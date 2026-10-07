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Το εργοστάσιο κινητήρων της Toyota Europe στο Ηνωμένο Βασίλειο θα γίνει του χρόνου το δεύτερο εργοστάσιο της αυτοκινητοβιομηχανίας με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα παγκοσμίως και το πρώτο στην Ευρώπη, μετά την αντικατάσταση του φυσικού αερίου με βιομεθάνιο για την τροφοδοσία των κλιβάνων τήξης αλουμινίου.

Το βιομεθάνιο θα τροφοδοτεί τους τρεις κλιβάνους του εργοστασίου στο Ντίσαϊντ, οι οποίοι λιώνουν αλουμίνιο που χρησιμοποιείται σε μπλοκ κινητήρων και κυλινδροκεφαλές.

Η Toyota θα ξεκινήσει παραγωγή με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στο εργοστάσιο κινητήρων της στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το εργοστάσιο στο Ντίσαϊντ (Deeside) της Toyota Motor Manufacturing UK θα είναι η πρώτη μονάδα παραγωγής της Toyota με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα εκτός Ιαπωνίας.

Η έναρξη λειτουργίας ενός αναερόβιου χωνευτήρα δίπλα στο εργοστάσιο επέτρεψε στην TMUK Deeside να κλείσει το εναπομένον χάσμα εκπομπών και να κάνει το τελικό βήμα στη μετάβασή της προς μια ουδέτερη ως προς τον άνθρακα κατασκευή και την επίτευξη του διεθνούς προτύπου ISO 14068. Αυτή η μονάδα μετατροπής αποβλήτων σε ενέργεια παρέχει βιομεθάνιο και ηλεκτρική ενέργεια στο εργοστάσιο μέσω υπόγειων σωλήνων και καλωδίων, αντικαθιστώντας τις συμβατικές πηγές ενέργειας που βασίζονται σε ορυκτά καύσιμα.

Ο χωνευτήρας είναι μια ιδιωτικά χρηματοδοτούμενη επιχείρηση ύψους 329 εκατομμυρίων ευρώ, ικανή να χειρίζεται περίπου 180.000 τόνους αποβλήτων ετησίως που προέρχονται από την γύρω κοινότητα. Αυτά διασπώνται από βακτήρια για την παραγωγή βιομεθανίου, το οποίο χρησιμοποιείται από το εργοστάσιο αντί για φυσικό αέριο, εξοικονομώντας σχεδόν 3.000 τόνους εκπομπών CO₂ ετησίως. Η TMUK Deeside χρησιμοποιεί επίσης ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και έχει εξαλείψει τα απόβλητα που αποστέλλονται σε χώρους υγειονομικής ταφής.

Το ορόσημο του TMUK Deeside θέτει την Toyota σε τροχιά επίτευξης ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα σε όλες τις ευρωπαϊκές μονάδες παραγωγής της έως το 2030.

Ένα παράδειγμα κυκλικής προσέγγισης είναι το έργο της Toyota για την ανάκτηση αλουμινίου από οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους και την επιστροφή του στην παραγωγή. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το ανακυκλωμένο αλουμίνιο από ζάντες αλουμινίου μετατρέπεται ήδη σε νέα μπλοκ κινητήρα που παράγονται στο Deeside, καταδεικνύοντας πώς η κυκλική χρήση πόρων μπορεί να υποστηρίξει τόσο τη μείωση του άνθρακα όσο και την αποδοτικότητα των υλικών.

Το TMUK Deeside είναι το ευρωπαϊκό κέντρο παραγωγής των υβριδικών και βενζινοκινητήρων 1.8 που χρησιμοποιούνται στα μοντέλα Corolla και Toyota C-HR. Από την έναρξη της παραγωγής το 1992, έχει κατασκευάσει περισσότερες από έξι εκατομμύρια μονάδες για τα εργοστάσια της Toyota στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Στα αξιοσημείωτα επιτεύγματά του περιλαμβάνεται επίσης το γεγονός ότι έγινε η πρώτη εγκατάσταση της Toyota στο εξωτερικό που κατασκευάζει κινητήρες υβριδικού συστήματος.

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