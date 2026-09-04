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Στην τελική ευθεία βρίσκεται η πρώτη φάση του προγράμματος «Ανακαίνιση Κατοικίας», με τους ιδιοκτήτες κλειστών ακινήτων να έχουν πλέον λίγες ημέρες στη διάθεσή τους για να κάνουν το πρώτο απαραίτητο βήμα προς την εξασφάλιση επιδότησης που μπορεί να φτάσει έως και τις 36.000 ευρώ ανά κατοικία.

Η κρίσιμη ημερομηνία είναι η 31η Αυγούστου 2026. Μέχρι τότε, όσοι διαθέτουν κλειστή κατοικία και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη δράση θα πρέπει να έχουν εκδώσει τη Βεβαίωση Επιλεξιμότητας μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Η συγκεκριμένη προθεσμία αφορά αποκλειστικά τα κλειστά ακίνητα. Για τις κατοικίες που χρησιμοποιούνται ήδη ως κύρια κατοικία, η αντίστοιχη διαδικασία έκδοσης της βεβαίωσης ολοκληρώθηκε στις 31 Ιουλίου.

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2026, το πρόγραμμα περνά στη δεύτερη και καθοριστική φάση, κατά την οποία θα ανοίξει η διαδικασία για την υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης.

Επιδότηση έως 95%

Το πρόγραμμα διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό περίπου 500 εκατ. ευρώ και προβλέπει ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά ενίσχυσης για τις επιλέξιμες παρεμβάσεις.

Η επιδότηση κυμαίνεται από 70% έως 95%, ενώ το ανώτατο ποσό που μπορεί να λάβει ένας δικαιούχος φτάνει τις 36.000 ευρώ ανά κατοικία. Επιπλέον, μπορούν να καλυφθούν δαπάνες έως 2.500 ευρώ για μελέτες, άδειες και απαραίτητους ελέγχους.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στα κλειστά σπίτια, καθώς η δράση δεν έχει μόνο στόχο την αναβάθμιση του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος, αλλά και την επιστροφή παλαιών και ανενεργών κατοικιών στην αγορά.

Η ενεργοποίηση περισσότερων κλειστών ακινήτων θεωρείται ένα από τα εργαλεία για την αύξηση της προσφοράς κατοικιών, ιδιαίτερα στη μακροχρόνια μίσθωση, σε μια περίοδο κατά την οποία η στεγαστική πίεση παραμένει έντονη.

Περίπου 9.000 βεβαιώσεις για κλειστά ακίνητα

Το ενδιαφέρον των ιδιοκτητών είναι ήδη σημαντικό. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, έχουν εκδοθεί περίπου 9.000 Βεβαιώσεις Επιλεξιμότητας για κλειστές κατοικίες.

Μέχρι την εκπνοή της προθεσμίας στις 31 Αυγούστου, εκτιμάται ότι ο αριθμός τους θα μπορούσε να πλησιάσει τις 11.000.

Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο να ενισχυθούν περαιτέρω τα διαθέσιμα κονδύλια για τη συγκεκριμένη κατηγορία ακινήτων, ανάλογα με τη ζήτηση που θα καταγραφεί.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει, πάντως, να γνωρίζουν ότι η έκδοση της Βεβαίωσης Επιλεξιμότητας δεν ισοδυναμεί με αυτόματη έγκριση χρηματοδότησης. Αποτελεί ουσιαστικά το απαραίτητο «εισιτήριο» για τη συμμετοχή στο επόμενο στάδιο.

Από τον Σεπτέμβριο, όσοι έχουν λάβει τη βεβαίωση θα πρέπει να υποβάλουν την κανονική αίτηση χρηματοδότησης σε διαφορετική ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Κάθε νοικοκυριό θα έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης για έως μία κλειστή και έως μία ανοικτή κατοικία.

Ποιοι μπορούν να ενταχθούν

Στη δράση για τα κλειστά ακίνητα μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά πρόσωπα που είναι ιδιοκτήτες ή επικαρπωτές κατοικίας, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του προγράμματος.

Μετά την ολοκλήρωση της ανακαίνισης, το ακίνητο δεν μπορεί να παραμείνει αναξιοποίητο. Θα πρέπει είτε να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία του δικαιούχου είτε να διατεθεί σε τρίτο μέσω μακροχρόνιας μίσθωσης.

