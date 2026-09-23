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Η νέα χειμερινή περίοδος ξεκινά με ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον για τα νοικοκυριά, καθώς το πετρέλαιο θέρμανσης βρίσκεται αντιμέτωπο με μια σειρά από επιβαρυντικούς παράγοντες που διαμορφώνουν μια τιμή εκκίνησης πολύ υψηλότερη σε σχέση με πέρυσι.

Παρότι η επίσημη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης αρχίζει στις 15 Οκτωβρίου, η αγορά έχει ήδη αρχίσει να προετοιμάζεται για μια σεζόν με αυξημένο κόστος. Η διεθνής άνοδος των τιμών του πετρελαίου, η φορολογική επιβάρυνση και τα περιθώρια της εφοδιαστικής αλυσίδας δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα που απειλεί να φέρει τη λιανική τιμή ακόμη και στα 2 ευρώ το λίτρο.

Η διαφορά σε σχέση με το πετρέλαιο κίνησης παραμένει σημαντική, καθώς κατά τη χειμερινή περίοδο το πετρέλαιο θέρμανσης επιβαρύνεται με ειδικό φόρο κατανάλωσης 28 λεπτών ανά λίτρο, έναντι περίπου 41 λεπτών που ισχύει για το πετρέλαιο κίνησης. Ωστόσο, ακόμη και αυτή η χαμηλότερη φορολογία δεν αρκεί για να περιορίσει τις πιέσεις.

Από την τιμή διυλιστηρίου μέχρι την αντλία

Το πρώτο ανησυχητικό στοιχείο αφορά την τιμή με την οποία ξεκινά η αλυσίδα διαμόρφωσης της τελικής τιμής. Τα διυλιστήρια τιμολογούν ήδη το πετρέλαιο θέρμανσης, με την τιμή εκκίνησης να κινείται περίπου στα 1,18 ευρώ ανά λίτρο.

Το επίπεδο αυτό είναι αισθητά υψηλότερο από εκείνο με το οποίο έκλεισε η προηγούμενη σεζόν. Στα τέλη Απριλίου, η τιμή βρισκόταν περίπου στο 1 ευρώ ανά λίτρο, με τη μέση πανελλαδική λιανική να διαμορφώνεται τότε κοντά στα 1,74 ευρώ.

Η διαφορά αυτή μεταφράζεται σε σημαντική επιβάρυνση για τα νοικοκυριά, πριν ακόμη ξεκινήσει η νέα περίοδος θέρμανσης. Η αγορά καλείται πλέον να απορροφήσει αυξήσεις που έχουν συσσωρευτεί τους τελευταίους μήνες, σε μια περίοδο κατά την οποία η αγοραστική δύναμη παραμένει υπό πίεση.

Στην τιμή διυλιστηρίου προστίθενται τα περιθώρια των εταιρειών εμπορίας και των πρατηριούχων. Ακόμη και με περιορισμένα περιθώρια κέρδους, η τελική επιβάρυνση μπορεί να προσθέσει περίπου 12 έως 13 λεπτά ανά λίτρο, ανεβάζοντας την τιμή πριν από τους φόρους κοντά στα 1,30 ευρώ.

Οι φόροι και τα τέλη ανεβάζουν τον λογαριασμό

Το επόμενο μεγάλο βάρος προέρχεται από τη φορολογία. Στην τελική τιμή του πετρελαίου θέρμανσης προστίθεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης των 28 λεπτών, αλλά και ο ΦΠΑ, ο οποίος με τα σημερινά επίπεδα τιμών ξεπερνά τα 38 λεπτά ανά λίτρο.

Παράλληλα, υπάρχουν επιβαρύνσεις από ειδικά τέλη και εισφορές που σχετίζονται με τον κλάδο των πετρελαιοειδών και τις τελωνειακές διαδικασίες. Συνολικά, η φορολογική επιβάρυνση προσεγγίζει τα 66,5 λεπτά ανά λίτρο, ενώ τα πρόσθετα τέλη ξεπερνούν τα 2 λεπτά.

Με αυτά τα δεδομένα, η τελική τιμή λιανικής διαμορφώνεται σε επίπεδα που πλησιάζουν τα 2 ευρώ το λίτρο, ακόμη πριν η αγορά μπει επισήμως στη χειμερινή περίοδο.

Άδειες δεξαμενές και δύσκολος χειμώνας

Το πρόβλημα γίνεται εντονότερο από την κατάσταση που επικρατεί στα αποθέματα των πολυκατοικιών. Πολλές δεξαμενές θέρμανσης παραμένουν άδειες, καθώς αρκετοί διαχειριστές επέλεξαν πέρυσι να καθυστερήσουν τον ανεφοδιασμό, περιμένοντας αποκλιμάκωση των τιμών.

Η προσδοκία για φθηνότερο πετρέλαιο δεν επιβεβαιώθηκε μέχρι σήμερα. Αντίθετα, η νέα περίοδος ξεκινά με αυξημένη αβεβαιότητα και με τους καταναλωτές να καλούνται να αποφασίσουν αν θα αγοράσουν νωρίς ή θα περιμένουν πιθανή αποκλιμάκωση.

Το πρόβλημα αφορά ιδιαίτερα τις πολυκατοικίες με κεντρική θέρμανση, όπου η ανάγκη για άμεσο ανεφοδιασμό μπορεί να συμπέσει με υψηλές τιμές αγοράς.

Η εξέλιξη των διεθνών τιμών πετρελαίου θα αποτελέσει τον καθοριστικό παράγοντα τους επόμενους μήνες. Ωστόσο, η εικόνα που διαμορφώνεται σήμερα δείχνει ότι το πετρέλαιο θέρμανσης των 2 ευρώ δεν αποτελεί πλέον ένα ακραίο σενάριο, αλλά μια πραγματική πιθανότητα που απειλεί να επιβαρύνει σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

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