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Ένας από τους παράγοντες που τροφοδότησαν την εκρηκτική άνοδο της αγοράς των VLCC τις τελευταίες ημέρες αρχίζει να μεταβάλλεται. Η Σαουδική Αραβία επανέφερε σε λειτουργία τον East–West Pipeline, ανοίγοντας ξανά τον χερσαίο διάδρομο μέσω του οποίου μπορεί να μεταφέρει εκατομμύρια βαρέλια αργού από τα ανατολικά κοιτάσματα προς την Ερυθρά Θάλασσα, χωρίς τα φορτία να χρειάζεται να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τρεις πηγές με γνώση της κατάστασης που επικαλείται το Reuters, ο αγωγός της Saudi Aramco επανεκκίνησε στις 22 Σεπτεμβρίου, μετά τη διακοπή λειτουργίας που ακολούθησε τις επιθέσεις με drones. Η επιστροφή του συστήματος γίνεται σταδιακά, καθώς προς το παρόν οι ποσότητες που μεταφέρονται παραμένουν περιορισμένες.

Για τη διεθνή ναυτιλιακή αγορά, ωστόσο, το κρίσιμο στοιχείο δεν είναι μόνο ότι ο αγωγός τέθηκε ξανά σε λειτουργία. Είναι το πόσο γρήγορα θα μπορέσει η Σαουδική Αραβία να αυξήσει τις ροές προς την Ερυθρά Θάλασσα. Ο East–West αποτελεί τη βασική σαουδαραβική εναλλακτική απέναντι στο Ορμούζ, συνδέοντας τις πετρελαιοπαραγωγικές περιοχές στα ανατολικά της χώρας με το Yanbu. Μέσω αυτού, το Ριάντ μπορεί να διοχετεύει σημαντικές ποσότητες αργού απευθείας προς τις δυτικές ακτές και από εκεί στις διεθνείς αγορές.

Το ντόμινο στα δεξαμενόπλοια

Η διακοπή λειτουργίας του αγωγού είχε προκαλέσει ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα. Με τη δυτική έξοδο περιορισμένη, μεγαλύτερο μέρος των σαουδαραβικών εξαγωγών μεταφέρθηκε προς τα terminals του Περσικού Κόλπου. Αυτό αύξησε τις ανάγκες για δεξαμενόπλοια σε μία περιοχή όπου η διαθέσιμη χωρητικότητα είχε ήδη περιοριστεί δραματικά εξαιτίας της κρίσης στο Ορμούζ.

Η Aramco ενίσχυσε τις φορτώσεις από την ανατολική πλευρά της χώρας, ενώ παράλληλα αναπτύχθηκαν εναλλακτικές επιχειρήσεις μεταφοράς και ship-to-ship, μεταξύ άλλων μέσω του Sohar στο Ομάν. Το αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία πρόσθετης ζήτησης για shuttle tankers και VLCC, σε μία περίοδο κατά την οποία κάθε διαθέσιμο μεγάλο δεξαμενόπλοιο αποκτούσε αυξημένη αξία για τους ναυλωτές. Η εικόνα αποτυπώθηκε με εντυπωσιακό τρόπο στις 20 Σεπτεμβρίου, όταν περίπου 14 εκατ. βαρέλια σαουδαραβικού αργού φορτώθηκαν σε επτά VLCC μέσα σε μία ημέρα.

Η επιστροφή του East–West Pipeline μπορεί πλέον να αρχίσει να αντιστρέφει ένα μέρος αυτής της διαδικασίας. Όσο περισσότερα βαρέλια μεταφέρονται προς το Yanbu, τόσο μικρότερη γίνεται –θεωρητικά– η ανάγκη διοχέτευσης πρόσθετων φορτίων μέσω του Περσικού Κόλπου. Και αυτό σημαίνει ότι μπορεί σταδιακά να περιοριστεί μέρος της έκτακτης ζήτησης για δεξαμενόπλοια που δημιουργήθηκε μετά τη διακοπή του αγωγού. Δεν πρόκειται, πάντως, για διακόπτη που αλλάζει την αγορά από τη μία ημέρα στην άλλη. Οι ναύλοι των VLCC εξακολουθούν να υποστηρίζονται από την εξαιρετικά περιορισμένη πραγματική διαθεσιμότητα πλοίων, τις καθυστερήσεις, την αυξημένη έκθεση σε πολεμικό κίνδυνο και κυρίως τη συνεχιζόμενη αναστάτωση στο Ορμούζ.

Γι’ αυτό και οι επόμενες ημέρες αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Εάν η Aramco κατορθώσει να ανεβάσει σημαντικά τις ροές μέσω του East–West, ένα μέρος των VLCC που σήμερα χρησιμοποιούνται για την έκτακτη διαχείριση των σαουδαραβικών εξαγωγών θα μπορούσε να επιστρέψει στην ευρύτερη αγορά. Σε διαφορετική περίπτωση, εάν ο αγωγός παραμείνει για μεγαλύτερο διάστημα σε χαμηλή δυναμικότητα, η επίδραση στη ναυλαγορά θα είναι περιορισμένη. Η επανεκκίνησή του, συνεπώς, δεν βάζει τέλος στο ράλι των VLCC. Αφαιρεί όμως έναν από τους παράγοντες που το ενίσχυσαν απότομα μετά τα μέσα Σεπτεμβρίου. Και πλέον η αγορά θα παρακολουθεί όχι απλώς εάν ο East–West λειτουργεί, αλλά πόσα βαρέλια καταφέρνει καθημερινά να βγάζει από την εξίσωση του Ορμούζ.

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