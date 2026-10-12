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Η Κίνα και η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησαν να συζητήσουν τους περιορισμούς του μπλοκ στις εισαγωγές inverters, ενός βασικού εξαρτήματος της καθαρής τεχνολογίας, προσφέροντας ενδεχομένως μια ανάσα στις κινεζικές εταιρείες που αντιμετωπίζουν περιορισμούς στις πωλήσεις τους σε μια σημαντική αγορά του εξωτερικού.

Οι εμπορικές συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών την περασμένη εβδομάδα ολοκληρώθηκαν με μια συμφωνία 16 σημείων, στην οποία ξεχωρίζει η δέσμευση του Πεκίνου να μειώσει κατά εκατομμύρια τις εξαγωγές υβριδικών αυτοκινήτων. Παράλληλα, οι Βρυξέλλες συμφώνησαν σε «διαβουλεύσεις για ζητήματα πρόσβασης στην αγορά» όσον αφορά προϊόντα όπως οι inverters.

Οι inverters (αντιστροφείς) είναι ηλεκτρονικές συσκευές που μετατρέπουν το συνεχές ρεύμα (DC) σε εναλλασσόμενο ρεύμα (AC). Η ΕΕ επέβαλε τον Μάιο περιορισμούς στις εισαγωγές του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται σε έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από τις Βρυξέλλες. Στόχος ήταν οι «προμηθευτές υψηλού κινδύνου» που θα μπορούσαν να απειλήσουν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στο μπλοκ.

Στην τελευταία συμφωνία, η ΕΕ διευκρίνισε ότι η πολιτική της είναι ουδέτερη ως προς τη χώρα προέλευσης και ότι θα προχωρήσει σε περαιτέρω συζητήσεις με την Κίνα για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Οι επενδυτές εξέλαβαν την εξέλιξη ως θετική, με τη μετοχή της Sungrow Power Supply, ενός από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές inverters παγκοσμίως, να καταγράφει άνοδο έως και 3,3% στη Σεντζέν.

Η εταιρεία άντλησε πάνω από το 70% των εσόδων της από τις αγορές του εξωτερικού κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους.

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