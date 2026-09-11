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Η ενεργειακή μετάβαση δεν αφορά πλέον μόνο στην αλλαγή των πηγών από τις οποίες παράγεται ηλεκτρική ενέργεια. Σε έναν πλανήτη που θερμαίνεται διαρκώς, η μεγάλη πρόκληση είναι να βρεθούν νέοι τρόποι ώστε η παραγωγή ενέργειας να ενσωματώνεται στο περιβάλλον, στις υποδομές και στην καθημερινότητα χωρίς να απαιτεί επιπλέον χώρο.

Από τις αγροτικές καλλιέργειες και τα θερμοκήπια έως τις προσόψεις κτιρίων, τα μπαλκόνια και τις αστικές εγκαταστάσεις, κάθε διαθέσιμη επιφάνεια μπορεί να αποτελέσει μέρος ενός νέου ενεργειακού μοντέλου. Σε αυτή τη νέα εποχή εισέρχονται τα οργανικά φωτοβολταϊκά, μια τεχνολογία που φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιείται η ηλιακή ενέργεια.

Τα εύκαμπτα, ελαφρά και ημιδιαφανή φωτοβολταϊκά της ελληνικής εταιρείας Organic Energy Technologies (OET) αποτελούν μια διαφορετική προσέγγιση σε σχέση με τα συμβατικά φωτοβολταϊκά πάνελ, καθώς μπορούν να τοποθετηθούν σε επιφάνειες όπου μέχρι σήμερα η εγκατάσταση ηλιακών συστημάτων ήταν δύσκολη ή αδύνατη.

Ηλιακή ενέργεια μέσα στις καλλιέργειες

Ένας από τους τομείς στους οποίους η συγκεκριμένη τεχνολογία εμφανίζει ιδιαίτερες προοπτικές είναι η γεωργία.

Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της OET, Ομότιμος Καθηγητής Στέργιος Λογοθετίδης, η αξιοποίηση των οργανικών φωτοβολταϊκών σε ανοιχτές καλλιέργειες μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της παραγωγής έως και 40%, ενώ στις θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις η βελτίωση μπορεί να φτάσει έως και 30%.

Η δυνατότητα αυτή συνδέεται με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της τεχνολογίας. Τα οργανικά φωτοβολταϊκά είναι διπλής όψης και, σύμφωνα με την εταιρεία, μπορούν να περιορίζουν έως και 95% την υπεριώδη ακτινοβολία (UV) που επηρεάζει αρνητικά την ανάπτυξη των φυτών.

Παράλληλα, η σκίαση που δημιουργούν συμβάλλει στη μείωση της θερμοκρασίας στο εσωτερικό των καλλιεργειών έως και 15 βαθμούς Κελσίου, στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό σε μια περίοδο όπου τα ακραία κύματα ζέστης και το θερμικό στρες αποτελούν ολοένα μεγαλύτερη απειλή για την αγροτική παραγωγή.

Έτσι, τα φωτοβολταϊκά δεν λειτουργούν μόνο ως πηγή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά μπορούν να συμβάλουν και στην προσαρμογή της γεωργίας στις νέες κλιματικές συνθήκες.

Από τα κτίρια έως τις έξυπνες πόλεις

Το βασικό πλεονέκτημα των οργανικών φωτοβολταϊκών είναι η ευελιξία τους. Δεν απαιτούν μεγάλες εκτάσεις γης, αλλά μπορούν να ενσωματωθούν σε διαφορετικές επιφάνειες, δημιουργώντας νέες δυνατότητες για την παραγωγή καθαρής ενέργειας.

Κτίρια, εσωτερικοί χώροι, μπαλκόνια και αστικές υποδομές μπορούν να μετατραπούν σε μικρές μονάδες παραγωγής ενέργειας, χωρίς να επηρεάζεται σημαντικά η αισθητική ή η λειτουργικότητά τους.

