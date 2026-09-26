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Οι κυβερνήσεις στην ΕΕ αναζητούν νέες λύσεις για να περιορίσουν το κόστος της ενέργειας καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζουν να πιέζουν τις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Η άνοδος στις τιμές της βενζίνης και του ντίζελ έχει μετατραπεί σε πολιτικό και οικονομικό πρόβλημα για πολλές χώρες, καθώς επιβαρύνει τα νοικοκυριά, αυξάνει το κόστος μεταφορών και ενισχύει τις πληθωριστικές πιέσεις. Για τον λόγο αυτό, κυβερνήσεις σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρούν σε ένα νέο κύκλο παρεμβάσεων, από φορολογικές ελαφρύνσεις μέχρι άμεσες ενισχύσεις προς καταναλωτές και επιχειρήσεις.

Οι κυβερνήσεις της ΕΕ ανοίγουν πακέτα στήριξης

Η ενεργειακή κρίση έχει οδηγήσει πολλές χώρες σε έκτακτες παρεμβάσεις προκειμένου να περιορίσουν το πλήγμα στην οικονομία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιτρέψει προσωρινά μεγαλύτερη ευελιξία στις κρατικές ενισχύσεις, ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να στηρίξουν νοικοκυριά και κλάδους με υψηλή ενεργειακή κατανάλωση, όπως η γεωργία, οι μεταφορές και η βιομηχανία.

Παράλληλα, δίνεται μεγαλύτερο περιθώριο για επενδύσεις που ενισχύουν την ενεργειακή ασφάλεια και μειώνουν τη μακροχρόνια εξάρτηση της Ευρώπης από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα.

Η ανάγκη για παρεμβάσεις είναι μεγαλύτερη καθώς η ΕΕ εξακολουθεί να εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από εισαγωγές ενέργειας. Το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και οι διεθνείς τιμές καυσίμων παραμένουν κρίσιμοι παράγοντες για το κόστος ζωής και την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών οικονομιών.

Οι επιβαρύνσεις έχουν γίνει ιδιαίτερα αισθητές στους οδηγούς, καθώς οι υψηλές τιμές στα πρατήρια αυξάνουν καθημερινά το κόστος μετακίνησης και μεταφοράς προϊόντων.

Γαλλία: Νέα ενίσχυση για εργαζομένους και επιχειρήσεις

Η Γαλλία έχει επιλέξει μια διευρυμένη πολιτική στήριξης, με στόχο να προστατεύσει καταναλωτές και επαγγελματίες από την άνοδο του κόστους καυσίμων.

Η γαλλική κυβέρνηση ανακοίνωσε νέο πακέτο ύψους 450 εκατ. ευρώ, επεκτείνοντας τις ενισχύσεις προς εργαζομένους που επιβαρύνονται περισσότερο από τις καθημερινές μετακινήσεις τους. Το μέτρο αφορά εκατομμύρια εργαζομένους και προβλέπει οικονομική βοήθεια ύψους 100 ευρώ για την κάλυψη μέρους του κόστους καυσίμων.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι επιδοτήσεις για επαγγελματικούς κλάδους όπως οι αγρότες, οι αλιείς και οι κατασκευαστικές επιχειρήσεις, ενώ επισπεύδεται η χορήγηση ενεργειακών κουπονιών για εκατομμύρια οικογένειες ενόψει του χειμώνα.

Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έχει ζητήσει επίσης αλλαγές στους ευρωπαϊκούς κανόνες για τα καύσιμα, ώστε να αυξηθεί η παραγωγή ντίζελ και κηροζίνης στην Ευρώπη. Στο επίκεντρο βρίσκεται η ανάγκη ενίσχυσης της προσφοράς σε μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας.

Γερμανία και Ισπανία μειώνουν το κόστος στην αντλία

Η Γερμανία προχώρησε σε ανανέωση των μειώσεων φόρων στα καύσιμα, με στόχο να περιορίσει τις επιβαρύνσεις για καταναλωτές και επιχειρήσεις. Η νέα παρέμβαση προβλέπει μείωση της τιμής βενζίνης και ντίζελ κατά περίπου 17 λεπτά το λίτρο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, με δημοσιονομικό κόστος που υπολογίζεται σε δισεκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα, το Βερολίνο εξετάζει και την πιθανότητα εφαρμογής ενός μηχανισμού ελέγχου των τιμών καυσίμων, ακολουθώντας πρακτικές που εφαρμόζονται ήδη σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Στην Ισπανία, η κυβέρνηση επέκτεινε τις φορολογικές ελαφρύνσεις στα καύσιμα στο πλαίσιο ευρύτερου πακέτου στήριξης ύψους 5 δισ. ευρώ. Η ενίσχυση περιλαμβάνει μειώσεις στη φορολογία της βενζίνης και του ντίζελ, αλλά και ειδικά μέτρα για τις επιχειρήσεις μεταφορών, τους αγρότες και τους αλιείς.

Η Ευρώπη αναζητά ενεργειακή αυτονομία

Εκτός από τα άμεσα μέτρα ανακούφισης, η ΕΕ επιχειρεί να αντιμετωπίσει τη ρίζα του προβλήματος: την εξάρτηση από εξωτερικές πηγές ενέργειας.

Τα κράτη-μέλη έχουν αξιοποιήσει τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου, στο πλαίσιο διεθνούς συμφωνίας για τη διάθεση εκατοντάδων εκατομμυρίων βαρελιών στην αγορά, ώστε να περιοριστούν οι πιέσεις στην προσφορά.

Παράλληλα, οι Βρυξέλλες επιταχύνουν την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την ηλεκτροκίνηση. Η μεγαλύτερη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας στις μεταφορές εκτιμάται ότι μπορεί να μειώσει σημαντικά το κόστος εισαγωγών ορυκτών καυσίμων σε βάθος χρόνου.

Ωστόσο, η ενεργειακή μετάβαση δεν εξαλείφει τις βραχυπρόθεσμες πιέσεις. Η κρίση στη Μέση Ανατολή έχει αυξήσει τη σημασία της συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ιδιαίτερα για τις εισαγωγές ντίζελ.

Η ανησυχία για τις αμερικανικές εξαγωγές ντίζελ

Η Ευρώπη έχει στραφεί περισσότερο στις ΗΠΑ για την προμήθεια ενεργειακών προϊόντων μετά τη μείωση της εξάρτησής της από τη Ρωσία.

Ωστόσο, η συζήτηση στην Ουάσιγκτον για πιθανό περιορισμό των εξαγωγών αμερικανικού ντίζελ έχει προκαλέσει ανησυχία στις ευρωπαϊκές αγορές. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να δημιουργήσει νέες πιέσεις στην προσφορά και να αναγκάσει την ΕΕ να αναζητήσει εναλλακτικές πηγές.

Η Ευρώπη βρίσκεται έτσι αντιμέτωπη με μια δύσκολη ισορροπία: από τη μία πλευρά πρέπει να προστατεύσει πολίτες και επιχειρήσεις από το άμεσο κόστος της ενεργειακής κρίσης, ενώ από την άλλη καλείται να επιταχύνει τη μετάβαση σε ένα πιο ανθεκτικό ενεργειακό μοντέλο.

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