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Σημαντική μετατόπιση στις επιλογές των καταναλωτών καταγράφεται στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς τα σταθερά μπλε τιμολόγια κυριαρχούν πλέον στις χαμηλότερες χρεώσεις. Από τα δέκα οικονομικότερα προγράμματα που διατίθενται αυτή την περίοδο, τα εννέα είναι σταθερά, ενώ μόλις ένα ανήκει στην κατηγορία των ειδικών, πράσινων τιμολογίων.

Η εικόνα αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας εξακολουθούν να παρουσιάζουν μεταβλητότητα. Για ένα νοικοκυριό, άλλωστε, το κόστος δεν καθορίζεται μόνο από την τιμή της κιλοβατώρας, αλλά και από το πάγιο, το οποίο μπορεί να διαφοροποιήσει σημαντικά την τελική μηνιαία επιβάρυνση.

Με βάση μια ενδεικτική κατανάλωση 330 κιλοβατώρων τον μήνα, το σταθερό MyHome Online της ΔΕΗ εμφανίζει τη χαμηλότερη συνολική χρέωση, στα 41,45 ευρώ. Η τιμή της ενέργειας διαμορφώνεται στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα, ενώ το πάγιο ανέρχεται σε 3,5 ευρώ.

Οι τρεις χαμηλότερες χρεώσεις

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το Volton Blue Student, το οποίο απευθύνεται σε φοιτητές. Με χρέωση 12,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα και πάγιο 5 ευρώ, η συνολική μηνιαία επιβάρυνση για την ίδια κατανάλωση διαμορφώνεται στα 47,57 ευρώ.

Ακολουθεί το πράσινο Basic Home της Ήρων, το οποίο αποτελεί τη μοναδική επιλογή ειδικού τιμολογίου μεταξύ των τριών οικονομικότερων προγραμμάτων. Η χρέωση ανέρχεται σε 14,76 λεπτά ανά κιλοβατώρα, ενώ με το πάγιο των 5 ευρώ η συνολική μηνιαία δαπάνη φτάνει τα 53,71 ευρώ.

Η σύγκριση δείχνει ότι η τελική τιμή ενός τιμολογίου χρειάζεται να εξετάζεται συνδυαστικά. Η χρέωση ανά κιλοβατώρα και το πάγιο διαμορφώνουν μαζί το ποσό που τελικά καταβάλλει ένα νοικοκυριό και επομένως η επιλογή δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά σε μία από τις δύο παραμέτρους.

Η στροφή των καταναλωτών στα σταθερά

Η ενίσχυση της θέσης των μπλε τιμολογίων αποτυπώνεται και στη συμπεριφορά των καταναλωτών. Τον Ιούνιο, οι οικιακοί μετρητές που ήταν συνδεδεμένοι με σταθερά τιμολόγια ανέρχονταν σε 1.879.013, αντιπροσωπεύοντας το 31,62% του συνόλου.

Έναν χρόνο νωρίτερα, τον Ιούνιο του 2025, οι αντίστοιχοι μετρητές ήταν 1.219.370, δηλαδή 20,65%. Πρόκειται για σημαντική αύξηση της συμμετοχής των σταθερών προγραμμάτων μέσα σε έναν χρόνο.

Παρά τη μετατόπιση, τα πράσινα τιμολόγια εξακολουθούν να διατηρούν την πλειονότητα της αγοράς, καθώς αντιστοιχούν σε περισσότερο από το 53% των οικιακών μετρητών.

Τα κίτρινα τιμολόγια και το ρίσκο της χονδρικής

Σημαντική παρουσία έχουν και τα κυμαινόμενα κίτρινα τιμολόγια, τα οποία αντιπροσωπεύουν περίπου το 15% των επιλογών. Η τιμολόγησή τους συνδέεται περισσότερο με τις διακυμάνσεις της αγοράς χονδρικής, γεγονός που δημιουργεί διαφορετικό προφίλ κόστους για τον καταναλωτή.

Όταν οι χονδρεμπορικές τιμές υποχωρούν, τα συγκεκριμένα προγράμματα μπορούν να προσφέρουν χαμηλότερες χρεώσεις. Όταν όμως η αγορά κινείται ανοδικά, η ίδια σύνδεση λειτουργεί αντίστροφα και αυξάνει την επιβάρυνση.

Η εικόνα των τελευταίων μηνών είναι χαρακτηριστική. Τον Απρίλιο, και τα δέκα φθηνότερα τιμολόγια ήταν κίτρινα, ενώ σήμερα οι αντίστοιχες χρεώσεις κινούνται περίπου στα 20 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Η αλλαγή αυτή δείχνει πόσο γρήγορα μπορεί να μεταβληθεί η κατάταξη των τιμολογίων ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς. Για τον καταναλωτή, το δίλημμα πλέον βρίσκεται ανάμεσα στη σταθερότητα του κόστους που προσφέρουν τα μπλε προγράμματα και στην πιθανότητα χαμηλότερης χρέωσης που μπορούν να προσφέρουν τα κυμαινόμενα τιμολόγια όταν υποχωρούν οι τιμές χονδρικής.

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