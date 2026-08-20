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Ο καύσωνας αποκτά πλέον τη δική του θέση στα οικονομικά αποτελέσματα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Αυτό που μέχρι πριν από λίγα χρόνια αντιμετωπιζόταν κυρίως ως ένα εποχικό φαινόμενο, σήμερα μπορεί να καθορίσει πωλήσεις, παραγωγή, ενεργειακές δαπάνες, επενδύσεις και παραγωγικότητα, δημιουργώντας ένα νέο επιχειρηματικό τοπίο με σαφείς κερδισμένους και χαμένους.

Η αλλαγή αποτυπώνεται με ιδιαίτερη ένταση στις συζητήσεις των εισηγμένων εταιρειών με αναλυτές και επενδυτές. Οι αναφορές σε καύσωνες, ξηρασία και πυρκαγιές εμφανίστηκαν τις τελευταίες εβδομάδες στο 10% των τηλεδιασκέψεων για τα οικονομικά αποτελέσματα ευρωπαϊκών επιχειρήσεων με χρηματιστηριακή αξία μεγαλύτερη του 1 δισ. δολαρίων, ποσοστό που αποτελεί ιστορικό υψηλό.

Το στοιχείο δείχνει ότι ο καιρός παύει να αποτελεί μια απλή υποσημείωση στις εταιρικές ανακοινώσεις. Οι ακραίες θερμοκρασίες αρχίζουν να επηρεάζουν άμεσα την κατανάλωση, τη λειτουργία εργοστασίων και εργοταξίων, τις ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια, αλλά και τις συνθήκες υπό τις οποίες μπορούν να εργαστούν οι εργαζόμενοι.

Οι επιχειρήσεις που κερδίζουν από τη ζέστη

Στη μία πλευρά της νέας πραγματικότητας βρίσκονται οι εταιρείες των οποίων τα προϊόντα προσφέρουν προστασία ή ανακούφιση από τις υψηλές θερμοκρασίες. Για αυτές, ένα θερμότερο ευρωπαϊκό καλοκαίρι μπορεί να μεταφραστεί σε σημαντική αύξηση του τζίρου.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της γαλλικής Groupe SEB. Οι πωλήσεις ανεμιστήρων της στην Ευρώπη αυξήθηκαν τον Ιούνιο κατά 30% σε ετήσια βάση, καθώς οι καταναλωτές αναζήτησαν άμεσες και σχετικά οικονομικές λύσεις απέναντι στη ζέστη.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η επίδραση στον κλάδο της αντηλιακής προστασίας. Η γερμανική Beiersdorf, ο όμιλος πίσω από εμπορικά σήματα όπως Nivea και Eucerin, πέτυχε τον καλύτερο μήνα στην ιστορία της στις πωλήσεις αντηλιακών προϊόντων.

Η ισπανική Fluidra, από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές εξοπλισμού για πισίνες διεθνώς, βλέπει επίσης νέες ευκαιρίες. Η εκτίμησή της είναι ότι η πισίνα αποκτά σταδιακά διαφορετικό ρόλο για τους Ευρωπαίους καταναλωτές, λειτουργώντας περισσότερο ως μέσο αντιμετώπισης των παρατεταμένων περιόδων υψηλών θερμοκρασιών.

Παρόμοια τάση καταγράφεται στην αγορά κλιματισμού. Η σουηδική Beijer Ref βλέπει τη ζήτηση να ενισχύεται κυρίως σε περιοχές όπου μέχρι πρόσφατα η εγκατάσταση κλιματιστικού δεν θεωρούνταν απαραίτητη. Βρετανία, Γαλλία και Κεντρική Ευρώπη αποτελούν πλέον αγορές με σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης.

Η ξηρασία δημιουργεί επιχειρηματικές ευκαιρίες ακόμη και σε λιγότερο αναμενόμενους κλάδους. Η γερμανική KSB καταγράφει ισχυρότερη ζήτηση για αντλίες, καθώς οι αγρότες χρειάζεται να αναζητούν νερό σε μεγαλύτερο βάθος. Παράλληλα, ενισχύεται το ενδιαφέρον για ηλεκτρογεννήτριες, καθώς επιχειρήσεις και κρίσιμες υποδομές επιδιώκουν μεγαλύτερη προστασία απέναντι στον κίνδυνο προβλημάτων στο ηλεκτρικό δίκτυο.

Η άλλη όψη του καύσωνα

Για πολλές επιχειρήσεις, όμως, η άνοδος της θερμοκρασίας συνεπάγεται απώλειες. Ιδιαίτερα εκτεθειμένοι είναι οι κλάδοι που βασίζονται στην εργασία σε εξωτερικούς χώρους ή στη φυσική παρουσία των καταναλωτών.

