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Οι traders πετρελαίου γίνονται ολοένα πιο επιφυλακτικοί απέναντι στις μακροπρόθεσμες θέσεις, καθώς οι πολεμικές συγκρούσεις σε Ιράν και Ουκρανία δημιουργούν αβεβαιότητα για την πορεία της αγοράς πέρα από τους επόμενους μήνες, σύμφωνα με τη Morgan Stanley.

Οι επενδυτές επικεντρώνονται πλέον σε παράγωγα με μικρότερο χρονικό ορίζοντα και εμφανίζονται πιο «χειρουργικοί» στη διαχείριση των κινδύνων, δήλωσε ο Μπρένταν Ρος, επικεφαλής από κοινού του παγκόσμιου trading πετρελαίου της Morgan Stanley.

Όπως ανέφερε στο Asia Pacific Petroleum Conference στη Σιγκαπούρη, οι traders έχουν γίνει πιο επιλεκτικοί, περιορίζοντας τις ευρύτερες τοποθετήσεις σε παράγωγα και στρέφοντας το ενδιαφέρον τους σε συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά εργαλεία, καθώς οι γεωπολιτικές απειλές αυξάνονται.

«Οι άνθρωποι έχουν γίνει πιο ακριβείς στη διαχείριση του κινδύνου τους. Έχουν αποφασίσει τι πραγματικά θέλουν και ποιο είναι το απρόβλεπτο κόστος», δήλωσε ο Ρος.

Οι αγορές πετρελαίου έχουν βρεθεί σε ένα περιβάλλον έντονων διακυμάνσεων, καθώς οι εξελίξεις στον πόλεμο ΗΠΑ – Ιράν αλλά και οι συνεχιζόμενες εχθροπραξίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας αλλάζουν συνεχώς τις ισορροπίες προσφοράς και ζήτησης.

Οι διακοπτόμενες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, αλλά και οι επαναλαμβανόμενες ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές, έχουν αυξήσει τη μεταβλητότητα στις αγορές ενέργειας.

Το Brent έχει κινηθεί φέτος σε ένα εξαιρετικά ευρύ εύρος, από περίπου 60 έως 126 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα διυλισμένα καύσιμα έχουν παρουσιάσει ακόμη μεγαλύτερες διακυμάνσεις.

Σύμφωνα με τον Ρος, οι traders επανεξετάζουν τα χαρτοφυλάκιά τους και απομακρύνουν κινδύνους που δεν επιθυμούν να αναλάβουν, γεγονός που έχει οδηγήσει σε μειωμένη ρευστότητα, ιδιαίτερα στα συμβόλαια μεγαλύτερης διάρκειας.

«Οι περισσότεροι απλώς διαπραγματεύονται την αγορά σε ορίζοντα τριών έως έξι μηνών. Στη συνέχεια, η έλλειψη ρευστότητας οδηγεί σε ακόμη μεγαλύτερη έλλειψη ρευστότητας για τα συμβόλαια που βρίσκονται πιο μακριά χρονικά», σημείωσε.

Οι αγορές πετρελαϊκών προϊόντων έχουν δεχθεί το ισχυρότερο πλήγμα από τις γεωπολιτικές αναταράξεις, καθώς οι διαταραχές στην παραγωγή και το εμπόριο έχουν περιορίσει τις παγκόσμιες διαθέσιμες ποσότητες.

Οι τιμές του ντίζελ στις ΗΠΑ έφτασαν σε ιστορικά υψηλά την περασμένη εβδομάδα, ενώ στην Ευρώπη το κόστος των καυσίμων έχει αυξηθεί σημαντικά, καθώς η παγκόσμια στενότητα στην προσφορά εντείνεται.

«Σε ό,τι αφορά την αποσύνδεση μεταξύ φυσικής και χρηματοοικονομικής αγοράς, η μεγαλύτερη επίδραση έχει σημειωθεί ξεκάθαρα στις αγορές προϊόντων πετρελαίου», τόνισε ο Ρος.

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