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Ενας διαφορετικός ενεργειακός χάρτης αρχίζει να σχηματίζεται πάνω στις θάλασσες. Δεν αποτελεί προϊόν ενός ενιαίου σχεδίου. Τον διαμορφώνουν οι πόλεμοι, οι επιθέσεις με πυραύλους και drones, η επιστροφή της πειρατείας και κυρίως η συνειδητοποίηση ότι η παγκόσμια οικονομία εξαρτάται υπερβολικά από λίγα κρίσιμα θαλάσσια περάσματα.

Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν εξαιρετικά δύσκολα για την εμπορική ναυτιλία, η Ερυθρά Θάλασσα δεν έχει επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς, οι Χούθι διατηρούν ενεργό το μέτωπο κατά πλοίων που συνδέονται με τη Σαουδική Αραβία και οι Σομαλοί πειρατές εμφανίστηκαν ξανά στον Κόλπο του Αντεν. Την ίδια ώρα, η Ουάσινγκτον στρέφει το βλέμμα στα τεράστια αποθέματα της Βενεζουέλας, ενώ οι χώρες του Κόλπου διοχετεύουν δισεκατομμύρια δολάρια για κατασκευή αγωγών, αναβάθμιση λιμενικών υποδομών και νέες εξαγωγικές εξόδους.

Τα Στενά του Ορμούζ

Το κοινό στοιχείο όλων αυτών των κινήσεων είναι σαφές: το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο πρέπει να αποκτήσουν περισσότερες επιλογές για να φτάνουν στις διεθνείς αγορές. Για δεκαετίες τα Στενά του Ορμούζ αποτελούσαν τη σημαντικότερη ενεργειακή αρτηρία του πλανήτη. Πριν από τη σημερινή κρίση, περίπου το 1/5 των παγκόσμιων ροών πετρελαίου περνούσε από το συγκεκριμένο πέρασμα. Η εξάρτηση αυτή θεωρούνταν ένα δύσκολο αλλά διαχειρίσιμο γεωπολιτικό ρίσκο. Μέσα στο 2026, όμως, εξελίχθηκε σε πραγματικό πρόβλημα ενεργειακής ασφάλειας. Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι ορισμένες ημέρες υπάρχει μια σχετική βελτίωση, αλλά η εικόνα εξακολουθεί να απέχει πολύ από την προπολεμική κανονικότητα. Οι διελεύσεις παραμένουν αισθητά μειωμένες, ενώ η πραγματική κίνηση είναι δύσκολο να αποτυπωθεί με απόλυτη ακρίβεια, καθώς αρκετά δεξαμενόπλοια ταξιδεύουν με κλειστό το Αυτόματο Σύστημα Αναγνώρισης Πλοίων (AIS). Παράλληλα, έχει αναπτυχθεί ένα σύνθετο σύστημα με ενδιάμεσα δρομολόγια μεταφοράς, μεταφορτώσεις από πλοίο σε πλοίο και πρόσθετες επαναφορτώσεις. Το πετρέλαιο μεταφέρεται σε ασφαλέστερα σημεία και από εκεί συνεχίζει το ταξίδι του προς τις τελικές αγορές. Πρόκειται ουσιαστικά για μια αυτοσχέδια νέα εφοδιαστική αλυσίδα που δημιουργήθηκε μέσα στην κρίση.

Οι κίνδυνοι, ωστόσο, παραμένουν πραγματικοί. Το ελληνικών συμφερόντων «Metro Venetian» της Metrostar χτυπήθηκε περίπου 9 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Ας Σίσα, με αποτέλεσμα να υποστεί ζημιές στο μηχανοστάσιο και να χάσει την πρόωσή του. Το πλήρωμα παρέμεινε ασφαλές, αλλά το περιστατικό υπενθύμισε ότι κάθε διέλευση εξακολουθεί να έχει υψηλό επιχειρησιακό κόστος. Για τους πλοιοκτήτες, επομένως, το Ορμούζ δεν είναι πια ένα ακόμη σημείο ενός ταξιδιού. Η απόφαση διέλευσης συνδέεται με το ύψος του ναύλου, τα ασφάλιστρα πολέμου, την αξία του πλοίου και του φορτίου, αλλά, πάνω απ’ όλα, με την ασφάλεια του πληρώματος.