Η συγκεκριμένη χρήση θα πρέπει να διατηρηθεί για τουλάχιστον πέντε χρόνια.

Ειδικά στην περίπτωση της εκμίσθωσης, προβλέπεται σταθερό μίσθωμα κατά τα πρώτα τρία χρόνια, ενώ το ακίνητο δεν θα μπορεί να διατεθεί για βραχυχρόνια μίσθωση για τουλάχιστον πέντε χρόνια από την ολοκλήρωση της δράσης.

Με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται να διασφαλιστεί ότι οι επιδοτούμενες κατοικίες θα ενισχύσουν πραγματικά το διαθέσιμο απόθεμα για μακροχρόνια στέγαση και δεν θα μεταφερθούν στην αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων.

Οι προϋποθέσεις για τα ακίνητα

Για να θεωρηθεί επιλέξιμη μια κατοικία θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένα κριτήρια.

Μεταξύ άλλων, απαιτείται η οικοδομική άδεια να έχει εκδοθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 1990, ενώ το ακίνητο θα πρέπει να υφίσταται νόμιμα και να μην έχει χαρακτηριστεί κατεδαφιστέο.

Παράλληλα, θα πρέπει να βρίσκεται σε ενεργειακή κατηγορία Γ ή χαμηλότερη, καθώς το πρόγραμμα συνδυάζει την ανακαίνιση με παρεμβάσεις ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης.

Η επιφάνεια των κύριων χώρων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 120 τετραγωνικά μέτρα. Εξαίρεση προβλέπεται για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, για τις οποίες το όριο αυξάνεται στα 150 τ.μ.

Η μεγαλύτερη επιφάνεια, ωστόσο, δεν αυξάνει το ανώτατο ποσό της επιχορήγησης, το οποίο παραμένει στις 36.000 ευρώ.

Τα εισοδηματικά όρια

Καθοριστικό ρόλο στην ένταξη στο πρόγραμμα παίζει και το εισόδημα του νοικοκυριού, με τα προβλεπόμενα όρια να διαφοροποιούνται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση.

Για έναν άγαμο τα σχετικά εισοδηματικά όρια διαμορφώνονται σε 18.000 και 25.000 ευρώ, ενώ για ζευγάρι χωρίς παιδιά σε 25.000 και 35.000 ευρώ.

Για ζευγάρι με ένα παιδί τα αντίστοιχα ποσά ανέρχονται σε 30.000 και 40.000 ευρώ, ενώ για οικογένεια με δύο παιδιά σε 35.000 και 45.000 ευρώ. Για κάθε επιπλέον παιδί, το εισοδηματικό όριο αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ.

Υπάρχει, πάντως, πρόβλεψη που μπορεί να διευρύνει την περίμετρο των δικαιούχων. Εάν το εισόδημα του φορολογικού έτους 2025 υπερβαίνει το προβλεπόμενο όριο, θα μπορεί να εξετάζεται ο μέσος όρος των εισοδημάτων της τριετίας 2023-2025, εφόσον αυτός βρίσκεται εντός των επιτρεπόμενων ορίων.

Πού πρέπει να κατευθυνθούν τα χρήματα

Η χρηματοδότηση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για συμβατικές εργασίες ανακαίνισης. Το πρόγραμμα προβλέπει συγκεκριμένη κατανομή των επιλέξιμων δαπανών.

Οι εργασίες ανακαίνισης θα πρέπει να αντιστοιχούν στο 60%-80% του συνολικού ποσού χρηματοδότησης, ενώ το υπόλοιπο 20%-40% θα πρέπει να κατευθύνεται σε παρεμβάσεις ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης.

Έτσι, η δράση συνδυάζει την αποκατάσταση παλαιών κατοικιών με τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης, χωρίς να χάνει τον βασικό της προσανατολισμό προς την ανακαίνιση.

Για τους ιδιοκτήτες κλειστών ακινήτων, πάντως, το άμεσο ορόσημο είναι πλέον ένα: η έκδοση της Βεβαίωσης Επιλεξιμότητας έως τις 31 Αυγούστου. Χωρίς αυτήν δεν θα μπορούν να περάσουν στη δεύτερη φάση και να διεκδικήσουν την επιδότηση που μπορεί να φτάσει τις 36.000 ευρώ.

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