθνείς εξελίξεις, την παγκόσμια ανάπτυξη και τις γεωπολιτικές εντάσεις.

Ωστόσο, η σημερινή εικόνα είναι διαφορετική. Από τα τέλη Ιουνίου η τιμή του φυσικού αερίου έχει αυξηθεί πολύ περισσότερο σε σχέση με το πετρέλαιο, με το TTF να διαμορφώνει σημαντικό premium έναντι του Brent.

Η απόκλιση αυτή αποτυπώνει τις διαφορετικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δύο αγορές. Το πετρέλαιο διαθέτει περισσότερες εναλλακτικές πηγές προμήθειας και μεγαλύτερη ευελιξία μέσω αποθεμάτων και αγωγών. Αντίθετα, η αγορά φυσικού αερίου παραμένει περισσότερο ευάλωτη σε διαταραχές, καθώς η μεταφορά LNG απαιτεί συγκεκριμένες υποδομές και διαθέσιμα φορτία.

Η κρίση στη Μέση Ανατολή έχει ενισχύσει αυτή την αβεβαιότητα, καθώς σημαντικό μέρος των παγκόσμιων ροών ενέργειας περνά από τα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους του πλανήτη.

Περιορισμένη προσφορά LNG και φόβοι για τον χειμώνα

Ο βασικός παράγοντας πίσω από την άνοδο του φυσικού αερίου είναι η ανησυχία για την επάρκεια της προσφοράς ενέργειας.

Η περιορισμένη διαθεσιμότητα φορτίων υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) έχει δημιουργήσει μεγαλύτερο ανταγωνισμό μεταξύ των αγοραστών, ιδιαίτερα μετά τις αναταράξεις στη Μέση Ανατολή.

Η αγορά έχει δεχθεί ισχυρό πλήγμα από τη μείωση των εξαγωγών του Κατάρ, ενός από τους μεγαλύτερους παγκόσμιους προμηθευτές LNG. Παράλληλα, οι νέες ποσότητες από τη Βόρεια Αμερική δεν έχουν επαρκέσει ώστε να αντισταθμίσουν πλήρως τις απώλειες.

Την ίδια στιγμή, η Ευρώπη καλείται να αυξήσει τα αποθέματα φυσικού αερίου πριν από την έναρξη της περιόδου θέρμανσης. Τα αποθέματα παραμένουν χαμηλότερα σε σχέση με πέρυσι, γεγονός που ενισχύει την πίεση στις αγορές.

Ο στόχος για υψηλά επίπεδα αποθήκευσης πριν από τον χειμώνα θεωρείται κρίσιμος, καθώς οποιαδήποτε νέα επιδείνωση της γεωπολιτικής κατάστασης θα μπορούσε να προκαλέσει νέα εκτίναξη των τιμών.

Ο καιρός γίνεται ο δεύτερος μεγάλος παράγοντας κινδύνου

Πέρα από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, σημαντικό ρόλο παίζει και η κλιματική μεταβλητότητα.

Το ιδιαίτερα θερμό καλοκαίρι στην Ευρώπη και σε μεγάλες ασιατικές αγορές αύξησε σημαντικά τη ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια λόγω της χρήσης συστημάτων ψύξης. Παράλληλα, η χαμηλή παραγωγή από υδροηλεκτρικές μονάδες και η μειωμένη διαθεσιμότητα πυρηνικής ενέργειας σε ορισμένες χώρες αύξησαν την ανάγκη για φυσικό αέριο.

Έτσι, η άνοδος των τιμών δεν οφείλεται μόνο σε πρόβλημα προσφοράς, αλλά και στη συγκυριακή αύξηση της ζήτησης ενέργειας.

Οι αγορές πλέον παρακολουθούν στενά δύο μεταβλητές: την πορεία του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τις καιρικές συνθήκες τους επόμενους μήνες.

Τι σημαίνει η ενεργειακή πίεση για οικονομίες και νοικοκυριά

Η διατήρηση των υψηλών τιμών φυσικού αερίου αποτελεί απειλή για την ευρωπαϊκή οικονομία, καθώς το αέριο επηρεάζει άμεσα το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τη βιομηχανία και τελικά τις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών.

Ένα νέο κύμα ανόδου θα μπορούσε να επιβραδύνει την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού και να περιορίσει τα περιθώρια για μειώσεις επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Για τα νοικοκυριά, η επίπτωση θα μπορούσε να φανεί στους λογαριασμούς θέρμανσης και ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και στις τιμές αγαθών που επηρεάζονται από το ενεργειακό κόστος.

Παράλληλα, η βιομηχανία παραμένει ιδιαίτερα εκτεθειμένη, καθώς πολλές ενεργοβόρες επιχειρήσεις δεν έχουν ακόμη ανακτήσει πλήρως το χαμένο έδαφος από την προηγούμενη ενεργειακή κρίση.

Η αγορά βλέπει πιθανή αποκλιμάκωση, αλλά όχι επιστροφή στην κανονικότητα

Οι εκτιμήσεις των αναλυτών συγκλίνουν ότι ορισμένες από τις σημερινές πιέσεις μπορεί να περιοριστούν τους επόμενους μήνες.

Η υποχώρηση των ακραίων θερμοκρασιών αναμένεται να μειώσει τη ζήτηση, ενώ η σταδιακή αναπλήρωση των ευρωπαϊκών αποθεμάτων μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια στην αγορά.

Ωστόσο, οι τιμές δύσκολα θα επιστρέψουν γρήγορα στα χαμηλά επίπεδα του παρελθόντος. Η Ευρώπη εξακολουθεί να βρίσκεται σε μια νέα ενεργειακή πραγματικότητα, με μεγαλύτερη εξάρτηση από το διεθνές εμπόριο LNG και μικρότερα περιθώρια ανοχής σε γεωπολιτικές αναταράξεις.

Το κρίσιμο σημείο για τις αγορές είναι η εξέλιξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Μια αποκλιμάκωση θα μπορούσε να οδηγήσει σε σταδιακή υποχώρηση των τιμών, όμως μια νέα ένταση που θα επηρεάσει τις ενεργειακές υποδομές ή τις θαλάσσιες μεταφορές θα μπορούσε να ανοίξει νέο κύκλο ανατιμήσεων.

Η Ευρώπη, επομένως, μπαίνει στον χειμώνα με μεγαλύτερες άμυνες από ό,τι πριν από δύο χρόνια, αλλά και με μια βασική αδυναμία: η ενεργειακή της ασφάλεια εξακολουθεί να εξαρτάται από παράγοντες που βρίσκονται πολύ έξω από τα σύνορά της.

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