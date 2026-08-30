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Η επιστροφή των εκδρομέων στα αστικά κέντρα βρίσκει την αγορά καυσίμων σε ιδιαίτερα ευαίσθητη φάση, με τη μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης να έχει ήδη ξεπεράσει τα 2 ευρώ και το πετρέλαιο κίνησης να παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Το βασικό ερώτημα πλέον είναι αν ο Σεπτέμβριος θα φέρει σταθεροποίηση ή μια νέα επιβάρυνση για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Η εικόνα παραμένει ρευστή, καθώς οι τελικές τιμές στην αντλία εξαρτώνται από περισσότερους του ενός παράγοντες. Στο επίκεντρο βρίσκονται η πορεία του Brent, η συνέχιση ή όχι των επιδοτήσεων από τα ελληνικά διυλιστήρια και η στάση της κυβέρνησης απέναντι στη στήριξη του πετρελαίου κίνησης.

Η αγορά προετοιμάζεται έτσι για διαφορετικά ενδεχόμενα στις αρχές Σεπτεμβρίου, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα ασφαλούς πρόβλεψης για μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα.

Τα τρία σενάρια για τις τιμές

Το πρώτο σενάριο αφορά τις επιδοτήσεις στα καύσιμα. Κρίσιμο θεωρείται αν τα δύο ελληνικά διυλιστήρια θα συνεχίσουν να στηρίζουν τις τιμές τόσο στη βενζίνη όσο και στο diesel. Η παράταση μιας τέτοιας πολιτικής θα μπορούσε να συγκρατήσει μέρος των πιέσεων στην τελική τιμή.

Παράλληλα, σημαντική μεταβλητή αποτελεί η στάση της κυβέρνησης απέναντι στο πετρέλαιο κίνησης. Στην αγορά επικρατεί η εκτίμηση ότι η σχετική ενίσχυση ενδέχεται να συνεχιστεί, περιορίζοντας έτσι μέρος της επιβάρυνσης για τους οδηγούς και τις επιχειρήσεις που εξαρτώνται περισσότερο από τις οδικές μεταφορές.

Το δεύτερο κρίσιμο στοιχείο είναι η πορεία του πετρελαίου Brent. Αν οι διεθνείς τιμές διατηρηθούν κοντά στα σημερινά επίπεδα, γύρω από τα 90 δολάρια το βαρέλι, οι τιμές στην ελληνική αγορά εκτιμάται ότι μπορούν να παραμείνουν γύρω από τα 2 ευρώ, ίσως και λίγο χαμηλότερα.

Η σχέση, πάντως, ανάμεσα στην τιμή του αργού και στις τιμές των διυλισμένων προϊόντων δεν είναι απόλυτα μηχανική. Ειδικά στο diesel, οι διεθνείς τιμές μπορεί να επηρεάζονται από διαφορετικές συνθήκες προσφοράς και ζήτησης, τα περιθώρια διύλισης και τη διαθεσιμότητα προϊόντων.

Το τρίτο και δυσμενέστερο σενάριο αφορά μια νέα ισχυρή άνοδο του Brent. Αν το πετρέλαιο κινηθεί προς τα 100 δολάρια το βαρέλι, τότε οι τιμές στην αντλία θα μπορούσαν να κινηθούν σαφώς υψηλότερα.

Σε μια τέτοια περίπτωση, η βενζίνη θα μπορούσε να φτάσει περίπου στα 2,15 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης ενδέχεται να κινηθεί μεταξύ 2,15 και 2,20 ευρώ.

Η αβεβαιότητα περιορίζει τις προβλέψεις

Η μεγάλη δυσκολία για την αγορά είναι ότι οι εκτιμήσεις παραμένουν αυστηρά βραχυπρόθεσμες. Η διεθνής ενεργειακή αγορά εξακολουθεί να επηρεάζεται από γεωπολιτικές εξελίξεις, διακυμάνσεις στην προσφορά και αβεβαιότητα γύρω από τη ζήτηση.

Αυτό σημαίνει ότι μια πρόβλεψη για τις αμέσως επόμενες εβδομάδες μπορεί να έχει κάποια βάση, αλλά η εικόνα για δύο ή τρεις μήνες αργότερα είναι πολύ πιο δύσκολο να αποτυπωθεί με ακρίβεια.

Η επιστροφή της κανονικής κινητικότητας μετά τις θερινές διακοπές αναμένεται να ενισχύσει τη ζήτηση, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα. Αυτό μπορεί να αυξήσει την πίεση στην αγορά σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς τιμές παραμένουν ήδη υψηλές.

Για τα νοικοκυριά, το πρόβλημα δεν περιορίζεται μόνο στο άμεσο κόστος μετακίνησης. Η αύξηση των καυσίμων μεταφέρεται σταδιακά και σε άλλες κατηγορίες δαπανών, μέσω των μεταφορών, της διανομής προϊόντων και του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Η βαριά φορολογία στην τελική τιμή

Ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους οι τιμές καυσίμων στην Ελλάδα παραμένουν υψηλές είναι η μεγάλη φορολογική επιβάρυνση.

Περίπου το 60% της τελικής τιμής που πληρώνει ο καταναλωτής στην αντλία αποτελείται από έμμεσους φόρους, κυρίως Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και ΦΠΑ.

Αυτό περιορίζει σημαντικά το περιθώριο αποκλιμάκωσης ακόμη και όταν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου υποχωρούν. Οι μειώσεις στο αργό ή στα διυλισμένα προϊόντα περνούν μόνο εν μέρει στην τελική λιανική τιμή, καθώς ένα μεγάλο μέρος της παραμένει «κλειδωμένο» στη φορολογία.

Η υψηλή συμμετοχή των φόρων δημιουργεί πίεση τόσο στους καταναλωτές όσο και στους πρατηριούχους. Οι πρώτοι πληρώνουν ακριβότερα για κάθε μετακίνηση, ενώ οι δεύτεροι λειτουργούν σε μια αγορά όπου το μεγαλύτερο μέρος της τιμής δεν διαμορφώνεται από το εμπορικό τους περιθώριο.

Κρίσιμος μήνας ο Σεπτέμβριος

Ο Σεπτέμβριος διαμορφώνεται έτσι ως ένας από τους πιο κρίσιμους μήνες για την αγορά καυσίμων. Η πορεία του Brent, οι αποφάσεις των διυλιστηρίων και η στάση της κυβέρνησης απέναντι στις επιδοτήσεις θα καθορίσουν αν η σημερινή εικόνα θα σταθεροποιηθεί ή αν οι καταναλωτές θα βρεθούν αντιμέτωποι με νέο γύρο ανατιμήσεων.

Το βασικό σενάριο παραμένει η διατήρηση των τιμών κοντά στα σημερινά επίπεδα, εφόσον το Brent δεν κινηθεί αισθητά υψηλότερα και συνεχιστούν οι παρεμβάσεις στήριξης.

Σε περίπτωση όμως που το διεθνές πετρέλαιο κινηθεί προς τα 100 δολάρια και οι επιδοτήσεις περιοριστούν, η βενζίνη και το diesel θα μπορούσαν να περάσουν σε νέα υψηλά επίπεδα, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο την πίεση στο διαθέσιμο εισόδημα και στο κόστος λειτουργίας της οικονομίας.

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