Η βρετανική Greggs αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η αλυσίδα αρτοποιείων είχε βρεθεί αντιμέτωπη με αρνητικές επιπτώσεις στα κέρδη της, καθώς η ζέστη περιόρισε την κατανάλωση ορισμένων από τα παραδοσιακά προϊόντα της. Η απάντησή της ήταν η ενίσχυση της γκάμας κρύων ροφημάτων, σε μια προσπάθεια προσαρμογής στις νέες καταναλωτικές συνήθειες.

Ακόμη πιο άμεση είναι η επίπτωση στις κατασκευές. Στην Ολλανδία, η Heijmans αναγκάστηκε να σταματήσει εργασίες όταν ο υδράργυρος έφθασε τους 35 βαθμούς Κελσίου. Η εταιρεία εξετάζει πλέον ειδική άδεια για περιόδους ακραίας ζέστης, στα πρότυπα των ρυθμίσεων που ήδη εφαρμόζονται για ημέρες πολύ χαμηλών θερμοκρασιών.

Η συζήτηση αυτή αποκαλύπτει ένα ευρύτερο πρόβλημα. Πολλές εργασιακές πρακτικές, εγκαταστάσεις και υποδομές της Βόρειας Ευρώπης δημιουργήθηκαν με βάση ένα πολύ διαφορετικό κλιματικό περιβάλλον και πλέον χρειάζονται ανασχεδιασμό.

Διπλή πίεση από παραγωγικότητα και ενέργεια

Η θερμοκρασία αρχίζει να αποκτά μετρήσιμο οικονομικό κόστος όταν ξεπερνά συγκεκριμένα επίπεδα. Για κάθε επιπλέον βαθμό μεταξύ 30 και 35 βαθμών Κελσίου, η παραγωγή ανά ώρα εργασίας υποχωρεί περίπου κατά 3%, ενώ η κατανάλωση ενέργειας αυξάνεται περίπου κατά 1,2%.

Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα δυσμενή συνδυασμό για τις επιχειρήσεις. Την ίδια στιγμή που μειώνεται η παραγωγικότητα των εργαζομένων, αυξάνονται οι δαπάνες για ψύξη και ηλεκτροδότηση.

Η Ευρώπη βρίσκεται μάλιστα σε δυσκολότερη θέση από άλλες ανεπτυγμένες οικονομίες. Πολλά κτίρια έχουν κατασκευαστεί με στόχο κυρίως τη διατήρηση της θερμότητας κατά τους χειμερινούς μήνες, ενώ η χρήση κλιματισμού παραμένει περιορισμένη. Η διείσδυσή του υπολογίζεται περίπου στο 19% στην Ευρώπη, όταν στις ΗΠΑ προσεγγίζει το 90%.

Το μεγάλο στοίχημα της προσαρμογής

Το ερώτημα για τις επιχειρήσεις είναι εάν πρόκειται για διαδοχικά ακραία καλοκαίρια ή για μια μόνιμη μεταβολή των οικονομικών συνθηκών.

Η γαλλική Engie βλέπει το 2026 ως πιθανό σημείο καμπής, με μεγαλύτερη αστάθεια και λιγότερη προβλεψιμότητα στις καιρικές συνθήκες. Άλλες επιχειρήσεις εμφανίζονται περισσότερο επιφυλακτικές. Η H&M αναγνωρίζει ότι η ζέστη μπορεί να ενισχύσει πρόσκαιρα τις πωλήσεις καλοκαιρινών συλλογών, θεωρεί όμως ότι μακροπρόθεσμα οι θετικές και αρνητικές επιπτώσεις του καιρού τείνουν να εξισορροπούνται.

Αντίστοιχα, Jet2 και Ryanair δεν διαπιστώνουν ακόμη μια μόνιμη ανατροπή στις ταξιδιωτικές επιλογές των Ευρωπαίων εξαιτίας των υψηλότερων θερμοκρασιών.

Ωστόσο, η συχνότητα με την οποία το κλίμα εισέρχεται πλέον στις συζητήσεις για εταιρικά αποτελέσματα δύσκολα μπορεί να αγνοηθεί. Ο καύσωνας μετατρέπεται από μετεωρολογικό γεγονός σε οικονομική μεταβλητή.

Για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, επομένως, η νέα πρόκληση δεν περιορίζεται στην πρόβλεψη του επόμενου θερμού καλοκαιριού. Αφορά την προσαρμογή προϊόντων, υποδομών, ωραρίων και επενδύσεων σε ένα περιβάλλον όπου η ακραία ζέστη λόγω της κλιματικής αλλαγής μπορεί να επηρεάζει ολοένα περισσότερο την τελική γραμμή του ισολογισμού.

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