Η πρώτη μεγάλη εναλλακτική βρίσκεται στην ανατολική ακτή των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Η Φουτζέιρα διαθέτει ένα κρίσιμο γεωγραφικό πλεονέκτημα: βρίσκεται έξω από το Ορμούζ. Το αργό που φτάνει εκεί μέσω αγωγών μπορεί να φορτωθεί απευθείας σε δεξαμενόπλοια χωρίς αυτά να χρειάζεται να εισέλθουν στον Περσικό Κόλπο. Η δυνατότητα αυτή αποκτά πλέον πολύ μεγαλύτερη σημασία. Τα ΗΑΕ ενισχύουν τις υποδομές μεταφοράς προς τη Φουτζέιρα και επεκτείνουν τις εγκαταστάσεις που επιτρέπουν μεγαλύτερες ποσότητες πετρελαίου να βγαίνουν απευθείας στον Κόλπο του Ομάν.

Η λογική είναι απλή: όσο περισσότερο αργό μπορεί να φτάνει στην ανοιχτή θάλασσα χωρίς να περνά από το Ορμούζ, τόσο μικρότερη είναι η έκθεση της χώρας σε μια νέα κλιμάκωση. Η Σαουδική Αραβία έχει το σημαντικότερο εναλλακτικό χαρτί της στη δυτική πλευρά της Αραβικής Χερσονήσου. Μέσω του συστήματος αγωγών Ανατολής – Δύσης, το σαουδαραβικό πετρέλαιο μπορεί να μεταφέρεται από τις παραγωγικές περιοχές της ανατολικής χώρας προς τη Γιανμπού, στην Ερυθρά Θάλασσα, παρακάμπτοντας πλήρως τα Στενά του Ορμούζ. Μετά την έναρξη του πολέμου, η Γιανμπού απέκτησε μεγαλύτερο βάρος στις σαουδαραβικές εξαγωγές. Το Ριάντ επιταχύνει επενδύσεις σε αγωγούς και λιμενικές εγκαταστάσεις, ώστε μεγαλύτερες ποσότητες να μπορούν να διοχετεύονται προς τη δυτική ακτή.

Η Ερυθρά Θάλασσα

Εδώ όμως εμφανίζεται η επόμενη δυσκολία. Η Γιανμπού λύνει σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα του Ορμούζ, όχι όμως και εκείνο της Ερυθράς Θάλασσας. Η επίθεση στο σαουδαραβικό VLCC «Amzan» της Bahri δυτικά της Γιανμπού έδειξε ότι η δυτική έξοδος της χώρας δεν βρίσκεται εκτός της ζώνης απειλής. Το πλοίο υπέστη πυρκαγιά στο κατάστρωμα, χωρίς θύματα ή ρύπανση, αλλά το μήνυμα προς την αγορά ήταν ξεκάθαρο: ακόμη και οι εναλλακτικές οδοί έχουν πλέον το δικό τους ρίσκο. Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές του τελευταίου διαστήματος βρίσκεται στον άξονα που ενώνει τη σαουδαραβική δυτική ακτή με την Αίγυπτο και τη Μεσόγειο. Το πετρέλαιο μπορεί να φτάσει μέσω αγωγού στη Γιανμπού και από εκεί να φορτωθεί σε δεξαμενόπλοιο με κατεύθυνση βόρεια στην Ερυθρά Θάλασσα. Στη συνέχεια έχει δύο επιλογές: είτε να περάσει από τη Διώρυγα του Σουέζ, είτε να αξιοποιήσει τον αιγυπτιακό αγωγό SUMED (Suez – Mediterranean Pipeline), δηλαδή τον αγωγό πετρελαίου Σουέζ – Μεσόγειος, που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με το Σίντι Κερίρ στη Μεσόγειο. Ο συγκεκριμένος άξονας αποκτά μεγαλύτερη εμπορική αξία επειδή επιτρέπει στο πετρέλαιο του Κόλπου να φτάσει σε μεσογειακά σημεία φόρτωσης χωρίς να ακολουθήσει ολόκληρη την παραδοσιακή θαλάσσια διαδρομή. Για τη ναυτιλία, μάλιστα, το αποτέλεσμα δεν είναι απαραίτητα αρνητικό. Τα συνεχή δρομολόγια μεταξύ δύο συγκεκριμένων σημείων, οι λεγόμενες shuttle μεταφορές, οι μεταφορτώσεις και οι επαναφορτώσεις δημιουργούν πρόσθετη απασχόληση για δεξαμενόπλοια και δεσμεύουν χωρητικότητα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ο αγωγός, επομένως, δεν αντικαθιστά το δεξαμενόπλοιο. Αλλάζει το σημείο από το οποίο θα ξεκινήσει το επόμενο θαλάσσιο ταξίδι. Μέσα σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, η Διώρυγα του Σουέζ αρχίζει να αποκτά ξανά μεγαλύτερη κίνηση.

