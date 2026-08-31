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Στη ΔΕΘ και στις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη παρέπεμψε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, για τα νέα μέτρα στην αγορά ενέργειας, αποφεύγοντας να επιβεβαιώσει εάν αυτά θα περιλαμβάνουν επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1, ο Σταύρος Παπασταύρου αναφέρθηκε επίσης στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου (GSI), στη στάση της Τουρκίας, αλλά και στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, σχολιάζοντας δηλώσεις συνεργάτη του Αντώνη Σαμαρά και ασκώντας κριτική στον Αλέξη Τσίπρα.

Στη ΔΕΘ οι ανακοινώσεις για την ενέργεια

Ερωτηθείς εάν η κυβέρνηση σχεδιάζει να επιδοτήσει τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ο υπουργός Περιβάλλοντος ξεκαθάρισε ότι οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ.

Όπως σημείωσε, η υψηλή συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα της χώρας λειτουργεί ως ανάχωμα στις αυξημένες τιμές του φυσικού αερίου. Σύμφωνα με τον ίδιο, πολλές ημέρες του καλοκαιριού το μερίδιο των ΑΠΕ ξεπέρασε το 50%, ενώ τον Αύγουστο η Ελλάδα βρέθηκε μεταξύ της 9ης και της 10ης χαμηλότερης τιμής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε αντίθεση με το 2019, όταν, όπως ανέφερε, είχε την ακριβότερη χονδρική τιμή.

«Αυτό που μπορεί να περιμένει κανείς στα μέτρα του πρωθυπουργού, και με τη ρήτρα διαφυγής, είναι μέτρα τα οποία θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη ενίσχυση της αγοράς ενέργειας, έτσι ώστε να οδηγηθούμε σε συγκράτηση και χαμήλωμα των τιμών», δήλωσε, ζητώντας «υπομονή μέχρι το Σάββατο».

Ο Σταύρος Παπασταύρου έσπευσε πάντως να διαχωρίσει τα νέα μέτρα από το ενδεχόμενο άμεσων επιδοτήσεων, επισημαίνοντας: «Δεν μιλάω για επιδοτήσεις, μιλάω για μέτρα».

Υπενθύμισε παράλληλα το πρόγραμμα ύψους 50 εκατ. ευρώ για 10.000 δικαιούχους στη Δυτική Μακεδονία, το οποίο είχε ανακοινωθεί το καλοκαίρι, χαρακτηρίζοντάς το στοχευμένη παρέμβαση μέσω της ρήτρας διαφυγής.

Για τη Δυτική Μακεδονία, τόνισε ότι η περιοχή καλείται να βρει νέο παραγωγικό βηματισμό μετά το τέλος της εποχής του λιγνίτη. «Η εποχή του λιγνίτη έχει τελειώσει», ανέφερε, προσθέτοντας ότι πρέπει να αξιοποιηθούν οι νέες μορφές ενέργειας ώστε η περιοχή να καταστεί ξανά παραγωγική.

GSI: «Η Meridiam ενισχύει τη δύναμη υλοποίησης»

Αναφερόμενος στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο υπουργός στάθηκε στην είσοδο της γαλλικής Meridiam στο έργο Great Sea Interconnector.

«Η είσοδος της Meridiam, ενός από τους μεγαλύτερους επενδυτικούς ομίλους της Γαλλίας, στο GSI πολλαπλασιάζει και ενισχύει τη δύναμη υλοποίησης», υπογράμμισε.

Ο Σταύρος Παπασταύρου χαρακτήρισε το GSI έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, επισημαίνοντας ότι στόχος του είναι να τερματίσει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου και, σε επόμενη φάση, να επεκταθεί προς το Ισραήλ.

Τι απαντά στην Τουρκία

Ερωτηθείς εάν τον ανησυχεί η στάση της Τουρκίας, ο υπουργός εμφανίστηκε καθησυχαστικός, υποστηρίζοντας ότι οι αντιδράσεις της Άγκυρας δεν επηρεάζουν τον ελληνικό σχεδιασμό.

«Το γεγονός ότι προχωράμε με σχέδιο στο πεδίο, με έργα πάντα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας, δημιουργεί αυτές τις λεκτικές αντιδράσεις της Τουρκίας. Προφανώς δεν έχουν κάποιο έννομο αποτέλεσμα, προφανώς δεν αλλάζουν τη δική μας στρατηγική», δήλωσε.

Πρόσθεσε ότι η Ελλάδα προχωρά «με αυτοπεποίθηση», τόσο ως προς το GSI όσο και ως προς τον χωροταξικό σχεδιασμό, σημειώνοντας ότι για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες η χώρα προχωρά στην οργανωμένη χωροθέτηση δραστηριοτήτων.

«Πολύ ατυχείς» οι δηλώσεις συνεργάτη του Σαμαρά

Ο Σταύρος Παπασταύρου σχολίασε και τις δηλώσεις του κ. Τσιούτσια, συνεργάτη του Αντώνη Σαμαρά, χαρακτηρίζοντάς τες «πολύ ατυχείς».

«Είναι ατυχές να χαρακτηρίζει κανείς τη ΝΔ με τον τρόπο τον οποίο έκανε ο συνεργάτης του κ. Σαμαρά. Πιστεύω ότι αυτές οι δηλώσεις δεν εκφράζουν τον κ. Σαμαρά», ανέφερε.

Επικαλέστηκε μάλιστα τις περιπτώσεις των Νίκου Δένδια, Βασίλη Κικίλια, Όλγας Κεφαλογιάννη και Νίκης Κεραμέως, οι οποίοι είχαν διατελέσει υπουργοί επί κυβέρνησης Σαμαρά, διερωτώμενος εάν είναι δυνατόν ο πρώην πρωθυπουργός να τους θεωρεί «ή Πασόκους ή ΛΑΟΣ».

Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους κινήθηκε ο υπουργός αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός «οφείλει να ζητήσει συγγνώμη για την ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής».

Κατά τον Σταύρο Παπασταύρου, ο Αλέξης Τσίπρας δεν δικαιούται να εγκαλεί άλλους για ζητήματα διαφθοράς, καθώς, όπως υποστήριξε, επί των ημερών του επιχειρήθηκε η εργαλειοποίηση της Δικαιοσύνης σε βάρος πολιτικών αντιπάλων.

«Για μένα είναι κάποιος που οφείλει να κάνει μια πολύ γενναία αυτοκριτική», κατέληξε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

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