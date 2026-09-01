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Η παγκόσμια αγορά πετρελαίου βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν από τους μεγαλύτερους γεωπολιτικούς κινδύνους των τελευταίων δεκαετιών. Ένα πολύ μεγάλο μέρος της παραγωγής προέρχεται σήμερα από χώρες που βρίσκονται σε πόλεμο, υπό κυρώσεις ή σε συνθήκες σοβαρής πολιτικής και στρατιωτικής αστάθειας, δημιουργώντας ένα εξαιρετικά εύθραυστο περιβάλλον για τον ενεργειακό εφοδιασμό.

Η έκταση της έκθεσης είναι εντυπωσιακή. Οι χώρες που επηρεάζονται από τις συγκρούσεις και τους περιορισμούς παρήγαγαν περίπου 45 εκατ. βαρέλια πετρελαίου ημερησίως με βάση τα επίπεδα του 2025. Πρόκειται για ποσότητα που αντιστοιχεί σε περισσότερο από 43% της παγκόσμιας προσφοράς.

Δεν σημαίνει ότι όλη αυτή η παραγωγή έχει χαθεί. Αποτυπώνει, όμως, πόσο μεγάλο τμήμα του ενεργειακού συστήματος βρίσκεται πλέον εκτεθειμένο σε διακοπές, επιθέσεις, κυρώσεις, προβλήματα μεταφοράς ή αιφνίδιες μειώσεις παραγωγής.

Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες, καθώς η κρίση γύρω από το Ιράν προστέθηκε σε ήδη ανοιχτά μέτωπα από τη Ρωσία και την Ουκρανία μέχρι τη Λιβύη και τη Βενεζουέλα.

Το Ιράν στο επίκεντρο της μεγαλύτερης διαταραχής

Η σημαντικότερη πηγή αβεβαιότητας είναι σήμερα ο Περσικός Κόλπος. Η σύγκρουση που ακολούθησε τις επιθέσεις κατά του Ιράν προκάλεσε μια πρωτοφανή αναστάτωση στις ροές πετρελαίου, με σημαντικές ποσότητες να δυσκολεύονται να φτάσουν στις διεθνείς αγορές.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν κομβικό σημείο για τις παγκόσμιες ενεργειακές μεταφορές. Οποιαδήποτε διαταραχή εκεί επηρεάζει όχι μόνο το Ιράν, αλλά και βασικούς παραγωγούς του Κόλπου που χρησιμοποιούν τη θαλάσσια οδό για τις εξαγωγές τους.

Οι χώρες της περιοχής έχουν επιχειρήσει να περιορίσουν τις επιπτώσεις μέσω εναλλακτικών διαδρομών. Η Σαουδική Αραβία διοχετεύει περισσότερες ποσότητες μέσω υποδομών που καταλήγουν στην Ερυθρά Θάλασσα, ενώ άλλοι παραγωγοί προσπαθούν να μεταφέρουν φορτία εκτός Ορμούζ χρησιμοποιώντας διαφορετικές εγκαταστάσεις και αγωγούς.

Παρά τις κινήσεις αυτές, το πραγματικό έλλειμμα από τις διαταραχές στον Κόλπο εκτιμάται ότι κινείται περίπου μεταξύ 5 και 7 εκατ. βαρελιών την ημέρα.

Το μέγεθος είναι αρκετό για να ανατρέψει την ισορροπία μιας αγοράς που ακόμη και υπό φυσιολογικές συνθήκες λειτουργεί με περιορισμένα περιθώρια ασφαλείας.

Ρωσία, Ουκρανία και η πίεση στη διύλιση

Παράλληλα, ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας εξακολουθεί να επηρεάζει παραγωγή, διύλιση και εξαγωγικές υποδομές.

Οι επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις έχουν μειώσει κατά περιόδους τη λειτουργία διυλιστηρίων, ενώ προβλήματα έχουν εμφανιστεί και σε κρίσιμες υποδομές μεταφοράς πετρελαίου που συνδέονται με το Καζακστάν.

Η σημασία αυτών των διαταραχών δεν περιορίζεται στο αργό πετρέλαιο. Η αγορά των διυλισμένων προϊόντων, ιδιαίτερα του diesel, είναι ακόμη περισσότερο ευάλωτη, καθώς οι ζημιές σε διυλιστήρια περιορίζουν την παραγωγή καυσίμων που χρειάζονται άμεσα οι μεταφορές και η βιομηχανία.

Η κατάσταση επιβαρύνεται και από άλλες εστίες αβεβαιότητας. Η Λιβύη εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πολιτική αστάθεια και συγκρούσεις που μπορούν ανά πάσα στιγμή να επηρεάσουν την παραγωγή της, ενώ στη Βενεζουέλα οι αμερικανικοί περιορισμοί έχουν μειώσει τις δυνατότητες εξαγωγών.

