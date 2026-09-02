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Η άνοδος της χονδρεμπορικής αγοράς τον Αύγουστο δεν μεταφράστηκε σε ένα ενιαίο κύμα ανατιμήσεων στα πράσινα τιμολόγια του Σεπτεμβρίου.

Οι προμηθευτές ακολούθησαν διαφορετικές εμπορικές στρατηγικές, με τους μεγαλύτερους ιδιώτες παρόχους να απορροφούν πλήρως την επιβάρυνση, άλλες εταιρείες να περνούν στους καταναλωτές μόνο ένα μέρος της και μία να προχωρά ακόμη και σε μείωση.

Έτσι, παρά το άλμα κατά 21% της χρηματιστηριακής τιμής ενέργειας σε σχέση με τον Ιούλιο, η εικόνα στη λιανική αγορά ήταν σαφώς ηπιότερη. Οι τιμοκατάλογοι που ανακοινώθηκαν για τον Σεπτέμβριο διαμορφώνουν ουσιαστικά μια αγορά τριών ταχυτήτων: σταθερές χρεώσεις από τους μεγάλους ιδιώτες παρόχους, περιορισμένες αυξήσεις από τις μικρότερες εταιρείες και μείωση από τη ΖΕΝΙΘ.

Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για την αγορά, καθώς τα ειδικά ή «πράσινα» τιμολόγια εξακολουθούν να συγκεντρώνουν τη μεγάλη πλειονότητα των οικιακών πελατών.

Σταθερές τιμές από τους μεγάλους παρόχους

Οι Protergia, ΗΡΩΝ και μερικώς η Enerwave επέλεξαν να μην περάσουν στους πελάτες τους την αύξηση της χονδρεμπορικής τιμής, διατηρώντας αμετάβλητες τις χρεώσεις των ειδικών τιμολογίων τους.

Η Protergia του Ομίλου Metlen, συνεχίζοντας την πολιτική σταθερότητας που εφαρμόζει τους τελευταίους μήνες διατήρησε τη χρέωση του πράσινου τιμολογίου της στα 0,169 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Αντίστοιχα, η ΗΡΩΝ του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κράτησε τα τιμολόγια στα 0,1476 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Η Enerwave του Ομίλου HELLENiQ ENERGY διατήρησε αμετάβλητη τη χρέωση της μηνιαίας κατανάλωσης έως τις 100 κιλοβατώρες, στα 0,159 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Από την 101η kWh και πάνω η τιμή διαμορφώνεται σε 0,294 λεπτά/kWh και είναι αυξημένη κατά 8,8%.

Η επιλογή των τριών εταιρειών δείχνει ότι ο ανταγωνισμός για τη διατήρηση και τη διεύρυνση του πελατολογίου παραμένει ισχυρός. Για να συγκρατήσουν τις τιμές, οι πάροχοι περιόρισαν τα περιθώριά τους και αξιοποίησαν εμπορικές εκπτώσεις, μηχανισμούς αντιστάθμισης κινδύνου και το χαρτοφυλάκιο παραγωγής ή προμήθειας που διαθέτουν.

Μερική μετακύλιση της αύξησης

Διαφορετική πολιτική ακολούθησαν μικρότεροι ιδιώτες προμηθευτές, οι οποίοι πέρασαν στα πράσινα τιμολόγιά τους μέρος της αύξησης της χονδρεμπορικής τιμής. Ακόμη και σε αυτές τις περιπτώσεις, ωστόσο, οι ανατιμήσεις παρέμειναν χαμηλότερες από το 21% που καταγράφηκε στη χρηματιστηριακή αγορά.

Η Volton αύξησε την ανταγωνιστική χρέωση κατά περισσότερο από 8%, διαμορφώνοντας την τιμή του Σεπτεμβρίου στα 0,215 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Η Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας περιόρισε την αύξηση στο 9,7%, με τη νέα χρέωση να ανέρχεται στα 0,218 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Αντίστοιχη ήταν η μεταβολή στο πράσινο τιμολόγιο της nrg του Ομίλου Motor Oil, το οποίο αυξήθηκε κατά 9,6% και διαμορφώθηκε στα 0,229 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Μεγαλύτερη ήταν η αναπροσαρμογή της ΕΛΙΝΟΙΛ, η οποία έφτασε το 19,3%, πλησιάζοντας περισσότερο την άνοδο της χονδρεμπορικής αγοράς. Η ανταγωνιστική χρέωση του ειδικού τιμολογίου της εταιρείας ανήλθε στα 0,22536 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Κόντρα στο ρεύμα η ΖΕΝΙΘ

Μείωση μεταξύ των ιδιωτών παρόχων ανακοίνωσε η ΖΕΝΙΘ, κινούμενη αντίθετα τόσο από την τάση της χονδρεμπορικής αγοράς όσο και από τις επιλογές των ανταγωνιστών της.

Η εταιρεία μείωσε την ανταγωνιστική χρέωση κατά 18,2%, με αποτέλεσμα το πράσινο τιμολόγιό της να υποχωρήσει στα 0,195 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Πρόκειται για μια κίνηση με σαφή εμπορικά χαρακτηριστικά, καθώς επιχειρεί να ενισχύσει τη θέση της σε μια περίοδο κατά την οποία αρκετοί καταναλωτές επανεξετάζουν τα συμβόλαιά τους και συγκρίνουν τις διαθέσιμες επιλογές.

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