Η τεχνολογία αυτή συνδέει την ενεργειακή παραγωγή με τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, ενώ τα υλικά των οργανικών φωτοβολταϊκών είναι, σύμφωνα με την OET, σχεδόν 100% ανακυκλώσιμα, ενισχύοντας τον στόχο μιας πιο βιώσιμης οικονομίας.

Από την έρευνα στη βιομηχανική παραγωγή

Οι δυνατότητες των οργανικών φωτοβολταϊκών παρουσιάζονται στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στο Περίπτερο 9, stand C01, όπου αναδεικνύεται και η πορεία της τεχνολογίας από το εργαστήριο στη βιομηχανική εφαρμογή.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η παρουσίαση του πρώτου εργοστασίου παραγωγής οργανικών, εκτυπωμένων φωτοβολταϊκών στον κόσμο, το οποίο δημιουργείται στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Flex2Energy.

Η επένδυση αυτή σηματοδοτεί τη μετάβαση από την ερευνητική ανάπτυξη στην παραγωγή μεγάλης κλίμακας, με την Ελλάδα να επιδιώκει να αποκτήσει πρωταγωνιστικό ρόλο σε έναν ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο της πράσινης τεχνολογίας.

Ο ρόλος του COPE-Nano στην ελληνική καινοτομία

Στην ίδια παρουσίαση συμμετέχει και το Κέντρο Αριστείας COPE-Nano, το οποίο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ελληνικά οικοσυστήματα έρευνας στους τομείς των οργανικών εκτυπωμένων ηλεκτρονικών, της νανοτεχνολογίας και των τεχνολογιών παραγωγής νέας γενιάς.

Το COPE-Nano λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στην ακαδημαϊκή έρευνα και την επιχειρηματική αξιοποίηση, συμβάλλοντας στη μετατροπή επιστημονικών ανακαλύψεων σε προϊόντα, παραγωγικές διαδικασίες και νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Από τα οργανικά φωτοβολταϊκά και τα εύκαμπτα ηλεκτρονικά έως τα προηγμένα νανοϋλικά, τη βιοηλεκτρονική, τις εφαρμογές στις έξυπνες πόλεις και τις λύσεις για τη γεωργία του μέλλοντος, το COPE-Nano αναδεικνύει τον ρόλο της Θεσσαλονίκης ως αναδυόμενου ευρωπαϊκού κόμβου τεχνολογίας.

Η σύνδεση του Κέντρου με την OET και το πρόγραμμα Flex2Energy αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η επένδυση στην έρευνα μπορεί να οδηγήσει σε πραγματική παραγωγική δραστηριότητα.

Από την ανάπτυξη νέων υλικών στα εργαστήρια, στη δημιουργία πιλοτικών γραμμών και στη συνέχεια στη βιομηχανική παραγωγή, δημιουργείται μια αλυσίδα καινοτομίας με διεθνή προσανατολισμό.

Η Ελλάδα διεκδικεί ρόλο στην πράσινη μετάβαση

Τα οργανικά φωτοβολταϊκά δεν αλλάζουν μόνο τον τρόπο με τον οποίο παράγεται η ενέργεια. Αλλάζουν και την αντίληψη για το πού μπορεί να παραχθεί.

Η ενέργεια του μέλλοντος δεν θα περιορίζεται σε μεγάλες εγκαταστάσεις, αλλά θα ενσωματώνεται στις πόλεις, στις καλλιέργειες και στις καθημερινές υποδομές.

Η παρουσία της OET, του COPE-Nano και του Flex2Energy στη ΔΕΘ αναδεικνύει ένα νέο ελληνικό οικοσύστημα, όπου η επιστημονική γνώση, η επιχειρηματικότητα και η βιομηχανική παραγωγή συνεργάζονται για τη δημιουργία τεχνολογιών με οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο.

Η πράσινη τεχνολογία της επόμενης ημέρας δεν είναι πλέον μόνο μια διεθνής φιλοδοξία. Μπορεί να σχεδιάζεται, να αναπτύσσεται και να παράγεται στην Ελλάδα.

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