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Η επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης δεν δημιουργεί κερδισμένους μόνο στον χώρο των τσιπ, με την Nvidia να βρίσκεται στο επίκεντρο της παγκόσμιας κούρσας. Ένα λιγότερο προβεβλημένο τμήμα της αλυσίδας αξίας, οι εταιρείες που παρέχουν ενεργειακό εξοπλισμό και συστήματα ψύξης, καταγράφει ισχυρή ανάπτυξη καθώς η παγκόσμια κατασκευή data centers επιταχύνεται με πρωτοφανείς ρυθμούς.

Η εκρηκτική αύξηση της ζήτησης για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης έχει δημιουργήσει ανάγκες για εξοπλισμό από μετασχηματιστές και συστήματα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας έως προηγμένες τεχνολογίες ψύξης. Οι εταιρείες αυτές, κυρίως στην Ασία, βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο ενός επενδυτικού κύκλου που συνδέεται άμεσα με την παγκόσμια επέκταση της AI.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι επενδύσεις σε data centers παγκοσμίως μπορεί να πλησιάσουν τα 7 τρισ. δολάρια έως το 2030, καθώς οι τεχνολογικοί κολοσσοί επιδιώκουν να δημιουργήσουν την απαραίτητη υποδομή για την επόμενη γενιά εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με το Reuters.

Ωστόσο, η ταχύτητα ανάπτυξης των νέων εγκαταστάσεων συναντά σημαντικά εμπόδια. Οι μεγάλοι πάροχοι υπολογιστικών υπηρεσιών θέλουν συχνά τα νέα κέντρα δεδομένων να παραδίδονται μέσα σε λίγους μήνες, όμως οι καθυστερήσεις στις συνδέσεις με τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας μπορούν να φτάσουν ακόμη και τους 24 μήνες στις αναδυόμενες αγορές και πάνω από οκτώ χρόνια σε ορισμένες ανεπτυγμένες οικονομίες.

Η νέα «μάχη» για ηλεκτρική ενέργεια και μετασχηματιστές

Καθώς η AI απαιτεί τεράστιες ποσότητες ενέργειας, οι μετασχηματιστές έχουν εξελιχθεί σε έναν από τους πιο κρίσιμους κρίκους της αλυσίδας. Ο εξοπλισμός αυτός μετατρέπει την υψηλή τάση των δικτύων σε επίπεδα κατάλληλα για τη λειτουργία διακομιστών, συστημάτων ψύξης και μονάδων διανομής ισχύος.

Οι κορυφαίοι κατασκευαστές μετασχηματιστών στην Ασία καταγράφουν ήδη σημαντική άνοδο παραγγελιών, καθώς τα έργα υποδομών AI αυξάνονται κυρίως στη Βόρεια Αμερική.

Η HD Hyundai Electric της Νότιας Κορέας ανέφερε ισχυρή ζήτηση για εξοπλισμό που σχετίζεται με data centers, ιδιαίτερα από τις ΗΠΑ, ενώ η δραστηριότητα ενισχύεται επίσης στην Ευρώπη, όπου τεχνολογικοί κολοσσοί επεκτείνουν τις επενδύσεις τους σε χώρες όπως η Φινλανδία, η Γερμανία και η Βρετανία.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών της εταιρείας αυξήθηκε κατά 23% στα 8,5 δισ. δολάρια στα τέλη Ιουνίου, ενώ η ίδια εκτιμά ότι η ζήτηση από τα data centers θα παραμείνει ισχυρή για τα επόμενα χρόνια.

Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζει η κινεζική Hainan Jinpan Smart Technology, όπου οι νέες παραγγελίες από έργα data centers στο πρώτο εξάμηνο υπερτετραπλασιάστηκαν σε σχέση με έναν χρόνο πριν, ενώ το σχετικό ανεκτέλεστο σχεδόν τριπλασιάστηκε.

Η ενεργειακή πίεση φέρνει νέες τεχνολογίες

Η αυξανόμενη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τα AI chips ωθεί τις εταιρείες να επενδύσουν σε τεχνολογίες που βελτιώνουν την αποδοτικότητα και περιορίζουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των data centers.