Έτσι, διαφορετικές κρίσεις σε διαφορετικές περιοχές δημιουργούν ένα ενιαίο αποτέλεσμα: περιορίζουν τα περιθώρια της αγοράς να απορροφήσει ένα νέο σοκ.

Μεγαλύτερη εξάρτηση από τις ΗΠΑ

Η απώλεια ή η αβεβαιότητα γύρω από μεγάλες παραδοσιακές πηγές παραγωγής έχει αυξήσει σημαντικά τη σημασία των Ηνωμένων Πολιτειών για την παγκόσμια αγορά.

Η αμερικανική παραγωγή πετρελαίου έχει ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και λειτουργεί ως βασικό αντίβαρο στις διαταραχές από άλλους παραγωγούς.

Ωστόσο, ούτε αυτή η πηγή είναι απολύτως ασφαλής. Ακραία καιρικά φαινόμενα, τυφώνες, ψυχρές εισβολές ή προβλήματα στις υποδομές μπορούν να περιορίσουν προσωρινά την παραγωγή και τη λειτουργία διυλιστηρίων.

Αυτό σημαίνει ότι η παγκόσμια αγορά έχει γίνει περισσότερο εξαρτημένη από έναν περιορισμένο αριθμό χωρών που μπορούν να αυξήσουν ή να διατηρήσουν την παραγωγή τους σε υψηλά επίπεδα.

Οι υψηλές τιμές περνούν στην οικονομία

Οι γεωπολιτικές αναταράξεις δεν μένουν στους ενεργειακούς δείκτες. Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου και των καυσίμων μεταφέρεται στην πραγματική οικονομία, αυξάνοντας το κόστος μεταφορών, παραγωγής και ηλεκτροπαραγωγής.

Η ακριβότερη ενέργεια αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες που τροφοδοτούν τον πληθωρισμό. Όσο οι τιμές παραμένουν υψηλές, τόσο δυσκολότερη γίνεται η αποκλιμάκωση των επιτοκίων και τόσο μεγαλύτερη πίεση ασκείται σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Ιδιαίτερα έντονη είναι η κατάσταση στο diesel, όπου οι τιμές στις ΗΠΑ έχουν φτάσει σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα παρά το γεγονός ότι τα διυλιστήρια λειτουργούν κοντά στη μέγιστη δυναμικότητά τους.

Το πρόβλημα αυτό δείχνει ότι η αγορά δεν αντιμετωπίζει μόνο έλλειψη αργού, αλλά και περιορισμούς στην ικανότητα μετατροπής του σε τελικά καύσιμα.

Τα στρατηγικά αποθέματα χάνουν μέρος του «μαξιλαριού»

Μέχρι σήμερα, ένα από τα βασικά εργαλεία αντιμετώπισης των διαταραχών ήταν η χρήση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου.

Μεγάλες ποσότητες έχουν ήδη αποδεσμευτεί από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης προκειμένου να περιοριστεί η πίεση στις διεθνείς τιμές και να καλυφθούν προσωρινά κενά προσφοράς.

Οι παρεμβάσεις αυτές, όμως, έχουν μειώσει το διαθέσιμο «μαξιλάρι». Οι μεγαλύτερες αποδεσμεύσεις έχουν πλέον σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί, ενώ τα παγκόσμια αποθέματα συνεχίζουν να υποχωρούν.

Αυτό περιορίζει σταδιακά τις επιλογές σε περίπτωση που προκύψει ένα νέο, ακόμη μεγαλύτερο σοκ στην προσφορά.

Το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι οι αγορές βρίσκονται μπροστά σε πολλαπλές εστίες κινδύνου ταυτόχρονα. Αν μία από αυτές επιδεινωθεί, μπορεί να υπάρξει περαιτέρω άνοδος των τιμών. Αν δύο ή περισσότερες κρίσεις συμπέσουν, οι επιπτώσεις θα μπορούσαν να είναι πολύ μεγαλύτερες.

Η παγκόσμια αγορά πετρελαίου πλησιάζει έτσι σε ένα σημείο όπου η γεωπολιτική αβεβαιότητα αποτελεί μόνιμο μέρος της τιμής. Με πάνω από τέσσερα στα δέκα βαρέλια της παγκόσμιας παραγωγής να συνδέονται με χώρες που αντιμετωπίζουν πολέμους, κυρώσεις ή σοβαρές αναταράξεις, το βασικό ερώτημα δεν είναι πλέον αν θα υπάρξει νέα διαταραχή. Είναι πόσο μεγάλη θα είναι και πόσα περιθώρια θα έχει απομείνει στην αγορά για να την απορροφήσει.

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