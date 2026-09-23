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Η συμφωνία για την προστασία των ενεργειακών υποδομών Ρωσίας και Ουκρανίας δημιουργεί προσδοκίες για αποκλιμάκωση στην αγορά καυσίμων, όμως δεν σημαίνει ότι η παγκόσμια αγορά ντίζελ επιστρέφει άμεσα στην κανονικότητα. Η ζημιά που έχει ήδη προκληθεί στη διυλιστική ικανότητα, σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, αφήνει πίσω της ένα σημαντικό κενό προσφοράς.

Η παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για μια συμφωνία περιορισμού των επιθέσεων στις ενεργειακές εγκαταστάσεις των δύο πλευρών έφερε ένα πρώτο μήνυμα σταθεροποίησης. Ωστόσο, η εφαρμογή της παραμένει αβέβαιη, ενώ ακόμη και στην περίπτωση που τηρηθεί, η αποκατάσταση των ζημιών στα διυλιστήρια απαιτεί χρόνο.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εμφανίστηκε επιφυλακτικός, ζητώντας περισσότερες λεπτομέρειες πριν από οποιαδήποτε επίσημη δέσμευση για αναστολή των επιθέσεων. Το γεγονός αυτό αποτυπώνει τη δυσκολία μιας συμφωνίας που αφορά έναν από τους πιο κρίσιμους τομείς της παγκόσμιας οικονομίας.

Η διπλή πίεση σε Ρωσία και Μέση Ανατολή

Η αγορά ντίζελ βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν συνδυασμό προβλημάτων που ξεπερνά τη στρατιωτική αντιπαράθεση Ρωσίας και Ουκρανίας. Από τη μία πλευρά, οι ουκρανικές επιθέσεις με drones έχουν περιορίσει σημαντικά τη λειτουργία ρωσικών διυλιστηρίων, ενώ από την άλλη ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει επηρεάσει την παραγωγή και τις εξαγωγές καυσίμων.

Η Ρωσία αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες δυνάμεις στον παγκόσμιο χάρτη διύλισης. Οι συνεχείς επιθέσεις στις ενεργειακές εγκαταστάσεις της έχουν οδηγήσει σε σημαντική μείωση της επεξεργασίας αργού πετρελαίου. Η παραγωγή στα ρωσικά διυλιστήρια υποχώρησε σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν για περισσότερα από είκοσι χρόνια, περιορίζοντας τις διαθέσιμες ποσότητες καυσίμων στις διεθνείς αγορές.

Παράλληλα, η Μόσχα έχει προχωρήσει σε περιορισμούς στις εξαγωγές καυσίμων, σε μια προσπάθεια να διασφαλίσει την επάρκεια στην εσωτερική αγορά. Η Ρωσία ήταν μέχρι πρόσφατα ένας από τους σημαντικότερους προμηθευτές ντίζελ παγκοσμίως, γεγονός που σημαίνει ότι κάθε μείωση των εξαγωγών της έχει άμεσο αντίκτυπο στις τιμές.

Την ίδια στιγμή, η αναταραχή στη Μέση Ανατολή περιόρισε τις ροές καυσίμων από τον Κόλπο, μια περιοχή που καλύπτει σημαντικό μέρος του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου ντίζελ. Η συνολική απώλεια προσφοράς από τη Ρωσία και τις χώρες του Κόλπου έχει δημιουργήσει ένα κενό που δεν μπορεί εύκολα να καλυφθεί.

Γιατί το ντίζελ είναι κρίσιμο για την παγκόσμια οικονομία

Το ντίζελ δεν αποτελεί απλώς ένα ακόμη καύσιμο. Είναι βασικό εργαλείο λειτουργίας της παγκόσμιας οικονομίας, καθώς τροφοδοτεί φορτηγά, πλοία, τρένα, αγροτικά μηχανήματα και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Στην Ευρώπη, η σημασία του είναι ακόμη μεγαλύτερη, καθώς αποτελεί βασικό καύσιμο για μεγάλο μέρος του στόλου των επιβατικών οχημάτων. Μια παρατεταμένη άνοδος στην τιμή του μεταφέρεται γρήγορα στο κόστος μεταφορών, στην παραγωγή και τελικά στις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών.

Η πίεση στην αγορά έχει ήδη αποτυπωθεί στα περιθώρια κέρδους των διυλιστηρίων και στις τελικές τιμές. Η περιορισμένη διαθεσιμότητα έχει οδηγήσει σε έντονες αυξήσεις, με τις αγορές να προεξοφλούν ότι η ισορροπία δεν θα αποκατασταθεί άμεσα.

Το μεγάλο εμπόδιο είναι οι επισκευές

Ακόμη και μια σταθερή εκεχειρία δεν σημαίνει αυτόματη επιστροφή της παραγωγής. Το βασικό πρόβλημα πλέον δεν είναι μόνο η διαθεσιμότητα αργού πετρελαίου, αλλά η απώλεια διυλιστικής δυναμικότητας.

Πολλά από τα χτυπήματα στις ρωσικές εγκαταστάσεις αφορούν κρίσιμες μονάδες επεξεργασίας, όπως οι μονάδες ατμοσφαιρικής απόσταξης και υδρογονοπυρόλυσης, οι οποίες απαιτούν εξειδικευμένο εξοπλισμό και τεχνογνωσία για την επισκευή τους.

Οι δυτικές κυρώσεις περιορίζουν παράλληλα την πρόσβαση της Ρωσίας σε συγκεκριμένα εξαρτήματα και τεχνολογίες, αυξάνοντας τον χρόνο αποκατάστασης. Ακόμη και αν σταματήσουν οι επιθέσεις, η επιστροφή των εξαγωγών στα προηγούμενα επίπεδα εκτιμάται ότι θα χρειαστεί μήνες.

Η αγορά ντίζελ κοιτάζει πλέον το 2027

Η σημερινή κρίση δείχνει ότι η αγορά ενέργειας δεν επηρεάζεται μόνο από την παραγωγή πετρελαίου, αλλά και από την ικανότητα μετατροπής του σε χρήσιμα καύσιμα.

Οι αυξημένες παραγωγικές δυνατότητες σε ορισμένες χώρες και οι παρεμβάσεις μέσω αποθεμάτων μπορούν να περιορίσουν προσωρινά τις πιέσεις. Δεν μπορούν όμως να αντικαταστήσουν γρήγορα τις ποσότητες που χάθηκαν από μεγάλα διυλιστικά κέντρα.

Έτσι, ακόμη και αν η συμφωνία Ρωσίας – Ουκρανίας αποδειχθεί βιώσιμη, η παγκόσμια αγορά ντίζελ θα χρειαστεί χρόνο για να επανέλθει. Το πρόβλημα δεν είναι πλέον μόνο η αποφυγή νέων επιθέσεων, αλλά η αποκατάσταση μιας αλυσίδας παραγωγής που έχει υποστεί σοβαρό πλήγμα.

Για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, αυτό σημαίνει ότι η αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων δεν θα έρθει αυτόματα. Η αγορά θα χρειαστεί σταθερότητα, επενδύσεις στις υποδομές και αποκατάσταση της παραγωγικής δυναμικότητας πριν υπάρξει ουσιαστική ανακούφιση.

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