Οι διελεύσεις έχουν αυξηθεί σε σχέση με τα χαμηλά που ακολούθησαν την έναρξη των επιθέσεων των Χούθι, αλλά εξακολουθούν να βρίσκονται σε αισθητά χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με πριν από την κρίση. Η επιστροφή είναι πραγματική, αλλά παραμένει εύθραυστη. Το Μπαμπ ελ Μαντέμπ συνιστά το βασικό ερώτημα. Η δραστηριότητα των Χούθι και οι απειλές κατά πλοίων που θεωρούνται συνδεδεμένα με συγκεκριμένες χώρες ή εταιρείες συνεχίζουν να επηρεάζουν τις αποφάσεις των διαχειριστών. Ετσι δημιουργείται ένα παράδοξο: η Σαουδική Αραβία μεταφέρει περισσότερο πετρέλαιο προς δυσμάς για να αποφύγει το Ορμούζ, αλλά η δυτική έξοδος την οδηγεί σε μια άλλη περιοχή υψηλού κινδύνου.

Οταν το Ορμούζ, το Μπαμπ ελ Μαντέμπ και το Σουέζ γίνονται αβέβαια, η μεγάλη εναλλακτική είναι ο περίπλους της Αφρικής μέσω του Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας. Το τίμημα, ωστόσο, είναι βαρύ. Το ταξίδι μεγαλώνει, η κατανάλωση καυσίμων αυξάνεται και το πλοίο παραμένει απασχολημένο περισσότερες ημέρες. Από την άλλη πλευρά, αυτή ακριβώς η επιμήκυνση του ταξιδιού δημιουργεί τη μεγαλύτερη ζήτηση για πλοία. Οταν ένα δεξαμενόπλοιο χρειάζεται περισσότερες ημέρες για να ολοκληρώσει έναν κύκλο, μειώνεται πρακτικά η διαθέσιμη προσφορά πλοίων. Αυτό είναι ένα από τα στοιχεία που έχουν στηρίξει τις ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις σε τμήματα της αγοράς δεξαμενόπλοιων.

Οι Σομαλοί πειρατές

Σαν να μην ήταν αρκετές οι δύο μεγάλες γεωπολιτικές εστίες, ένας παλιός κίνδυνος έχει κάνει ξανά την εμφάνισή του. Η σομαλική πειρατεία παρουσιάζει νέα έξαρση στον Κόλπο του Αντεν και τον δυτικό Ινδικό Ωκεανό, πάνω ακριβώς στη θαλάσσια αρτηρία που συνδέει την Ασία με το Μπαμπ ελ Μαντέμπ. Οι επιθέσεις δεν περιορίζονται πλέον σε μικρή απόσταση από τις ακτές. Οι πειρατικές ομάδες κινούνται σε μεγαλύτερη ακτίνα αυξάνοντας τη ζώνη μέσα στην οποία τα εμπορικά πλοία χρειάζεται να λαμβάνουν πρόσθετα μέτρα ασφαλείας. Για την αγορά, αυτό σημαίνει ότι ο κίνδυνος δεν συγκεντρώνεται μόνο σε ένα στενό ή σε ένα λιμάνι. Εκτείνεται πλέον σε μια μεγάλη θαλάσσια περιοχή από τον Περσικό Κόλπο μέχρι τον δυτικό Ινδικό Ωκεανό.

Η ίδια ανάγκη διαφοροποίησης επηρεάζει και το Ιράκ. Η Βαγδάτη επιδιώκει να αυξήσει τις εξαγωγές μέσω του τουρκικού Τσεϊχάν, ενώ παράλληλα εξετάζει διαδρομές μέσω του Μπανιάς στη Συρία και της Ακαμπα στην Ιορδανία, σχέδια που απαιτούν σημαντικές επενδύσεις σε νέους αγωγούς. Αν αυτά τα έργα προχωρήσουν, το ιρακινό πετρέλαιο θα αποκτήσει πρόσβαση σε διαφορετικές θαλάσσιες ζώνες: στον Περσικό Κόλπο, στη Μεσόγειο και την Ερυθρά Θάλασσα. Αυτό είναι ουσιαστικά το νέο δόγμα που διαμορφώνεται στη Μέση Ανατολή. Κανένας μεγάλος παραγωγός δεν θέλει πλέον να εξαρτάται από μία και μοναδική έξοδο. Την ώρα που η Μέση Ανατολή επενδύει σε εναλλακτικές διαδρομές, οι ΗΠΑ προσπαθούν να ενισχύσουν μια εντελώς διαφορετική πηγή τροφοδοσίας στο δυτικό ημισφαίριο.

