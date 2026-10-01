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Η Dimand ξεκινά νέο πρόγραμμα απόκτησης ιδίων μετοχών διάρκειας 12 μηνών, με δυνατότητα αγοράς έως 200.916 μετοχών και συνολικά έως 280.000 ίδιων μετοχών. Το εύρος τιμών ορίστηκε από 5 έως 20 ευρώ ανά μετοχή, με τις αγορές να πραγματοποιούνται μέσω της Euronext Athens.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της Dimand

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «DIMAND A.E.» (εφεξής, η «Εταιρεία»), γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 (άρθρο 3 παρ. 1 στοιχείο ιστ (ββ) και άρθρο 21), του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάχρηση της αγοράς, τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής και του Κανονισμού της Euronext Athens, όπως εκάστοτε ισχύουν, τα εξής:

Σε εκτέλεση της από 11.06.2026 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αναφορικά με τη θέσπιση νέου Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών και δυνάμει της από 01.10.2026 σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, αποφασίστηκε η έναρξη του Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, με τους ακόλουθους όρους:

Η έναρξη του Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών θα γίνεται για κάθε σκοπό και χρήση που επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία (περιλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, του σκοπού της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και της ακύρωσης των ίδιων μετοχών που θα αποκτηθούν από την Εταιρεία, ή/και της διάθεσής τους στο προσωπικό ή/και σε μέλη της διοίκησης της Εταιρείας ή/και συνδεδεμένης εταιρείας, σύμφωνα πάντοτε με την εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας), μέχρι ποσοστού 1,07555% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι συνολικά μέχρι διακόσιες χιλιάδες εννιακόσιες δέκα έξι μετοχές (200.916 μετοχές), επιπλέον των ιδίων μετοχών που ήδη θα κατέχει η Εταιρεία δυνάμει του προγενέστερου προγράμματος το οποίο ολοκληρώθηκε την 22.06.2026, ήτοι έως 280.000 μετοχές συνολικά σε κάθε χρονική στιγμή, οι οποίες αντιστοιχούν στο 1,49891% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σε ένα εύρος τιμών που κυμαίνεται μεταξύ €5,00 (κατώτατη τιμή) έως €20,00 (ανώτατη τιμή) ανά μετοχή, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, με έναρξη την 1.10.2026 και λήξη την 01.10.2027. Οι αγορές των Ιδίων Μετοχών θα πραγματοποιούνται μέσω της Euronext Athens.

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