Η κατανάλωση ενέργειας ανά AI rack (μονάδα εγκατάστασης εξοπλισμού τεχνητής νοημοσύνης μέσα σε ένα data center) αναμένεται να ξεπεράσει τα 1,5 μεγαβάτ έως το 2030, σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών, επίπεδο σχεδόν 100 φορές υψηλότερο από ένα συμβατικό rack.

Μια από τις τεχνολογίες που κερδίζουν έδαφος είναι οι στερεάς κατάστασης μετασχηματιστές (Solid-State Transformers – SST), οι οποίοι αντικαθιστούν τα παραδοσιακά πηνία και τις χάλκινες περιελίξεις με ημιαγωγούς για τη μετατροπή και διαχείριση της ηλεκτρικής ισχύος.

Η UBS εκτιμά ότι οι SST μπορούν να αυξήσουν την ενεργειακή αποδοτικότητα περίπου κατά 4% και να μειώσουν το κόστος λειτουργίας. Η υιοθέτησή τους παραμένει ακόμη σε αρχικό στάδιο, αλλά αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά έως το 2030, με τις κινεζικές εταιρείες να θεωρούνται πιθανές πρωταγωνίστριες λόγω τεχνογνωσίας και χαμηλότερου κόστους.

Η Delta Electronics από την Ταϊβάν, σημαντικός προμηθευτής ενεργειακών υποδομών, επεκτείνει ήδη την παραγωγική της παρουσία σε Ταϊλάνδη, ΗΠΑ και Κίνα για να καλύψει τη ζήτηση.

Η ψύξη γίνεται το νέο μεγάλο στοίχημα

Εκτός από την ηλεκτρική ενέργεια, η ψύξη αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τα data centers νέας γενιάς. Οι ισχυρότεροι επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης παράγουν τεράστιες ποσότητες θερμότητας, δημιουργώντας ανάγκη για πιο εξελιγμένα συστήματα διαχείρισης θερμοκρασίας.

Η Bank of America εκτιμά ότι η υδρόψυξη (liquid cooling) θα αντιπροσωπεύει το 70% των νέων εγκαταστάσεων AI data centers έως το 2030, έναντι περίπου 30% σήμερα.

Η τεχνολογία αυτή μπορεί να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας πάνω από 27%, σύμφωνα με εκτιμήσεις της McKinsey, ενώ ανοίγει νέες ευκαιρίες για εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της θερμικής διαχείρισης.

Μεταξύ των εταιρειών που επωφελούνται βρίσκονται η Delta Electronics, η Asia Vital Components, η Auras Technology και η κινεζική Shenzhen Envicool Technology, όλες μέρος του ευρύτερου οικοσυστήματος προμηθευτών της Nvidia.

Παράλληλα, οι κατασκευαστές εξετάζουν ακόμη πιο διαφορετικές λύσεις, όπως πλωτά data centers, υποθαλάσσιες εγκαταστάσεις και servers σε σήραγγες ή υπόγειους χώρους.

Δεν θα κερδίσουν όλοι από την έκρηξη της AI

Παρά τη μεγάλη άνοδο των παραγγελιών, οι μετοχές αρκετών εταιρειών του κλάδου έχουν παρουσιάσει επιβράδυνση, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για τις υψηλές αποτιμήσεις και τον αυξανόμενο ανταγωνισμό.

Η μετοχή της Delta Electronics έχει ενισχυθεί πάνω από 90% φέτος, ενώ η HD Hyundai Electric έχει σταθεροποιηθεί μετά τα μεγάλα περσινά κέρδη. Αντίθετα, οι μετοχές της Jinpan και της Envicool έχουν υποχωρήσει σημαντικά μετά το μεγάλα ράλι του 2025.

Οι εταιρείες του κλάδου προειδοποιούν επίσης ότι οι καθυστερήσεις έργων, οι ελλείψεις εξαρτημάτων και οι νέες τεχνολογικές πλατφόρμες μπορεί να επηρεάσουν την κερδοφορία.

Το μεγάλο στοίχημα πλέον δεν είναι μόνο ποιος θα κατασκευάσει τα περισσότερα AI chips, αλλά ποιος θα μπορέσει να παρέχει την απαραίτητη ενέργεια, ψύξη και υποδομή για να λειτουργήσει η νέα οικονομία της τεχνητής νοημοσύνης.

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