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Ο Φατίχ Μπιρόλ εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ) πρότεινε σήμερα την πραγματοποίηση σχετικής αξιολόγησης από όλα τα μέλη, σχετικά με το αν είναι απαραίτητη η διάθεση επιπλέον ποσοτήτων πετρελαίου, αλλά και τον καθορισμό τους, τον κατάλληλο χρόνο, αλλά και τον συμπληρωματικό χαρακτήρα τους, καθώς οι κυβερνήσεις αναζητούν τρόπους για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων τιμών καυσίμων, εξαιτίας των προβλημάτων εφοδιασμού που προκλήθηκαν από τον πόλεμο με το Ιράν.

Ο ΔΟΕ συντονίζει τα αποθέματα πετρελαίου έκτακτης ανάγκης στις βιομηχανοποιημένες χώρες, συνέστησε στις χώρες-μέλη του που δεν έχουν ακόμα παραδώσει πλήρως τις ποσότητες που έχουν υποσχεθεί, να επιταχύνουν τις παραδόσεις που απομένουν με έμφαση στο πετρέλαιο, πριν από την συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του ΔΟΕ στις 15 Οκτωβρίου.

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