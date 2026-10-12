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Η TotalEnergies ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι επεκτείνει την κοινοπραξία της με την KKR στις Ηνωμένες Πολιτείες, προσθέτοντας ένα νέο χαρτοφυλάκιο έργων ανανεώσιμης ενέργειας αξίας 1,2 δισ. δολαρίων.
Η συμφωνία αφορά τρία μεγάλης κλίμακας φωτοβολταϊκά έργα στο Τέξας και το Οχάιο, τα οποία προσθέτουν 700 MW στην κοινοπραξία που δημιούργησαν οι δύο εταιρείες το 2025 και η οποία διαθέτει σήμερα συνολική ισχύ 1,4 GW.
Τα τρία έργα αναμένεται να τεθούν σε εμπορική λειτουργία έως το πρώτο τρίμηνο του 2027.
Η ηλεκτρική ενέργεια που θα παράγουν τα έργα έχει ήδη πωληθεί σε τρίτους ή πρόκειται να διατεθεί στην αγορά από την TotalEnergies.
Η TotalEnergies θα συνεχίσει να διαχειρίζεται και να λειτουργεί τα έργα μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του 2026.
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