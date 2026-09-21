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Παρά την αισθητή αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου, που φτάνει το 38% σε ετήσια βάση, το καύσιμο εξακολουθεί να αποτελεί φθηνότερη επιλογή για θέρμανση σε σχέση με το πετρέλαιο.

Με την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να κινείται πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, η διαφορά στο κόστος γίνεται ιδιαίτερα σημαντική. Με τα σημερινά δεδομένα, το φυσικό αέριο κοστίζει περίπου 0,093 ευρώ/kWh, ενώ το ενεργειακό ισοδύναμο του πετρελαίου, με τιμή 1,95 ευρώ το λίτρο, φτάνει τα 0,185 ευρώ/kWh.

Με άλλα λόγια, για την ίδια ποσότητα ενέργειας, το πετρέλαιο κοστίζει σχεδόν τα διπλάσια, διατηρώντας το φυσικό αέριο στην πρώτη θέση από πλευράς λειτουργικού κόστους.

Πάνω από 1.000 ευρώ η διαφορά

Η διαφορά γίνεται πιο σαφής σε ένα διαμέρισμα 100 τ.μ.. Με τις συγκεκριμένες τιμές, η χρήση φυσικού αερίου μπορεί να περιορίσει το ετήσιο κόστος θέρμανσης κατά περίπου 46,4%, μεταφραζόμενο σε εξοικονόμηση περίπου 1.004 ευρώ.

Ακόμη και αν η τιμή του πετρελαίου περιοριστεί στα 1,75 ευρώ το λίτρο, η εξοικονόμηση από την επιλογή φυσικού αερίου παραμένει σημαντική, κοντά στα 780 ευρώ ετησίως.

Η τιμή των 1,75 ευρώ θα ήταν χαμηλότερη από τα σημερινά επίπεδα, αλλά και πάλι αισθητά υψηλότερη από την περσινή αφετηρία του πετρελαίου θέρμανσης, που ήταν περίπου 1,10 ευρώ το λίτρο.

Επίδομα θέρμανσης και εναλλακτικές

Η φετινή παρέμβαση δεν περιορίζεται στο πετρέλαιο. Το επίδομα θέρμανσης αναμένεται να ενισχυθεί και να καλύψει περίπου 1,17 εκατ. δικαιούχους, συμπεριλαμβανομένων νοικοκυριών που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, ηλεκτρική ενέργεια, πέλετ και καυσόξυλα.

Στις εναλλακτικές λύσεις περιλαμβάνονται και οι αντλίες θερμότητας. Με βάση τα συγκεκριμένα δεδομένα, το λειτουργικό κόστος τους διαμορφώνεται στα 0,135 ευρώ/kWh, έναντι 0,120 ευρώ/kWh για το φυσικό αέριο.

Το αρχικό κόστος εγκατάστασης, ωστόσο, διαφοροποιεί σημαντικά την εικόνα: μια αντλία θερμότητας απαιτεί επένδυση περίπου 7.000 ευρώ, ενώ η αυτόνομη σύνδεση φυσικού αερίου υπολογίζεται περίπου στις 3.000 ευρώ.

Έτσι, παρά την ανατίμηση του φυσικού αερίου, παραμένει οικονομικά ανταγωνιστικό έναντι του πετρελαίου, ενώ η τελική επιλογή θέρμανσης εξαρτάται και από τα χαρακτηριστικά, τη μόνωση και τις ανάγκες κάθε κατοικίας.

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