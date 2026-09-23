Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η Ørsted και η συνεταίρος της, Nuveen, εγκαινίασαν χθες το Borkum Riffgrund 3, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη λειτουργίας του μεγαλύτερου υπεράκτιου αιολικού πάρκου του δανέζικου ομίλου στη Γερμανία και ενός από τα πρώτα υπεράκτια αιολικά πάρκα της χώρας με κλίμακα αντίστοιχη ενός συμβατικού σταθμού παραγωγής ενέργειας.

Με εγκατεστημένη ισχύ 913 MW, το Borkum Riffgrund 3 μπορεί να παράγει ετησίως επαρκή ποσότητα ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών σχεδόν ενός εκατομμυρίου γερμανικών νοικοκυριών. Το Borkum Riffgrund 3 βρίσκεται σε απόσταση περίπου 72 χιλιομέτρων από τις γερμανικές ακτές της Βόρειας Θάλασσας και ανήκει κατά 50% στην Ørsted και κατά 50% στη Nuveen Infrastructure.

Ως βασικό στοιχείο της συμβολής του στη γερμανική ενεργειακή ασφάλεια, το έργο βοηθά στην κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης για ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ εκ μέρους εταιρειών που βρίσκονται στο επίκεντρο της βιομηχανικής και ψηφιακής οικονομίας της Γερμανίας, συμπεριλαμβανομένων των Amazon, Google, EHA/REWE Group, Covestro και BASF.

Το υπεράκτιο αιολικό πάρκο συνδέεται απευθείας με την πλατφόρμα μετατροπής ενέργειας Dolwin epsilon της TenneT που για πρώτη φορά εγκαθίσταται στη Γερμανία.

Κατασκευή μέσω ευρωπαϊκής εφοδιαστικής αλυσίδας

Το Borkum Riffgrund 3 αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της ισχύος της ευρωπαϊκής εφοδιαστικής αλυσίδας στον τομέα της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας. Για την κατασκευή του έργου χρησιμοποιήθηκαν ανεμογεννήτριες και θεμέλια από τη Γερμανία και τη Δανία, καλώδια από τη Γερμανία και τη Γαλλία, καθώς και πλοία εγκατάστασης από την Ολλανδία και το Βέλγιο, μεταξύ άλλων. Περίπου 100 γερμανικές εταιρείες ανέλαβαν συμβάσεις που σχετίζονται με την ανάπτυξη και την κατασκευή του αιολικού πάρκου, ενώ οι εργασίες λειτουργίας και συντήρησης διενεργούνται από τις εγκαταστάσεις της Ørsted στο Norden-Norddeich και το Emden.

Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, η υπεράκτια αιολική ενέργεια δημιουργεί αξία πολύ πέρα ​​από τις παράκτιες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων βιομηχανικών περιοχών όπως η Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, η Βάδη-Βυρτεμβέργη και το Σάαρλαντ. Σημειώνεται ότι το 2025, ο κλάδος της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας δημιούργησε περισσότερες από 30.000 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης και ακαθάριστη αξία ύψους 14,6 δισ. ευρώ σε ολόκληρη τη Γερμανία.

Project-ορόσημο

Το Borkum Riffgrund 3 είναι το έκτο υπεράκτιο αιολικό πάρκο της Ørsted που τίθεται σε λειτουργία στη Γερμανία. Με αυτό, η εγκατεστημένη ισχύς υπεράκτιων αιολικών πάρκων της Ørsted στη χώρα φτάνει περίπου τα 2,5 GW, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 25% της αγοράς και αποτελεί το μεγαλύτερο λειτουργικό χαρτοφυλάκιο τέτοιων έργων στη Γερμανία.

Ο Rasmus Errboe, Διευθύνων Σύμβουλος της Ørsted, δήλωσε:

«Το Borkum Riffgrund 3 αποδεικνύει τι μπορεί να προσφέρει η υπεράκτια αιολική ενέργεια στη Γερμανία: ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια μεγάλης κλίμακας, εγχώριας παραγωγής, για τη βιομηχανία και τα νοικοκυριά, η οποία υλοποιήθηκε από μια ευρωπαϊκή εφοδιαστική αλυσίδα. Με κατάλληλα σχεδιασμένα πλαίσια που εξισορροπούν τους κινδύνους, η γερμανική Βόρεια Θάλασσα και η Βαλτική Θάλασσα μπορούν να μετατραπούν σε σταθμούς παραγωγής ενέργειας που συμβάλλουν στην απανθρακοποίηση και την ενεργειακή ανεξαρτησία».

Ακόμη τόνισε: «Παράλληλα, τα εγκαίνια αποτελούν σημαντικό ορόσημο για την Ørsted, καθώς αυξάνουμε σημαντικά τη δυναμικότητά μας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη Γερμανία και κάνουμε ένα μεγάλο βήμα προς την υλοποίηση του παγκόσμιου χαρτοφυλακίου κατασκευαστικών έργων μας, συνολικής ισχύος 8,1 GW».

Στο μήνυμά της, η Υπουργός Οικονομίας και Ενέργειας Katherina Reiche, ανέφερε: «Με ισχύ 913 MW, αυτό και μόνο το έργο προσθέτει σχεδόν το ένα δέκατο στην εθνική μας δυναμικότητα υπεράκτιας αιολικής ενέργειας, η οποία ξεπέρασε ήδη τα 10 GW φέτος. Ένα αιολικό πάρκο με απόδοση αντίστοιχη ενός συμβατικού σταθμού παραγωγής ενέργειας. Η υπεράκτια αιολική ενέργεια είναι καθαρή, ανθεκτική ενέργεια και αποτελεί σημαντικό πυλώνα για τη βιομηχανία».

Διαβάστε ακόμη

Η ιστορική κατοικία Μεταξά στον Πειραιά γίνεται ξενοδοχείο

8 εντυπωσιακά γήπεδα τένις που ξεχωρίζουν

Τα παιδιά που σώζουν τα μαγαζιά των γονιών τους μέσω TikTok

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