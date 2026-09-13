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Την ώρα που οι γεωπολιτικές εντάσεις κρατούν το πετρέλαιο στο επίκεντρο και αναζωπυρώνουν τις ανησυχίες για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, στην Κίνα διαμορφώνεται μια διαφορετική τάση: η σταδιακή υποχώρηση της ζήτησης για τα καύσιμα που κυριάρχησαν επί δεκαετίες στις οδικές μετακινήσεις.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Sinopec, ο μεγαλύτερος όμιλος διύλισης πετρελαίου παγκοσμίως και ένας από τους μεγαλύτερους ενεργειακούς οργανισμούς της Κίνας. Με περισσότερους από 500.000 εργαζομένους, η εταιρεία ξεκινά μια εκτεταμένη αναδιάρθρωση, επιχειρώντας να προσαρμόσει το επιχειρηματικό της μοντέλο σε μια αγορά όπου η κατανάλωση βενζίνης και ντίζελ δεν θεωρείται πλέον δεδομένο ότι θα αυξάνεται.

Η αλλαγή αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία επειδή δεν συνδέεται απλώς με μια προσωρινή κάμψη της οικονομικής δραστηριότητας. Αντίθετα, αντανακλά μια βαθύτερη μεταβολή στον τρόπο με τον οποίο κινούνται οι Κινέζοι καταναλωτές, με την ηλεκτροκίνηση να κερδίζει συνεχώς έδαφος.

Η κορύφωση της ζήτησης νωρίτερα από το αναμενόμενο

Ο νέος πρόεδρος της Sinopec, Χου Τσιτζούν, εκτιμά ότι η κινεζική κατανάλωση πετρελαίου πιθανότατα έφτασε στο υψηλότερο σημείο της ήδη το 2025, δύο χρόνια νωρίτερα από ό,τι προέβλεπαν παλαιότερα οι εκτιμήσεις της εταιρείας.

Η βασική αιτία βρίσκεται στην ταχεία διείσδυση των ηλεκτρικών οχημάτων και γενικότερα των οχημάτων νέας ενέργειας. Σήμερα, περίπου τα μισά καινούργια αυτοκίνητα που πωλούνται στην Κίνα ανήκουν σε αυτή την κατηγορία.

Για έναν όμιλο που έχτισε επί δεκαετίες την ανάπτυξή του πάνω στη διύλιση αργού και στην αυξανόμενη κατανάλωση καυσίμων κίνησης, αυτή η αλλαγή αποτελεί στρατηγική πρόκληση. Η βενζίνη παραμένει στενά συνδεδεμένη με τις οδικές μεταφορές και όσο περισσότερα νέα αυτοκίνητα κινούνται χωρίς αυτήν, τόσο μεγαλύτερη γίνεται η πίεση στο παραδοσιακό μοντέλο διύλισης.

Τα πρώτα οικονομικά σημάδια είναι ήδη εμφανή. Τα καθαρά κέρδη της Sinopec μειώθηκαν το 2025 κατά 36,8%, στα 31,8 δισ. γουάν, καθώς τα χαμηλά περιθώρια στα πετροχημικά συνέπεσαν με τη σταδιακή υποκατάσταση συμβατικών καυσίμων.

Η παραγωγή ντίζελ υποχώρησε κατά 9,1%, ενώ η παραγωγή βενζίνης μειώθηκε κατά 2,4%. Αντίθετα, η παραγωγή κηροζίνης κινήθηκε ανοδικά, καθώς η αεροπορική αγορά εξακολουθεί να προσφέρει ισχυρότερες προοπτικές ζήτησης.

Τέσσερις νέες επιχειρηματικές μονάδες

Η διοίκηση της εταιρείας δεν περιμένει επιστροφή στο παλιό μοντέλο. Αντίθετα, προχωρεί σε εκτεταμένη οργανωτική αλλαγή, δημιουργώντας τέσσερις νέες επιχειρηματικές μονάδες με μεγαλύτερη λειτουργική αυτονομία.

Η πρώτη θα συγκεντρώνει δραστηριότητες πετρελαίου, φυσικού αερίου και νέων μορφών ενέργειας. Η δεύτερη θα καλύπτει χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και νέες στρατηγικές δραστηριότητες. Η τρίτη θα εστιάζει στη διύλιση, στα χημικά και στα προηγμένα υλικά, ενώ η τέταρτη θα συνδέει τις σχέσεις με τους πελάτες, το εμπόριο και την εφοδιαστική αλυσίδα.

Η αναδιάρθρωση προβλέπει επίσης τη μετακίνηση εκατοντάδων εργαζομένων από τα κεντρικά γραφεία του Πεκίνου προς τις νέες μονάδες. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί πρόγραμμα απολύσεων, ωστόσο ο βασικός στόχος είναι η δημιουργία ενός πιο ευέλικτου, αποδοτικού και λιγότερο δαπανηρού οργανωτικού σχήματος.

Η διαδικασία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026, με την εταιρεία να επιδιώκει καλύτερη κατανομή κεφαλαίων σε δραστηριότητες με υψηλότερες προοπτικές ανάπτυξης.

