Πετρέλαιο: Η «ανάσα» για τους καταναλωτές με χαμηλότερη τιμή και ενισχυμένο επίδομα θέρμανσης 

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Tο υψηλό κόστος του πετρελαίου θέρμανσης αποτυπώνει την πίεση που βιώνουν αρκετά νοικοκυριά και εξηγεί την παρέμβαση που προετοιμάζει η κυβέρνηση στα καύσιμα, με το πετρέλαιο θέρμανσης να βρίσκεται στο επίκεντρο του σχεδιασμού.

Η σύγκριση με την περυσινή περίοδο είναι ενδεικτική. Στις 15 Οκτωβρίου, όταν ξεκίνησε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, η τιμή του διαμορφωνόταν στα 1,13 ευρώ το λίτρο. Ένα νοικοκυριό που προμηθεύτηκε 1.000 λίτρα χρειάστηκε επομένως να καταβάλει 1.130 ευρώ.

Μέχρι τον Απρίλιο του 2026, περίπου ενάμιση μήνα μετά την έναρξη των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, η τιμή είχε ήδη εκτιναχθεί στα 1,75 ευρώ το λίτρο. Για την ίδια ποσότητα των 1.000 λίτρων, το κόστος είχε αυξηθεί στα 1.750 ευρώ.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η ανησυχία ενόψει της νέας περιόδου διάθεσης τον Οκτώβριο. Με βάση τα σημερινά δεδομένα και τις τιμές στα διυλιστήρια, εάν δεν υπάρξει κρατική παρέμβαση, το πετρέλαιο θέρμανσης θα μπορούσε να κάνει πρεμιέρα ακόμη και στα 2 ευρώ το λίτρο. Αυτό μεταφράζεται σε κόστος 2.000 ευρώ για την αγορά 1.000 λίτρων, σχεδόν 900 ευρώ περισσότερο σε σχέση με την έναρξη της περυσινής περιόδου.

Ο κυβερνητικός σχεδιασμός προβλέπει επιδότηση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, χωρίς να έχει ακόμη «κλειδώσει» το ακριβές ύψος της. Στόχος είναι το τελικό κόστος για 1.000 λίτρα να συγκρατηθεί κάτω από τα 1.750 ευρώ και, κατά συνέπεια, η τιμή για τον καταναλωτή να παραμείνει χαμηλότερα από τα 1,75 ευρώ ανά λίτρο.

Η παρέμβαση στην τιμή του πετρελαίου δεν αναμένεται, πάντως, να είναι το μοναδικό μέτρο. Στο τραπέζι βρίσκεται παράλληλα οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, δημιουργώντας ουσιαστικά μια δεύτερη γραμμή άμυνας για τα νοικοκυριά που πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια.

Το σενάριο που εξετάζεται προβλέπει αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά περίπου 20%, κάτι που θα οδηγήσει σε αισθητή ενίσχυση των ποσών για τους δικαιούχους.