Η Βενεζουέλα διαθέτει τα μεγαλύτερα αποδεδειγμένα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο και επανέρχεται σταδιακά στο επίκεντρο της αμερικανικής ενεργειακής στρατηγικής. Η προοπτική νέων επενδύσεων, σε συνδυασμό με την ενίσχυση της παρουσίας αμερικανικών ενεργειακών εταιρειών, θα μπορούσε να αυξήσει σταδιακά την παραγωγή και να δημιουργήσει νέες ποσότητες βαρέος αργού για τα διυλιστήρια των ΗΠΑ. Η αλλαγή αυτή έχει άμεση ναυτιλιακή διάσταση. Περισσότερα φορτία από τη Βενεζουέλα σημαίνουν νέες ροές στον Ατλαντικό και πιθανή αναδιάταξη μέρους του εμπορίου που σήμερα εξυπηρετείται από μακρινότερες πηγές. Δεν πρόκειται, βέβαια, για εξέλιξη που μπορεί να αλλάξει την αγορά από τη μία μέρα στην άλλη. Οι παραγωγικές και τεχνικές δυσκολίες παραμένουν μεγάλες. Ωστόσο η γεωπολιτική κατεύθυνση είναι σαφής: η Ουάσινγκτον θέλει περισσότερες επιλογές εκτός Μέσης Ανατολής.

Για την ελληνική ναυτιλία όλα αυτά δεν είναι μια μακρινή γεωπολιτική συζήτηση. Οι Ελληνες πλοιοκτήτες διαθέτουν ισχυρή παρουσία στην παγκόσμια αγορά δεξαμενόπλοιων ελέγχοντας το 33% της παγκόσμιας χωρητικότητας και έχουν ήδη βρεθεί στο επίκεντρο των νέων συνθηκών. Ελληνικών συμφερόντων πλοία έχουν κινηθεί σε περιοχές υψηλού κινδύνου, ενώ την ίδια στιγμή οι ναύλοι σε ορισμένες διαδρομές έχουν φτάσει σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, αγγίζοντας ακόμη και τα 25 εκατ. δολάρια για ένα ταξίδι. Η πρόκληση σήμερα είναι διαφορετική από εκείνη μιας συνηθισμένης ανοδικής αγοράς.

Τα ναύλα

Για έναν μεγάλο πλοιοκτήτη δεξαμενόπλοιων, το ερώτημα δεν είναι απλώς πού βρίσκεται ο υψηλότερος ναύλος. Είναι πού αξίζει να τοποθετηθεί το πλοίο, για πόσο διάστημα, με ποιο ασφάλιστρο κινδύνου και απέναντι σε ποια πιθανή μεταβολή των εμπορικών ροών. Εκεί ακριβώς βρίσκεται και η μεγάλη ευκαιρία, αλλά και ο μεγαλύτερος κίνδυνος της περιόδου. Η μεγάλη στροφή προς επενδύσεις σε αγωγούς μπορεί αρχικά να δημιουργεί την εντύπωση ότι περιορίζει τον ρόλο των δεξαμενόπλοιων. Στην πράξη όμως συμβαίνει κάτι διαφορετικό. Οι νέοι αγωγοί που σχεδιάζονται στον Κόλπο έχουν κυρίως στόχο να μεταφέρουν το πετρέλαιο από ένα ευάλωτο σημείο σε μια ασφαλέστερη ακτή. Από εκεί και πέρα, τη μεταφορά προς τις τελικές αγορές αναλαμβάνει και πάλι η θάλασσα.

Αναδιάταξη

Το αργό που φτάνει στη Φουτζέιρα χρειάζεται πλοίο για να κατευθυνθεί προς την Ασία. Το πετρέλαιο που φτάνει στη Γιανμπού χρειάζεται δεξαμενόπλοια για να κινηθεί προς Ευρώπη ή Ασία. Ο SUMED μπορεί να μεταφέρει φορτία από την Ερυθρά Θάλασσα στη Μεσόγειο, αλλά από το Σίντι Κερίρ απαιτείται ξανά θαλάσσια μεταφορά. Το ίδιο ισχύει για το Τσεϊχάν και πιθανότατα θα ισχύσει για την Ακαμπα ή το Μπανιάς αν τα αντίστοιχα σχέδια προχωρήσουν. Οι αγωγοί, επομένως, δεν εξαφανίζουν τα θαλάσσια μίλια. Αλλάζουν απλώς τα σημεία αφετηρίας και αναδιατάσσουν τις εμπορικές ροές. Και αυτή η αλλαγή μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για τη ναυλαγορά των επόμενων ετών. Για δεκαετίες η παγκόσμια ενεργειακή αγορά οργανωνόταν γύρω από μία βασική αρχή: το πετρέλαιο έπρεπε να φτάσει στον καταναλωτή από την όσο το δυνατόν φθηνότερη οδό.

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