Τα αεροπορικά καύσιμα ως νέα ευκαιρία

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτούν πλέον τα αεροπορικά καύσιμα. Σε αντίθεση με τα επιβατικά αυτοκίνητα, η ηλεκτροκίνηση στα μεγάλα αεροσκάφη παραμένει εξαιρετικά δύσκολη, γεγονός που διατηρεί τη ζήτηση για καύσιμα αεροπορίας σε υψηλά επίπεδα.

Η αύξηση των αεροπορικών ταξιδιών στην Κίνα προσφέρει έτσι έναν από τους σημαντικότερους διαύλους ανάπτυξης για τη Sinopec, η οποία επιδιώκει να ενισχύσει τη θέση της σε ολόκληρη την αλυσίδα του κλάδου.

Σε αυτό το πλαίσιο ολοκληρώθηκε η ενσωμάτωση της China National Aviation Fuel, του κυρίαρχου διανομέα αεροπορικών καυσίμων στην κινεζική αγορά.

Η κίνηση δίνει στη Sinopec μεγαλύτερο έλεγχο όχι μόνο στην παραγωγή, αλλά και στην αποθήκευση, στη διανομή και στον ανεφοδιασμό των αεροσκαφών. Ταυτόχρονα, ενισχύει την παρουσία της στα βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα, έναν τομέα που αναμένεται να προσελκύσει σημαντικές επενδύσεις τα επόμενα χρόνια.

Το πετρέλαιο δεν εξαφανίζεται

Η νέα στρατηγική της Sinopec δεν σημαίνει ότι το πετρέλαιο παύει να έχει ρόλο στην οικονομία. Αντίθετα, παραμένει κρίσιμο για τις αερομεταφορές, τη ναυτιλία, τη βαριά βιομηχανία, τα πλαστικά, τα λιπάσματα και τα πετροχημικά προϊόντα.

Αυτό που αλλάζει είναι η σχέση του πετρελαίου με την αυτοκίνηση.

Για δεκαετίες, η αύξηση του αριθμού των αυτοκινήτων σήμαινε σχεδόν αυτόματα μεγαλύτερη κατανάλωση βενζίνης. Η διάδοση των ηλεκτρικών οχημάτων σπάει πλέον αυτή τη σύνδεση, δημιουργώντας έναν νέο μακροπρόθεσμο περιορισμό για τη ζήτηση.

Η εξέλιξη αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική σε μια χώρα όπως η Κίνα, που επί χρόνια αποτέλεσε έναν από τους σημαντικότερους κινητήρες της παγκόσμιας αύξησης κατανάλωσης πετρελαίου.

Εάν πράγματι η ζήτηση έχει ήδη κορυφωθεί, οι συνέπειες θα επεκταθούν πολύ πέρα από την κινεζική αγορά. Παραγωγοί στη Μέση Ανατολή και στη Ρωσία, ευρωπαϊκά διυλιστήρια, διεθνείς πετρελαϊκές εταιρείες και ναυτιλιακοί όμιλοι θα χρειαστεί να προσαρμοστούν σε μια αγορά όπου η Κίνα δεν θα προσφέρει πλέον την ίδια ώθηση στη ζήτηση όπως στο παρελθόν.

Το παράδοξο της υψηλής τιμής και της ενεργειακής μετάβασης

Η παγκόσμια αγορά πετρελαίου βρίσκεται έτσι μπροστά σε ένα ενδιαφέρον παράδοξο.

Βραχυπρόθεσμα, οι γεωπολιτικές εντάσεις, οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και οι διαταραχές στις θαλάσσιες εμπορικές οδούς μπορούν να οδηγήσουν τις τιμές σε απότομη άνοδο. Μακροπρόθεσμα, όμως, η τεχνολογική μετάβαση περιορίζει μία από τις μεγαλύτερες πηγές κατανάλωσης πετρελαίου: την οδική μετακίνηση.

Μάλιστα, οι υψηλές τιμές του αργού δεν λειτουργούν απαραίτητα ως εμπόδιο στην ενεργειακή μετάβαση. Σε αρκετές περιπτώσεις μπορούν να επιταχύνουν τη στροφή προς ηλεκτρικά οχήματα, καθιστώντας τα οικονομικά πιο ελκυστικά σε σύγκριση με τα συμβατικά.

Για τη Sinopec, επομένως, το ζήτημα δεν είναι αν το πετρέλαιο θα εξαφανιστεί, αλλά ποιο θα είναι το μελλοντικό μείγμα των δραστηριοτήτων της και ποιο κομμάτι της ζήτησης θα παραμείνει βιώσιμο.

Η απόφαση του μεγαλύτερου διυλιστικού ομίλου στον κόσμο να αναδιοργανωθεί γύρω από αυτή τη νέα πραγματικότητα αποτελεί μία από τις πιο καθαρές ενδείξεις ότι η αλλαγή έχει ήδη περάσει από το επίπεδο των περιβαλλοντικών στόχων στο επίπεδο της εταιρικής στρατηγικής.

Η εποχή του πετρελαίου δεν τελειώνει, αλλά η εποχή της αυτόματης αύξησης της βενζίνης μαζί με την αύξηση των αυτοκινήτων δείχνει να πλησιάζει στο τέλος της.

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